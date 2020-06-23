每日星座運勢／獅子意見得長官採納 適合談判金錢
2020-06-23
牡羊座
情緒陰雨變幻。
整體運：★★☆☆☆
愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。
愛情運：★☆☆☆☆
又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！
事業運：★★★☆☆
事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。
財運：★★★☆☆
有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00羽絨白
開運方位：正東方向
金牛座
幸運女神眷顧，好消息不斷。
整體運：★★★★☆
今天多聽他人討論，不論是八卦還是新聞，都能讓你從中獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中獲得有關對方的消息，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。
財運：★★★★☆
投資上比較輕鬆，即使遇到風險也多能逢凶化吉。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00大理石灰
開運方位：西南方向
雙子座
保持積極進取的心態。
整體運：★★☆☆☆
單身者有機會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。
愛情運：★★☆☆☆
因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。
事業運：★★★☆☆
感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。
財運：★★☆☆☆
容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：0
吉時吉色：13:00-14:00桐花白
開運方位：東北方向
巨蟹座
人際關係和諧，易得異性助力。
整體運：★★★☆☆
在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得到更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯索要發票，中獎機率高。
愛情運：★★★☆☆
愛情桃花開，但愛情來得急去得也快，單身者應把握好自己的情感。
事業運：★★★☆☆
有很好的想法或方案，不過你對於自我的肯定還不夠，容易被他人的想法所左右，導致想要放棄實施原本不錯的想法或方案。
財運：★★★☆☆
眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：19:00-20:00珠貝白
開運方位：東北方向
獅子座
心境平和。
整體運：★★★★★
內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；工薪階層福利待遇可望提高，投資也會有不錯收穫；顯得獨斷專行，這讓身邊人敬而遠之，要注意加強團體合作。
愛情運：★★★★☆
魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。
事業運：★★★★☆
今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！
財運：★★★★☆
財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-14:00玳瑁棕
開運方位：西北方向
處女座
今天忌衝動，不宜急進。
整體運：★☆☆☆☆
今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留個心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過粗心，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。
財運：★☆☆☆☆
你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠
開運方位：西南方向
天秤座
運勢有所下滑。
整體運：★★☆☆☆
愛情亟待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。
愛情運：★★★☆☆
單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。
事業運：★★☆☆☆
在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。
財運：★★☆☆☆
小心不遵守交通規則被開罰單！
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：17:00-18:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
天蠍座
心情愉悅的一天。
整體運：★★★★☆
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生；工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候，小心因此讓人覺得你很清高哦。
愛情運：★★★☆☆
活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。
事業運：★★★★☆
思路清晰，溝通能力很好，在集體討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。
財運：★★★☆☆
金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：09:00-10:00蕃茄紅
開運方位：正東方向
射手座
對外接觸頻繁，但效果不太理想。
整體運：★★★☆☆
感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會有勞累感，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉作為過度，日後再做進一步協商。
愛情運：★★★☆☆
有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的咧！
財運：★★★☆☆
有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕
開運方位：正東方向
摩羯座
不要期望太高。
整體運：★★★☆☆
因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。
愛情運：★★★☆☆
戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。
事業運：★★★★☆
運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收穫成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收穫！
財運：★★★★☆
有不錯的賺錢機會，注意把握。
貴人星座：金牛座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅
開運方位：正西方向
水瓶座
睡覺也能成為掘金石。
整體運：★★★★☆
今天的精神不太好，與其往超市買回大堆營養品，不如美美地睡上一覺，這樣更益於健康；財政狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街的時候可不要太血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。
愛情運：★★★☆☆
隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！
事業運：★★★★☆
工作穩定，有不錯的進財機會，生意人不妨多向外活動，提升財運。
財運：★★★☆☆
今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！
貴人星座：天秤座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-11:00深茄紫
開運方位：正北方向
雙魚座
自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。
整體運：★★★☆☆
工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。
愛情運：★★☆☆☆
別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？
事業運：★★★☆☆
工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。
財運：★★★☆☆
別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙
開運方位：東北方向
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