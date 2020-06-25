每日星座運勢／雙子事業積極有進展 投資易有收穫
2020-06-25
牡羊座
處事過於感性，容易意氣用事。
整體運：★★☆☆☆
今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，急起來會怒火上心，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流，讓他們給些參考意見，幫助決斷，會減少許多煩惱。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻之間感情較冷淡，應加強溝通，只有說出心理話才能讓另一半瞭解你的想法喔！
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運有如烏雲罩頂，背得很，所以呢，宜采謹慎策略，切記不投機，不貪心，不摸魚，犯了以上的戒律容易招來損失喔！
財運：★★☆☆☆
財運不佳，小心金錢方面容易受騙。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00硃砂紅
開運方位：西南方向
金牛座
對挫折的承受能力有待加強。
整體運：★★☆☆☆
投資上容易走入誤區，導致虧損的局面，若能冷靜分析情勢及時抽身，可轉扭轉局勢，挽回經濟損失。事業運不佳，工作上有些小狀況發生，不可延誤處理，要有今日事今日畢的決心。
愛情運：★★★☆☆
適合對伴侶隱藏的優點多表示認同與欣賞，兩人的關係會更加親密。
事業運：★★☆☆☆
滿檔的工作安排，不留喘息的時間給自己，小心身體因此累垮。
財運：★★☆☆☆
在投資理財上宜謹慎！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00羽絨白
開運方位：東北方向
雙子座
值得慶賀的一天。
整體運：★★★★★
積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；前期的投資可望在今天嘗到甜頭，可以與之前幫助你的人分享碩果。
愛情運：★★★★☆
愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！
事業運：★★★★☆
事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做的事情，主動點，積極點，會有正面的進展。
財運：★★★★★
財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：18:00-20:00蘭花紫
開運方位：正南方向
巨蟹座
運勢較低，給自己信心，不要垂頭喪氣。
整體運：★☆☆☆☆
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，一些過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
愛情運：★☆☆☆☆
又亂發脾氣了，別再挑剔對方了，想想對方可愛的地方！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，雜事多多，要耐著性子，否則恐欲速則不達。
財運：★☆☆☆☆
我看還是靜觀其變吧，潛在的風險太大了。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：09:00-11:00芒果黃
開運方位：東北方向
獅子座
新意十足的一天，醞釀已久的計劃可付諸行動。
整體運：★★★★☆
再忙碌也不能放棄與朋友的聚會，新的緣分會在聚會之中挖掘到。容易得到長輩幫助，會因貴人指點而發現生財之道。活躍的一面突顯，對身邊的事物興趣濃厚，工作能很輕易的完成。
愛情運：★★★☆☆
腦袋空空的一天，他怎說都好。沒事就睡覺去，睡得飽飽心情更好。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能平平順順。
財運：★★★★☆
有彰顯才華的機會，有利求名，還有機會因此而帶來財富，是名利雙收
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00苔蘚綠
開運方位：正北方向
處女座
比較平和的一天，沒有什麼事情發生。
整體運：★★★☆☆
愛情上過於平淡，會讓人產生疲倦的想法，要加入一點新鮮的氣息。財運上一般，正財收入穩定，需要注意做好支出預算。工作上你的努力獲得肯定，讓你感到欣慰。
愛情運：★★☆☆☆
有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。
事業運：★★★☆☆
過於敏感，很多簡單的問題被你複雜化，困在自己設下的陷阱裡不能自拔。
財運：★★★☆☆
在投資上不宜太過冒險。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：16:00-18:00翡翠綠
開運方位：正北方向
天秤座
總運較好。
整體運：★★★★☆
今天的運氣很不錯，是你表現自我能力的好時機，想到的事應放手去做；桃花很旺，有伴的人精心安排約會，可享受羅曼蒂克的情調；投資需放慢腳步，給自己更多的時間思考。
愛情運：★★★★☆
應酬較頻繁，無暇照顧另一半，會讓對方心裡不舒服，多給對方擁抱可化解誤會。
事業運：★★★★☆
責任心很強，能按部就班完成各項任務，但缺少精益求精的精神。
財運：★★★☆☆
在金錢的花費上較大意，錢財留不住。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：15:00-17:00香吉士黃
開運方位：正北方向
天蠍座
提防身邊的陌生人。
整體運：★★★☆☆
切忌因他人的不理解而大動肝火，否則會中了小人圈套，造成難以挽回的局面。女生極易因心情好壞而決定購物取向，造成財運的低落。工作上得親人大力相助，順風順水，工作心情愉悅。
愛情運：★★☆☆☆
談錢傷感情，雙方間容易為金錢而起紛爭喔！
事業運：★★★★☆
職場中有人暗中關注你，因此要特別注意自身的形象，無聊的話盡量少說，好好表現，積極工作，有機會受到上司的重視。
財運：★★★☆☆
不宜做出重大投資決策，容易判斷錯誤。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-06:00琥珀橙
開運方位：東南方向
射手座
固執的人很難取得進步。
整體運：★★★★☆
今天易和家人發生口角，要特別注意說話的用詞和口氣哦，以免造成僵硬的局面；今天在工作上容易暴露你固執的一面，聽聽上司和同事的意見吧，固執會讓你很難取得進步；單身者今天很難有愛情際遇，耐心等待緣分吧！
愛情運：★★★☆☆
一個人靜靜的獨處比較好，不要讓外力來干擾你的思緒。
事業運：★★★★★
事業運很不錯，企圖心旺盛，對事情充滿鬥志與熱忱，是表現個人專業以及優勢的好機會。
財運：★★★☆☆
今日快點把手頭的錢處理掉，例如：拿去儲蓄、繳貸款，不要帶信用卡上身上，否則容易把身邊的錢花光光！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：21:00-22:00湖水綠
開運方位：東北方向
摩羯座
專心工作是你快樂的源泉。
整體運：★★☆☆☆
感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。
愛情運：★★☆☆☆
已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。
事業運：★★☆☆☆
領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。
財運：★★★☆☆
投資理財上應採取保守策略。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：7
吉時吉色：18:00-20:00深茄紫
開運方位：正東方向
水瓶座
浪漫無處不在。
整體運：★★★☆☆
今天戀情會依照你想像的劇情發展，反而讓你失去驚喜感；財運波動得較大，需看清形勢再做投資；開闊的思維，讓你非常有想法，提出的方案被上司採納的機率極高。
愛情運：★★★☆☆
單身者獲得愛情的能力很強，特別是在交際場合，很容易成為異性追隨的對象。
事業運：★★★★☆
思考比較有創造性，容易有新突破，可受到上級好評。
財運：★★☆☆☆
花錢享福的好日子，手邊有閒錢時不妨去做頭髮、買漂亮的衣服、品嚐美食！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：21:00-22:00橄欖綠
開運方位：正東方向
雙魚座
財運欠佳。
整體運：★★★☆☆
老是自以為是的替對方做安排，小心與戀人的關係陷入冰封期；財運不佳，理財謹慎為上，切忌拿出老本孤注一擲；思考能力很強，上班族適合做個計劃書，學生族可以為新學期做份學習計劃。
愛情運：★★☆☆☆
在挑選另一半的標準上你有著近乎完美的要求，稍有不滿便毅然斬斷所有情絲。今日戀愛運不佳，多多反省自己才好。
事業運：★★★☆☆
花費過多的精力在細節上，會打亂原有的工作計劃，也易影響工作的整體進程。
財運：★★☆☆☆
易犯迷糊，多留心隨身攜帶的重要物品。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00湖水綠
開運方位：東北方向
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