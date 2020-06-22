每日星座運勢／水瓶事業得心應手外 投資切勿過急

2020-06-22

牡羊座

今天不但自己的創意多，獲得他人提供的資訊也不少。

整體運：★★★★☆

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來得心應手。朋友會給你帶來證券市場的新信息，很有價值。約會前去理髮店做一個新髮型，給對方不同的新感覺，效果會很好。

愛情運：★★★★★

詩情畫意的一天，約著心上人去森林、湖畔或郊區的咖啡廳坐坐吧！

事業運：★★★★☆

工作不易受外界干擾，行事按部就班，追求的目標和方向明確，事業策略趨於穩健紮實，實行照表操作。

財運：★★★★☆

今天你能抱著平和的心態投賭，甚至敢捨得先輸以便讓賭友無心設防。但一旦機會來了，你卻能力挽狂瀾，讓賭友們吃驚不小呢！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00寶石藍

開運方位：東北方向

金牛座

太過張揚的行為容易引起他人反感。

整體運：★★★☆☆

工作上急功近利的作風，是造成遇到小障礙的原因，不要把姿態擺得太高。投資不穩，預算失控，錢財最好交給貼心人管理，以免花掉大筆冤枉錢。單身者有機會參加社交活動，低調沉默者易有奇緣。

愛情運：★★★☆☆

感覺非常好，想到戶外尋找快樂，別忘了帶上伴侶，分享彼此的快樂心情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心態容易呈現不平衡狀態，例如：覺得自己特別辛苦啦！別人無法理解你的努力啦！

財運：★★☆☆☆

今日腦筋運作頻繁，較適合動腦筋去想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不適宜在今日有大動作！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00芥末黃

開運方位：正南方向

雙子座

禍從口出。

整體運：★★★☆☆

說話注意場合，不留情面的言語和過分的玩笑，都易傷害到對方。工作遭遇低谷，獨自專研方案很難有所發展，與同事進行探討，將能得到明顯的進步。財運頗好，可望擁有債權人的權利，且收到還款的機率很高。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，有點苦悶的感覺，想表達負面情緒時婉轉點，否則會搞砸喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不太好咧！有點烏煙瘴氣的感覺，事情的變化劇烈，搞得自己的情緒也忽上忽下的。

財運：★★★★★

財運很旺盛，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00芥末黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

會收到愛的神秘禮物。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的他雖然不喜歡你，卻又能從別人那兒得到更多的關愛，感情面內心頗感平衡。支出趨於平緩，沒有機會揮霍錢財，讓你留住不少錢財。工作熱情不足，斬獲相對減少，應加強積極性，太過閒散易落後。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者有看對眼的對象別被動等待；戀愛中的人應多交流，穩固感情。

事業運：★☆☆☆☆

事業運很不好，像洩氣皮球般，不太堆得動。想要混水摸魚時要小心點，可別露出馬腳囉！

財運：★★★☆☆

對金錢的支配欲及佔有慾相當強。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00墨玉綠

開運方位：正北方向

獅子座

平靜安穩的一天。

整體運：★★★★☆

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，做個傾聽者更受歡迎。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！

財運：★★★★☆

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-07:00湖水綠

開運方位：西南方向

處女座

領悟力強，學習、看書效果不錯。

整體運：★★★☆☆

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐會有浪漫幸福之感。投資上今天適宜學習觀察，默默分析研究，為良好的開局打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調配合就會有所改觀。

愛情運：★★★☆☆

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦！覺得自己不受重用啦！

財運：★★★☆☆

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00竹葉青

開運方位：正西方向

天秤座

依賴心理過於強烈可不是好事。

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心會讓對方大吃乾醋哦，小心因此失掉幸福；財運良好，從家人那兒得到財力支持的想法強烈，其實依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外的人貴人運頗強，遇到困難會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者無感情困擾，享受獨處時光！

事業運：★★★★★

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術、業務工作者，因為今日的開發突破力量很強。

財運：★★★☆☆

投資者今日不可盲目投資新項目，最好在現有的基礎上加大投資、擴大規模，才能有希望進帳！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00葡萄紫

開運方位：西南方向

天蠍座

生活平淡，精神狀況不佳。

整體運：★★☆☆☆

易受到另一半的猜疑，談話的用處並不大，不如做一件以前自己不曾為他做過的事情，用驚喜化解矛盾。出門不要帶太多錢財，會難以抑制花錢的慾望。工作表現如同守株待兔，使家人頗為擔心。

愛情運：★★☆☆☆

美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！

事業運：★★☆☆☆

有點熱心過度，不知不覺招人反感。做好份內事就好，他人的事不宜過多插手。

財運：★★★☆☆

投機客莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00蘭花紫

開運方位：東南方向

射手座

低落的情緒是壞運氣來襲的主因。

整體運：★☆☆☆☆

情緒不好，愛情進展亦會因此不太順利，與戀人相處時只顧想心思而冷落了對方，易引起對方的不滿找你理論而引發戰火哦！工作拖拉的狀況不改變的話，易受上司的責備。在空曠的場所找個有利的方向，深呼吸幾次，能使心情變好，有趨吉避凶的作用呢！

愛情運：★★☆☆☆

在愛情的世界裡少鑽牛角尖，芝麻綠豆的小事就讓它隨風飄逝吧，讓自己輕鬆愉快。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不穩定，小麻煩，小狀況頻繁，會有瑣碎的事情從天而降，打亂了你原本的行程或計劃。

財運：★★☆☆☆

浮動不穩定型的財運，馬馬虎虎的態度與強烈的得失心易使貧神有機可乘。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00燻鮭紅

開運方位：正南方向

摩羯座

適當地做做運動。

整體運：★★☆☆☆

與對方的冷淡形成強烈反差，內心頗有不平，卻又因為很喜歡他而不敢發作；被人盯梢的感覺真是難受，幸而能有朋友的安慰；健康方面會出現小小的狀況哦！小心因不良的生活習慣而導致精神不振。

愛情運：★★★☆☆

已婚者想與另一半說說心理話，可又礙於面子，不願意先開口，對方很難瞭解你的心思。

事業運：★★★☆☆

事業運平順，按照平日的步調來運作就可以了，對上級主管安排的工作確保進度就好。

財運：★★☆☆☆

小心受人利用、挑撥、誤信奸臣、遇上仙人跳而破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00和闐玉白

開運方位：正西方向

水瓶座

充滿自信的一天。

整體運：★★★★★

今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務去做，很容易做出成績；你全身心的投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切不可操之過急。

愛情運：★★★★☆

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

事業運：★★★★★

事業運很不錯喔！是福星高照的好日子，工作得心應手外，心情也呈現愉快的狀態，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！

財運：★★★★☆

想賺錢呢需要費點口才，而花錢呢卻能換得快樂，不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-09:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙魚座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，表現自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00玫瑰紅

開運方位：西北方向





