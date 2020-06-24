每日星座運勢／金牛發揮組織領導力 偏財運旺旺日

2020-06-24

牡羊座

口舌紛爭多，少加入說是道非的漩渦。

整體運：★★★☆☆

人際運較差，與左鄰右舍的交往還是保持距離好，閒話說得太多容易惹來紛爭。購物運還算順利，但是在交易的過程中，多留意物品的保質期限，小心讓劣質商品敗壞了今天的心情。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，戀愛中人特別容易動怒生氣；單身朋友就專心工作吧！

事業運：★★★★☆

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，新領域或新任務的挑戰能讓你精神亢奮。

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00竹葉青

開運方位：正西方向

金牛座

有機會發揮組織、領導能力，小小的虛榮心也得到了滿足。

整體運：★★★★★

今天你說出來的話特別有影響力，同事、朋友都願意聽你的，一些高難度的工作都可以做好。特別有創意，適合給他人出謀劃策。不過，在感情上顯得較強勢，希望伴侶事事順從你，會讓對方有壓力喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，動動你的腦筋，或許會有出乎意料的創意出現。

財運：★★★★★

偏財運旺旺日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉

開運方位：正西方向

雙子座

誰知盤中餐，粒粒皆辛苦。

整體運：★★★☆☆

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不緊不慢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

愛情運：★★★☆☆

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

事業運：★★★☆☆

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

財運：★★☆☆☆

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00翡翠綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

事業運極佳。

整體運：★★★★☆

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶不及；為官者工作中頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且收效較快。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

事業運：★★★★★

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

財運：★★★☆☆

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

獅子座

財運較低，切忌盲目投資。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。居家型的太太需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升的機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

事業運：★★★☆☆

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。額外要注意一意孤行下恐會破財喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00珠貝白

開運方位：東南方向

處女座

運勢不錯，易有貴人相助。

整體運：★★★★☆

今天情緒掌控得不錯，對另一半多花點心思，雙方能相處得很愉快。財運方面表現一般，陪朋友打打麻將休閒一下尚可，切不可把得失看得太重，反而會使自己精神緊張。工作方面，今天宜商談，會有不錯的結果。

愛情運：★★★☆☆

享受孤單的日子，今日適合獨處，冷靜回顧相處上的優劣加以檢討一番。

事業運：★★★★☆

傾向於獨立作業，在能夠發揮天賦、創意的工作領域易有突破。

財運：★★★☆☆

今日花錢的慾望很大，看到喜歡的東西很難控制消費欲，如果想省錢，今日就別逛街囉！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：正南方向

天秤座

今天你情緒不太穩定，看事情容易偏離本質。

整體運：★★★☆☆

兩個人的相處距離過遠，產生隔膜，今天多抽出時間來陪伴對方。財運上今天開銷較大，不過都是些必要的開銷，不要太在意。工作上易與同事鬧矛盾，影響工作情緒，要妥善處理。

愛情運：★★☆☆☆

憂樂兩極化的一天，常會由感而發，觸景傷情。

事業運：★★★☆☆

有機會推行新的計劃，但在執行的過程中應反覆思考和審視，以免出錯而被迫延遲。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，所以不適合盤算計畫私下賺錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00大理石灰

開運方位：西北方向

天蠍座

運勢不佳，心情低落。

整體運：★☆☆☆☆

財運不佳，想要在今日開張店面，恐會遇到諸多不順，可在正對著門的櫃檯上擺放只金錢豹，能趨吉避凶。參加聚會時，想說的話要先在腦子裡過濾後再出口，這樣才不至於說錯話而弄得好友不快。工作太保守容易造成被動，不如放手一搏。

愛情運：★☆☆☆☆

感情態度特別敏感且急躁，容易動怒或不耐煩，遇到爭執可能會出現不理智的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，不要任意胡作非為喔！否則會引來許多的是是非非。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂不穩定，要克制衝動性。大筆金錢支出上要多與人商量，當發生周轉困難時不妨多與長輩商量。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00艷棗紅

開運方位：正北方向

射手座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

呆在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，若你沒突破求新的慾望是很難發現它存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

易遇到心思細膩的對象。

整體運：★★★☆☆

單身者對自己有些沒信心，但沉默與內斂反而能為你贏得異性好感。做投資分析，會獲得意想不到信息。工作上容易曲解合作夥伴的用意，使得工作進展較慢，甚至有受阻的危險。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人感情進展平順，適時製造些驚喜，感情升溫迅速。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，脾氣上顯得急躁不耐煩，可別意氣用事而誤了大事。

財運：★★★★☆

心情愉悅，投資者因獲利而內心暢快。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00深茄紫

開運方位：正南方向

水瓶座

有資金周圍不靈的情況發生。

整體運：★★☆☆☆

經商的人要提前做好準備，從親友處想辦法盡快解決財務問題。感情不和的家庭，會因一些小事發生更大的衝突，導致破裂的可能性加大。工作進展還算平順，但也無更多的表現機會，積蓄能量等待有利時機吧！

愛情運：★★☆☆☆

另一半溫暖的懷抱是你心慌意亂時的避風港，心裡不好受就向對方傾訴吧！

事業運：★★★☆☆

工作按部就班，盡職盡責，但缺少與人溝通、合作的願望，一個人默默奮鬥較辛苦！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，金錢上缺乏計劃，魯莽行事、自以為是都是導致虧損的主因，出門在外也要小心看緊錢包喔！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：西南方向

雙魚座

打起精神才有力量去戰鬥。

整體運：★★★★☆

今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了，別煩了，不是真關心的話，誰會在意你怎樣呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★★★

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值得好東西。此日也適宜追債喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00芒果黃

開運方位：正北方向





