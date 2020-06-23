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每日星座運勢／獅子意見得長官採納 適合談判金錢

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-06-23

牡羊座

情緒陰雨變幻。

整體運：★★☆☆☆

愛情運較弱，送一個小禮物給對方能使感情有所升溫。證券投資者，到證券交易所瞭解情況，不僅能結識志同道合的人，還能獲取不錯的投資建議。之前對創業有滿腔熱情者，能更理性的分析市場環境。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎，如果是自己亂花錢，被責備也是應該的喔！如果是對方胡鬧，那就包容他吧！

事業運：★★★☆☆

事務繁多，很多事都需要你盡快處理，不過，你顯得很冷靜，能確保進度。

財運：★★★☆☆

有亂花錢的傾向，最好把錢財交給貼心人保管。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00羽絨白

開運方位：正東方向

金牛座

幸運女神眷顧，好消息不斷。

整體運：★★★★☆

今天多聽他人討論，不論是八卦還是新聞，都能讓你從中獲得有利的訊息，對工作有利。有暗戀對象的人，可從旁人的口中獲得有關對方的消息，讓你充滿信心。傍晚運氣最旺盛，遇到心儀的對象不妨大膽表白。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，只要抱持喜悅愉快的心情，就能夠今日事，今日畢。

財運：★★★★☆

投資上比較輕鬆，即使遇到風險也多能逢凶化吉。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00大理石灰

開運方位：西南方向

雙子座

保持積極進取的心態。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在酒吧邂逅一段戀情，但新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00桐花白

開運方位：東北方向

巨蟹座

人際關係和諧，易得異性助力。

整體運：★★★☆☆

在外活動頻繁，單身者有機會邂逅一段異域情緣，感覺很合得來，可望進一步發展。工作上容易得到異性長輩的照顧，讓棘手的問題得到更好的解決。偏財運不錯，購物、吃飯索要發票，中獎機率高。

愛情運：★★★☆☆

愛情桃花開，但愛情來得急去得也快，單身者應把握好自己的情感。

事業運：★★★☆☆

有很好的想法或方案，不過你對於自我的肯定還不夠，容易被他人的想法所左右，導致想要放棄實施原本不錯的想法或方案。

財運：★★★☆☆

眼光不錯，可以添置一些傢俱或生活必需品。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00珠貝白

開運方位：東北方向

獅子座

心境平和。

整體運：★★★★★

內心的平靜讓你能用平和的心態對待感情，一切順其自然，倒也能水到渠成；工薪階層福利待遇可望提高，投資也會有不錯收穫；顯得獨斷專行，這讓身邊人敬而遠之，要注意加強團體合作。

愛情運：★★★★☆

魅力四射的一天，異性緣很好，有許多機會跟異性朋友談天喝茶。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利的推動完成。今日很適合扮演軍師的角色，所提供的意見多能得到長官的採納喔！

財運：★★★★☆

財運很棒，對於勤勞者特別有利，適合談判金錢、佣金問題，在積極開發後就會有訂單。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00玳瑁棕

開運方位：西北方向

處女座

今天忌衝動，不宜急進。

整體運：★☆☆☆☆

今天爛桃花開，單身者參加PARTY時，對於接近自己的異性要多留個心眼，謹防桃色陷阱；工作上太過粗心，一些不該有的失誤讓你受到老闆的責備；財運弱，出門在外多留心錢包，少湊熱鬧可避免損失。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，因為容易感受到對方的蠻橫無理，你要要注意自己的態度喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易神遊，想著玩樂或是其他的雜事。

財運：★☆☆☆☆

你的購物慾很容易被大超市的購物獎勵激發，但你中獎的機會卻是比較低的。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-19:00翡翠綠

開運方位：西南方向

天秤座

運勢有所下滑。

整體運：★★☆☆☆

愛情亟待加溫，否則感情易遇結冰期，不妨製造一些浪漫元素，燭光晚餐或者文藝電影都能提升愛情運；事業運欠佳，任何事都得親力親為才能達到好的效果；財運不穩，投資上需採用保守策略，大膽的投資會帶來巨大的風險。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易滋生孤獨感，想找一個人陪伴的心情強烈，不妨多參加聚會，提升戀愛運。

事業運：★★☆☆☆

在處理事務上不夠果決，缺乏自己的見解，容易錯失一些可以讓自己好好表現的機會。

財運：★★☆☆☆

小心不遵守交通規則被開罰單！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：17:00-18:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

天蠍座

心情愉悅的一天。

整體運：★★★★☆

愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中衍生；工作中你顯得太專注，而忽視與同事必要的問候，小心因此讓人覺得你很清高哦。

愛情運：★★★☆☆

活耀的一天，穿得美美帥帥的再出門，因為今天的你特別容易引人注目。

事業運：★★★★☆

思路清晰，溝通能力很好，在集體討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。

財運：★★★☆☆

金錢進進出出的一天，用平常心看待，得失心不要太重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

射手座

對外接觸頻繁，但效果不太理想。

整體運：★★★☆☆

感情生活平順，易得到另一半的支持。因工作關係而不得不向外活動，在與他人的交涉中會有勞累感，想要達成協議需要付出較大的心力。別太心急，就把今天的交涉作為過度，日後再做進一步協商。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者多在另一半面前表現獨立的一面，可獲得對方更多的體貼與關懷。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的咧！

財運：★★★☆☆

有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00玳瑁棕

開運方位：正東方向

摩羯座

不要期望太高。

整體運：★★★☆☆

因為抱著太大期待，後來卻發現沒有想像般的完美，失望之餘可能會在無意中傷了他人；喜得年長異性幫助，工作進展快速，可乘勝追擊；偏財風吹得強勁，抽獎、小賭、買彩券，均能有所斬獲。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間容易因小事而爭吵，但很快能和好；單身者易有觸景生情的傷感情緒萌生。

事業運：★★★★☆

運勢對主管階層以及業務工作者特別有利，付出與收穫成正比，只要勤於動口、跑腿，就能有不錯的收穫！

財運：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，注意把握。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

水瓶座

睡覺也能成為掘金石。

整體運：★★★★☆

今天的精神不太好，與其往超市買回大堆營養品，不如美美地睡上一覺，這樣更益於健康；財政狀況不如預期，易有不必要的支出，逛街的時候可不要太血拼哦！工作熱情高漲，想將自己與他人的差距拉得更小。

愛情運：★★★☆☆

隨和順從的態度，天真無邪的笑容能提升戀愛運唷！

事業運：★★★★☆

工作穩定，有不錯的進財機會，生意人不妨多向外活動，提升財運。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00深茄紫

開運方位：正北方向

雙魚座

自信能增加個人魅力，促使愛情運提升。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00琥珀橙

開運方位：東北方向



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每日星座運勢

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