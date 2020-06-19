小孟塔羅：談戀愛不能只靠運氣！測什麼類型的人最適合你

有些人一碰酒精便過敏，有些人卻能千杯不倒。把這理論延伸到感情上，只有遇到合拍的人才會幸福，碰到不對的人便會辛苦萬分。因此談感情不能只靠運氣，弄清楚適合自己的類型，才能明確分辨出對的人。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，什麼類型的人最適合你？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Roberto de Angelis & Bepi Vigna(Tarot of the Spirit World)

A：童真風趣。(戰車牌正位)

牌面的男子頭戴帽子，天空中出現一輛馬車。

A：童真風趣。(戰車牌正位)

這張牌表示幽默風趣的人最適合你。對方頭腦總有許多點子，而且知道怎麼討你歡心，跟他在一起總是笑聲不斷。雖然你有時會覺得他幼稚，但在愛情裡誰不是傻子呢？小孟老師在此提醒你，成熟與幽默不易共存，因此你要成熟點，才能包容對方幼稚的地方唷！

B：心靈交流。(女祭司正位)

牌面的女子蹲坐著，望著眼前穿白衣的人。

B：心靈交流。(女祭司正位)

這張牌表示能深入內心交流的人最適合你。對你來說另一半不只是陪伴，最重要的是彼此的心能夠對應，因為當你訴說內心深層想法時，你想要是對方的同理與支持，而不是分析是非對錯，或只想要你別想太多。小孟老師在此提醒你，你要保有正念的心境，才不會把對方給壓垮囉！

C：一同生活。(吊人牌正位)

牌面的男子光著頭，用繩子倒掛在大鐘下。

C：一同生活。(吊人牌正位)

這張牌表示能與你好好生活的人最適合你。有些人剛在一起時很有好感，一旦進到同居關係時，才發現生活習慣種種不睦。很容易就會發生口角，在家無法好好放鬆，長久下來關係會日潮冰冷。小孟老師在此提醒你，如果你能收服對方的胃，你們的關係便贏在起跑點囉！

D：貼心細膩。(月亮牌正位)

牌面的天空出現彎月，湖面上卻倒映出人像。

D：貼心細膩。(月亮牌正位)

這張牌表示聰明反應快的人最適合你。當你心情感到不適時，對方很快就會察覺到，並能給予你適當的安慰，鬱悶心情便能很快散去。而且對方有自己的目標，除了讓你感到崇拜外，更會帶動自身的成長。小孟老師在此提醒你，對方再聰明也不會通靈，請不帶情緒的表達自己。

E：身心合一。(女皇牌正位)

牌面的女子躺在床上，身邊出現透明男子影像。

E：身心合一。(女皇牌正位)

這張牌表示性愛相合的人最適合你。談感情除了精神層面，還有身體慾望層面要顧。若你和另一半有說不完的話題，可是一到床上兩人便無言以對，長此以往可能會導致感情生變，甚至萌生出外遇的問題。小孟老師在此提醒你，彼此都已是最親的人，敞開心房找到共識吧！