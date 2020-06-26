每日星座運勢／天秤愛就愛得勇敢些 注意工作態度
2020-06-26
牡羊座
可不要把大好時光浪費在家裡。
整體運：★★★★☆
桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友大可不必把自己當成配角，其實你也將是一段良緣的主角。財運良好，會有大賺一筆的機會，瞅準時機，果斷出手。求職者不妨多出去走走，會有好機會。
愛情運：★★★★★
情人配偶對你的事業有很大的助力喔！單身者今日仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。
事業運：★★★★☆
以謙虛、真誠的態度待人，將有機會在職場中靠近有能力的人士，並可從對方的身上可以學習到不少的東西，對自身也將是一種提高。
財運：★★★★☆
同資深者合作可為投資助力。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-16:00羽絨白
開運方位：西南方向
金牛座
今天運氣不錯，做什麼事都會輕鬆愉快。
整體運：★★★☆☆
感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物能讓感情蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做的更好。
愛情運：★★★★☆
心情愉快，把伴侶的心情也調動起來了，時常手牽手散散步，聊聊心事，可增進感情！
事業運：★★★☆☆
人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。
財運：★★☆☆☆
財務上容易出現小狀況，可是只要用保守理智的態度來處理，就能降低風險與損失。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00青金石藍
開運方位：正南方向
雙子座
心境明朗，化解誤會之日。
整體運：★★★★☆
工作的事情可以先放一邊，會休息才能更好地工作。今天沉靜下來後會想清楚很多事情，以往與朋友、親人間的誤會都可以在今天表明態度，打開心結會讓你有豁然開朗之感。愛情運優，單身者有機會遇到強烈的電波。
愛情運：★★★★☆
已婚者與另一半的溝通順暢，願意與對方分享心情，關係和諧，彼此都能感受到溫存。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，適合一個人獨處，冷靜的做分析推理的工作。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，有亂花錢的傾向，提醒自己三思而後行，不要花了冤枉錢唷！
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀
開運方位：東南方向
巨蟹座
任務需借助外力完成。
整體運：★★☆☆☆
單身者在聚會前往自己的包包裡噴點香水，愛情運會得到提升；今天花錢花得一點也不心疼，即使荷包殷實也不該把錢花到毫無用處的地方哦！付出越多收穫卻甚微，內心難免感到有點失落。
愛情運：★★★☆☆
雖然有許多接觸異性的機會，但僅限於工作往來，想戀愛還需耐心等待！
事業運：★★☆☆☆
有些事無法按照你的預定計劃進行，別太著急，那只是時機未到而已。
財運：★★★☆☆
錢財外露，很容易遇到一堆吸血鬼。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：10:00-12:00深海藍
開運方位：正北方向
獅子座
光想不做而失去機會。
整體運：★☆☆☆☆
工作上應更大膽一些，不要只停留在想的層面上，遲疑久久不行動很難有所突破；投資上不宜憂鬱不決、思前顧後，以免等到下手時時機已錯過；皮膚易受到損傷，盡量避免電子產品的輻射、紫外線照射。
愛情運：★☆☆☆☆
不安寧的一天，情侶夫妻間特別容易有金錢衝突，不愉快時容易在金錢上大作文章。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，注意自己的態度，過度自負容易引人反感。
財運：★☆☆☆☆
財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：05:00-06:00深海藍
開運方位：東南方向
處女座
處理問題還需再果斷些。
整體運：★★☆☆☆
關係張合不斷，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。
愛情運：★★☆☆☆
單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。
事業運：★★★☆☆
想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！
財運：★★★☆☆
莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。
貴人星座：處女座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00乳酪白
開運方位：正南方向
天秤座
愛就愛得勇敢些。
整體運：★★★★★
感情上愛了就是愛了，別一開始就怕受到傷害，那會讓你愛得不夠勇敢和堅定；對於投資預感較強，能在市場開始變化前及時做出相應對策；事業中過於急躁的表現易讓對手抓到把柄，沉著冷靜才能使你更具競爭力。
愛情運：★★★★★
恩怨化解日，先前有發生不愉快的事情者，趁今日好好的溝通吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。
財運：★★★★☆
金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：05:00-06:00深茄紫
開運方位：正南方向
天蠍座
易獲得長輩照顧、鼓勵，勢氣得到鼓舞。
整體運：★★★★☆
今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助，貴人提點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。
愛情運：★★★★☆
夫妻之間感情可望進一步加深，彼此都能感受到對方的重要性，願意為對方付出。
事業運：★★★★☆
較為沉穩，能收斂住個性中的銳氣，給人幾分老道、穩重的印象，這對求職和有商業洽談的人群來說，是好的開始。
財運：★★★☆☆
愛錢的一天，對於金錢問題出現謹慎計較的態度，適合在今日做財務規劃！
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00瑪瑙黑
開運方位：西北方向
射手座
工作並不輕鬆，精神壓力較大。
整體運：★★★☆☆
雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小視。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。
愛情運：★★★☆☆
愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。
事業運：★★★☆☆
一個好漢三個幫，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。
財運：★★★☆☆
賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-14:00大理石灰
開運方位：正北方向
摩羯座
遇到問題越早解決越好。
整體運：★★★☆☆
你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反應、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。
事業運：★★☆☆☆
跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。
財運：★★★☆☆
花錢如流水，但很開心。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00珊瑚橙
開運方位：西南方向
水瓶座
貴人運旺盛，難事迎刃而解。
整體運：★★★☆☆
遇到生活中的麻煩事，多問問身邊的朋友，他人奇妙的主意能讓你輕鬆解決問題。工作上會有加班的現象發生，不過易得團隊助力。另一半善解人意的表現，讓你感覺很滿足。
愛情運：★★★★☆
單身者異性緣佳，而且容易與異性產生曖昧關係，雖然感覺很好，但愛情並不明朗。
事業運：★★☆☆☆
家中之事讓你事操心操勞，讓你感覺到比較重的生活的壓力，因此在工作中常表現得比較疲憊，打起精神來，你還是有能力應對一切的。
財運：★★★☆☆
花錢太隨心所欲了，所以小錢會一點一點的流失。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-11:00脆梅青
開運方位：正西方向
雙魚座
做事缺乏耐性，容易讓局面陷進被動。
整體運：★★☆☆☆
投資環境不太理想，不要盲目相信別人的推介，自己要多思考。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，要小心自己的言行。愛情上比較圓滿，會有讓人羨慕的美事發生喔！
愛情運：★★★☆☆
單身者渴望戀愛，但又常常待在家裡，桃花難以盛開。應多出門活動才會有機會喔！
事業運：★★☆☆☆
容易感到孤獨，遇到難題時難得人助，別太愛面子，稍微低頭就會有所改觀。
財運：★★☆☆☆
流動性強、有頻頻周轉的跡象，不容易存下來，提防因小失大。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：14:00-16:00象牙白
開運方位：東南方向
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