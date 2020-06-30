每日星座運勢／處女工作上充滿幹勁 得財特別順心

2020-06-30

牡羊座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★★☆

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

財運：★★★☆☆

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00碧空藍

開運方位：西北方向

金牛座

學會調整心情。

整體運：★★☆☆☆

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久為聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。

事業運：★★★☆☆

情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或搞創作，易有成果。

財運：★★★☆☆

得財略為費心，支出頗多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00乳酪白

開運方位：正南方向

雙子座

授人以魚不如授人以漁。

整體運：★★★★☆

與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。

財運：★★★☆☆

花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

對於把握不了的事物，隱憂感強烈。

整體運：★★★☆☆

猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。

愛情運：★★☆☆☆

今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。

事業運：★★★☆☆

無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。

財運：★★★☆☆

今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：正東方向

獅子座

無精打采，心事重重。

整體運：★★☆☆☆

今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。

愛情運：★★☆☆☆

親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別對方的掃興喔！

事業運：★★★☆☆

處理事務頗為穩重，考慮問題也全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。

財運：★★☆☆☆

判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正東方向

處女座

越具挑戰越能激起你的興趣。

整體運：★★★★★

投資理財上不宜採取保守穩固的方式，應隨市場的變動而及時進行應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌他就能做出相應的反應，為此你會感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的場景。

事業運：★★★★★

事業運旺旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多的瑣碎小事也難不倒你。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅

開運方位：西南方向

天秤座

情緒時好時壞。

整體運：★☆☆☆☆

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

愛情運：★☆☆☆☆

感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。

財運：★★☆☆☆

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00寶石藍

開運方位：西南方向

天蠍座

運勢不錯，注意坦率直接。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會收到意外禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

事業運：★★★★☆

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度，讓你感到充實，頗有成就感。

財運：★★★☆☆

財運平順，適合在犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

射手座

如何處理好人際關係是今天的重點。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同而難以進行。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。

愛情運：★★★☆☆

多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！

財運：★★☆☆☆

把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00辣椒紅

開運方位：西南方向

摩羯座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

水瓶座

積極爭取才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以透過基金轉換買入風險較低的品種，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。

財運：★★★★☆

合理運用錢財才能夠進財有道。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃

開運方位：正西方向

雙魚座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

事業運：★★☆☆☆

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

財運：★★★☆☆

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00祖母綠

開運方位：正北方向





