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每日星座運勢／雙子心情好事情都順 事業助力很強

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-06-29

牡羊座

公關不宜出擊，還是靜守為妙。

整體運：★★★☆☆

今天對公關人員來說頗有些不順，有橫生的枝節打破本已不合錯的局面，若是處理不當，情勢可能向下急轉；若有打算在感情方面投資的話，還是盡早打消念頭為好；財運恆通，正財、偏財運都不錯。

愛情運：★★☆☆☆

要表白？台詞背熟了嗎？小心關鍵時刻變結巴。

事業運：★★☆☆☆

情緒起伏不定，總一副耐性不足的樣子，行動力很弱，工作看不到成效。

財運：★★★★☆

財運不錯，有機會獲得不錯的商機，收到紅包、禮物的機會多！

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00蘋果綠

開運方位：正西方向

金牛座

不要盲目跟風，多一些自己的主見。

整體運：★★★★☆

盲目的跟隨潮流進行投資，會讓你摔大跟頭哦；父母會在你耳邊不停的嘮叨，督促你趕快戀愛或結婚，讓你很無奈；就讀或從事藝術類的學生或工作者易得到專業人事的賞識。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，沒什特殊變化，兩性間可以平和相處！

事業運：★★★★☆

懂得忙裡偷閒，能從工作中找到樂趣。

財運：★★★☆☆

今天有喜歡花錢的傾向，容易把錢花在吃吃喝喝上面。股票族宜在今日做短線運作，見好就收。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：21:00-22:00石榴紅

開運方位：正西方向

雙子座

心情好，做任何事情都順暢。

整體運：★★★★★

已婚者與另一半相處，多了一份耐心，傾聽對方發自內心的話語，其樂融融。工作進展順利，與同事配合得恰到好處，開心之餘也有所收穫。若有空閒找本管理人際脈絡之類的書看看，對你日後有幫助哦！

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，外界的助力很強，尤其是人緣好的人特別容易在與人互動中產生喜悅的感覺。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00碧空藍

開運方位：東南方向

巨蟹座

平順安逸，想有所收穫還得積極付出。

整體運：★★☆☆☆

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

事業運：★★☆☆☆

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

財運：★★☆☆☆

少玩金錢遊戲，易損財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：正北方向

獅子座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★★☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作較忙碌，要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，多付出你的關愛。

事業運：★★★☆☆

別輕言允諾，答應他人的事，再忙碌也要抽出時間兌現，以免誤了他人的事，也讓你的形象大打折扣喔！

財運：★★★☆☆

情緒不佳往往會變身成為散財童子，所以，情緒不佳時，可別帶著大把鈔票或信用卡出門呢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00蘭花紫

開運方位：正東方向

處女座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會增加戀人的緊張感，聰明的你可以恰當地利用這點，來增強他對你的在乎；財運比較不錯，但資金的周轉會有礙你的投資，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客戶服務工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也糟投訴哦。

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，去咖啡廳坐坐，或是去享受一噸美食都能讓你心滿意足。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點無力，適合與人接觸來提振精神，例如：串串門子，或許無力感就會消失。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動易有財運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00檸檬綠

開運方位：正西方向

天秤座

留點時間經營感情。

整體運：★★☆☆☆

自我防禦心較強，面對異性難以打開心扉，戀情不太明朗；已婚者關心體貼對方，卻得到對方不冷不熱的回應，別太計較，多關心對方的心情。擁有專長者，今天在工作上可獲得很好的發揮。

愛情運：★☆☆☆☆

消極、負面、被動的態度會讓感情蒙上一層陰影。

事業運：★★★★☆

英明果決與膽識過人能使你做任何事皆可勢如破竹、進展神速，但切不可讓勝利和慾望沖昏頭腦。

財運：★★☆☆☆

危險之運，經商者有暴發暴傾的跡象。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：正西方向

天蠍座

思維活躍，文采不錯，有創意。

整體運：★★★☆☆

工作運佳，對文案、創作工作者特別有利，想像力豐富，文思泉湧，容易有不錯的作品出爐。有伴侶的人多愁善感，對另一半的言行易產生懷疑，影響彼此的感情。財運平順，可以花些錢買自己喜歡的東西，取悅自己。

愛情運：★★☆☆☆

今天約會，出門時可別忘了帶錢包，買單時沒錢付帳可就糗大了。

事業運：★★★★☆

適合提出升職加薪的要求，當然前提是你已具備相應的能力和條件。

財運：★★★☆☆

投資應考慮較穩定的項目。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00和闐玉白

開運方位：西北方向

射手座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到一個升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情都會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00蜜瓜黃

開運方位：東北方向

摩羯座

好心有時也不是件好事。

整體運：★☆☆☆☆

你的同情心有遭人利用的可能，有破財危機，一定要睜大雙眼謹防受騙；感情上面對競爭對手顯得不夠勇敢，畏首畏尾，小心讓你的情敵捷足先登；心裡苦悶的話就找個朋友來傾訴，可別借酒消愁，不然愁更愁。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不太好，莫名其妙就想動怒，看對方不順眼，保持距離以策安全！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，尤其在與同事上司客戶溝通時，宜修正自己的態度，謙虛婉轉是你今日的必修課題。

財運：★★☆☆☆

今天財運不佳，如果你的賭資非常豐厚而按捺不住，最好還是請一個槍手！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

幫助他人的同時，也會增加自己的能量。

整體運：★★★☆☆

異性向你傾訴煩惱，你的安慰與支持，會給予對方很大的力量。財運很旺，對他人的幫助，易得到豐厚的回報。工作中，你對同事充滿熱情，也易得到他們的認可，即使是幫人倒杯熱茶，也會讓人感動。

愛情運：★★☆☆☆

別自己玩得太瘋就忽略另一半的存在，否則對方生氣就不好了。

事業運：★★★☆☆

工作進展平順，先前的計劃可落實執行，同時也是對你實力的考驗，需要好好掌握。

財運：★★★★☆

小有偏財運，可買彩券試試手氣。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00芙蓉晶粉

開運方位：西北方向

雙魚座

注意自己的儀表，給人留下好印象。

整體運：★★★★☆

今天在感情上有小分歧，不要忽略了戀人的感受，心平氣和地溝通，才能讓幸福指數增加。工作上運氣不錯，出門可遇見貴人，途中有困難之處時，能得到旁人的無私相助。頗有偏財運，不妨買樂透碰碰運氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

事業運：★★★★☆

吉星高照，特別是從事文職或者創作工作的人士，心思敏銳，有升職加薪的可能。而業務工作者應加強和老客戶互動，亦有不錯斬獲。

財運：★★★★☆

保持樂觀的心態，偏財就容易走近你了！

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00冷泉藍

開運方位：正西方向



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