每日星座運勢／處女工作上充滿幹勁 得財特別順心
2020-06-30
牡羊座
工作中蘊藏機遇。
整體運：★★★☆☆
在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。
事業運：★★★★☆
積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。
財運：★★★☆☆
財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-13:00碧空藍
開運方位：西北方向
金牛座
學會調整心情。
整體運：★★☆☆☆
與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定；下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成；與久為聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中人約會增多，時常與戀人沉浸在浪漫的氣氛中；已婚者容易在錢財上起爭執。
事業運：★★★☆☆
情感豐富，容易有不錯的創意，不妨擬訂企劃案或搞創作，易有成果。
財運：★★★☆☆
得財略為費心，支出頗多。
貴人星座：天秤座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00乳酪白
開運方位：正南方向
雙子座
授人以魚不如授人以漁。
整體運：★★★★☆
與對方多些交流，今天是你們增進感情的好時機喔！將錢包塞滿些，會給你的財運帶來很好的開運作用喔！將自己的工作技能告訴他，既得到精神上的愉悅還能在實處幫到他人，一舉兩得。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會在工作中結識情投意合的異性朋友；戀愛中的人別一心多用，專情一些才好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個辛苦耕耘的日子，要憑著個人的實力來處理手邊的工作，有先苦後甘的傾向。
財運：★★★☆☆
花錢海派，有點打腫臉充胖子的味道，所幸貴人運不錯，不至於兩袋空空。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-15:00深茄紫
開運方位：西北方向
巨蟹座
對於把握不了的事物，隱憂感強烈。
整體運：★★★☆☆
猜不透戀人心裡的真實想法，對於把握不了的部分易產生恐慌，患得患失感較強烈；在各種應酬中表現如魚得水，給人的影響深刻；做門面生意的會有點破財的危險，客人多時一定要當心物品被別人順手牽羊。
愛情運：★★☆☆☆
今日有暗中作祟的嫌疑，可別說謊喔，說謊容易被識破的。
事業運：★★★☆☆
無論如何都要克制住蠢蠢慾望，保持清醒頭腦，要知道自己在做什麼。
財運：★★★☆☆
今天要小心，交際愈頻繁，破財就愈凶喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：07:00-08:00竹葉青
開運方位：正東方向
獅子座
無精打采，心事重重。
整體運：★★☆☆☆
今天你有點心神不定，工作提不起勁來，得盡快調整好心態。單身者與異性接觸較少，需要積極向外活動才能創造戀愛機會。傍晚後運勢有所提升，在休閒娛樂中因朋友的親切舉動，讓你心中的困惑得以解開。
愛情運：★★☆☆☆
親愛的，今天約會不是翻舊帳的日子，千萬別對方的掃興喔！
事業運：★★★☆☆
處理事務頗為穩重，考慮問題也全面，但有些缺乏積極性以及魄力，不利於開拓市場。
財運：★★☆☆☆
判斷力較弱，易受他人意見左右，投資宜謹慎，小心因迷糊而損失錢財。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-15:00芙蓉晶粉
開運方位：正東方向
處女座
越具挑戰越能激起你的興趣。
整體運：★★★★★
投資理財上不宜採取保守穩固的方式，應隨市場的變動而及時進行應對和調整；今天的心事易被對方看穿，不需多費口舌他就能做出相應的反應，為此你會感到窩心；工作上充滿幹勁，思維活躍，挑戰性強的工作很適合你。
愛情運：★★★☆☆
戀愛運平平，沒什麼明顯進展，不過呢，可以在腦中編織美麗的場景。
事業運：★★★★★
事業運旺旺，有機會獲得主導權，辦事特別的順心，再多的瑣碎小事也難不倒你。
財運：★★★★☆
財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：22:00-23:00硃砂紅
開運方位：西南方向
天秤座
情緒時好時壞。
整體運：★☆☆☆☆
情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。
愛情運：★☆☆☆☆
感情問題棘手的一天，用包容的心來解決疑難雜症，死鴨子嘴硬可是會自討苦吃的咧！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，謹防衝動莽撞的態度，盡可能的讓自己獨處，否則容易心浮氣躁。
財運：★★☆☆☆
有貪小財的傾向，宜防因小失大。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-21:00寶石藍
開運方位：西南方向
天蠍座
運勢不錯，注意坦率直接。
整體運：★★★★☆
今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。
愛情運：★★★★☆
單身者有機會收到意外禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。
事業運：★★★★☆
運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度，讓你感到充實，頗有成就感。
財運：★★★☆☆
財運平順，適合在犒賞自己的一天，花點錢去享受享受吧！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-21:00櫻桃紅
開運方位：東南方向
射手座
如何處理好人際關係是今天的重點。
整體運：★★★☆☆
工作運佳，適合單獨作業，能嚴格要求自己，工作效率高。若與他人合作，易因意見不同而難以進行。在與人溝通時，注意態度，太生硬容易招人反感。單身者有機會與舊情人相遇，產生別樣情愫。
愛情運：★★★☆☆
多動腦可提升戀愛運，親手製作一些手工藝品送給伴侶，雙方都會有新鮮的體驗喔！
事業運：★★★★☆
運勢旺盛，行動力強，有機會在同事面前一展身手，對你的事業進展大有幫助哦！
財運：★★☆☆☆
把重心放在其他事情上面吧，不要在意金錢問題，對於理財上面的小道消息最好經過求證再吸收。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00辣椒紅
開運方位：西南方向
摩羯座
多參加社團活動。
整體運：★★★☆☆
人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。
愛情運：★★★☆☆
已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！
事業運：★★★☆☆
工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。
財運：★★★★☆
財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-15:00玫瑰紅
開運方位：西北方向
水瓶座
積極爭取才會得到自己想要的結果。
整體運：★★★★☆
因為具備衝勁，能積極爭取自己的幸福，父母原本對於你和他在一起的反對態度會有所改善；打算落袋為安的投資者，可以透過基金轉換買入風險較低的品種，從而規避股市短期震盪的風險；下班後回家靠在沙發上聽著音樂閉目養神能讓腦子清醒一點。
愛情運：★★★★☆
表白的好日子，深呼吸，一口氣說完就沒那麼多顧慮了。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來企劃分析。
財運：★★★★☆
合理運用錢財才能夠進財有道。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00萊姆黃
開運方位：正西方向
雙魚座
壓力過大，讓你的情緒有些低沉。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。
愛情運：★★☆☆☆
異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。
事業運：★★☆☆☆
想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。
財運：★★★☆☆
投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00祖母綠
開運方位：正北方向
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