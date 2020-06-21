殺破狼周運勢／獅子有升遷跡象 雙子不乏追求對象

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，日蝕發生在家宅宮位，同時水星在家宅宮位退行，與家人之間的關係會發生變化，或是家宅需要大幅度的翻修。日蝕發生期間，可許下與家宅、家庭相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在面試宮位的金星結束退行狀態，原本石沉大海的履歷會有不錯的回應，想跳槽到新產業的白羊座，這段時間會有機會轉換跑道，可以很快就任新職務。

本週須注意的部分

感情運方面，本週火星尚停留在心靈宮位，只能再給自己短短幾天沈澱紛亂的心情，其實你也知道已經沒有時間難過，必須振作起來。但有些傷痕還是會隱隱作痛。

健康運方面，火星週日將會進入命宮，將是忙碌的階段，此時要留意身體健康，一旦發生意外傷害或是生病，必須要花很長一段時間治療。盡量正面思考，負面的情緒容易傷害到自己。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學習宮位，會想學習某個新的技術或知識，開始尋求良好的學習環境修課。日蝕發生期間，可許下與學習或是考試有關的願望，會進入理想的學校，或是找到優秀的指導老師。

金錢運方面，在金錢宮位的金星結束退行，被拖欠的金錢可在這段時間一一收回，如果遇到消費糾紛，也會獲得合理的賠償。這段時間特別想善待自己，買些好東西，或是享受昂貴的美食。

本週須注意的部分

工作運方面，土星持續在志業宮位退行，開始感覺自己的專業能力需要再提升，必須在工作之餘進修一些課程，才不至於被目前的工作領域汰換掉。某些金牛座正在做轉換跑道的準備，許多資源需要籌備。

感情運方面，火星週日會進入心靈宮位，對於目前的對象有許多不滿，有些心情找不到管道抒發，心情顯得較為躁鬱。單身的金牛座會想在網路上尋求新戀情，卻可能遇到沒禮貌的人，感覺很不愉快。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，在命宮的金星結束退行，與喜歡的人可跨越許多難關，情感關係塵埃落定。單身的雙子座，目前身邊不乏追求對象，或是有天菜圍繞在周圍，對於情感對象有選擇困難的問題。

金錢運方面，日蝕發生在金錢宮位，會有新的收益來源入帳，此時也很適合展開新的理財計劃。日蝕發生期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

本週須注意的部分

人際關係方面，火星即將進入人際關係宮位，有許多交際應酬的邀約很難推掉，讓你很心煩。某些朋友在這段時間老是找你幫忙，感覺浪費了很多時間在別人身上。

工作運方面，火星本週尚停留在志業宮位，相位不良，夾在上司與下屬中間，工作總是做不完。會覺得職場有些冗員必須要裁撤掉，但目前手上沒這樣的權力，只能暗中角力。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，金星在心靈宮位結束退行，同時木星與冥王星合相在感情宮位，釐清掉過去的戀情所帶來的傷痕，才能看見真愛在何處。日蝕發生在命宮，可在此時為自己的幸福許下心願，會受到能量祝福，遇到真命天子（女）。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與水星有良好連結，會巧遇過去覺得特立獨行的同學或朋友，再次見面時，開始強烈認同這個人的思考方式，雙方熱絡起來。

本週須注意的部分

工作運方面，火星週日會進入志業宮位，同時水星在命宮退行，由於許多事情的進展非常不順利，使得工作量累積得越來越多，一旦發生麻煩的問題，會需要花很多時間收拾殘局。

健康運方面，水星在命宮退行，同時日蝕發生在命宮，這段時間要特別注意身體健康，當心病毒感染，引發呼吸系統的問題，同時注意心血管方面的毛病，腸胃狀況也不佳。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星與水星有良好連結，會有大型的組織想挖角你，此時正在醞釀跳槽的計畫。工作穩定的獅子座，職務有升遷的跡象，可能要接掌重要的職務。

人際關係方面，金星在人際關係宮位結束退行，扮演任何角色，或身處在任何團體，都是十分討喜的時期，會收到許多社交活動的邀約，有許多人都想接近你、認識你。

本週須注意的部分

感情運方面，日蝕發生在心靈宮位，別再執著了，離開的那個人並不愛你，之所以覺得難過，不過是不甘心而已。日蝕發生期間，請許下愛自己的心願，清理掉不愉快的回憶，才會迎接到更好的邂逅。

健康運方面，本週停留在疾厄宮位的火星受到日蝕的能量影響，依然要當心血光之災，注意意外傷害，同時也容易罹患急性疾病。情緒特別焦躁不安，會是心理疾病好發的高峰期，須注意身心靈的平衡與健康。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，日蝕發生在人際關係宮位，同時水星在人際關係宮位退行，會因為一些事件，讓你覺得誰應該繼續往來，或是需要疏遠。日蝕發生期間，可許下與人際關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星在志業宮位結束退行狀態，正登上一個非常光鮮亮麗的位置，有許多表現自己能力的機會，任何決策都可獲得實至名歸的成果，並受到許多人肯定。

本週須注意的部分

健康運方面，火星週日即將進入疾厄宮位，當心血光之災，容易發生意外傷害，罹患急性疾病的機會也比較高，一旦受傷或生病，將會花很長的時間復健。危險的區域或行為不要涉入，恐危及生命安全。

金錢運方面，火星即將進入財務宮位，會選擇分期付款購買較為昂貴的物品，下半年的負擔會較為沈重，投資運勢不佳，千萬不要從事投機性的理財方式，容易造成龐大的負債。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與水星有良好連結，有投資習慣的天秤座，短線會有不錯的獲利，可尋求相對高點了結。沒有投資習慣的天秤座，會因禍得福，獲得一筆補償性的資金，生活無虞。

學業運方面，在學業宮位的金星結束退行狀態，某些遇到瓶頸的科目，在此時突破盲點，使得學習效率突飛猛進，期末報告順利產出，考試成績優良，可順利升級，或是畢業。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時日蝕發生在志業宮位，在職場遭到許多同事刁難，會想轉換跑道，然而有許多難關使你難以抉擇未來的動向。日蝕發生期間，可許下與工作、成就、事業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，火星即將進入感情宮位，好不容易與某個喜歡的對象進入交往關係中，兩人卻常常意見相左而吵架，對方對待你的方式十分任性，會感覺自己的地位十分卑微。

天蠍座：

整體運勢

學習運方面，日蝕發生在學業宮位，同時水星在學業宮位逆行，某個尚未完成的論文或是學分有機會在此時重修，會再度回到學校，將原本沒修好的學分補修完成。

金錢運方面，金星在財務宮位結束退行，此時從事一些奢華的消費，會因為特殊身份或是某些因素而獲得優惠。有投資習慣的天蠍座，似乎壓對了寶，投資標的一支獨秀，會獲得很好的利潤。

本週須注意的部分

工作運方面，火星即將在週日進入工作宮位，假期就快要結束了，即將面臨工作量排山倒海而來的高峰期，必須要養精蓄銳，迎接忙碌的日子。某些天蠍座私人的時間被工作壓縮，感到十分疲倦。

感情運方面，本週火星會在戀愛宮位行進，受到日蝕的能量影響，與喜歡的對象遠距戀愛，會覺得很難維持情感，傳遞的訊息常常未能被對方即時讀取，使得內心開始有些不安。

射手座：

整體運勢

感情運方面，金星在感情宮位結束退行，清理掉許多爛桃花，此時會選定一個真心待你的對象交往。感情穩定的射手座，另一半對你特別體貼，兩人的情感會在這段時間特別甜蜜幸福。

工作運方面，在工作宮位的天王星與水星有良好連結，原本覺得不愉快的遭遇，會突然逆轉成對你有利的籌碼，在職場獲得更多資源與支持。某些射手座會因為工作性質而得到補償金或是減稅優惠。

本週須注意的部分

金錢運方面，日蝕發生在財務宮位，同時水星在財務宮位退行，一口氣將債務一次清償，但手上的現金也所剩不多，生活較沒有安全感。日蝕發生期間，可許下與財務狀況、金錢有關的願望，可逐漸擺脫貧窮的惡夢。

健康運方面，日蝕發生在疾厄宮位，同時水星在疾厄宮位退行，注意呼吸系統與心血管方面的問題，消化系統與腸胃也不太舒服。女性則要當心婦科方面的毛病。這段時間一旦生病，會很難痊癒。同時要特別注意人身安全。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在感情宮位，同時水星在感情宮位退行，與分手的前情人再度連絡上，兩人都會有意重新開始。日蝕發生期間，可許下與情感關係相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的金星結束退行狀態，休息好一陣子之後，終於開始忙碌起來。正在失業狀態的摩羯座，會尋求到還不錯的新工作。某些摩羯座則是會接到許多新案件，重新出發。

本週須注意的部分

家宅運方面，進入家宅宮位的火星受到日蝕影響，與家人的關係不太理想，容易吵架。某些摩羯座則是深受鄰居的噪音所苦，居住環境不安寧。整個下半年要注意家中電器爐火的使用，門戶則要當心宵小入侵。

健康運方面，金星在健康宮位結束退行狀態，同時木星與冥王星合相在命宮，發現自己有嚴重發福的傾向，身材嚴重走樣。趁著金星順行在健康宮位的時期減重塑身，會有不錯的成效。

水瓶座：

整體運勢

感情運佳，金星在戀愛宮位結束退行，不論是新的情感對象，或是再度復合的關係，這段時間可望穩定下來。某些水瓶座會有懷孕的跡象。對於情感已經看開的水瓶座，目前正在迷戀偶像，或專注在寵物與小孩身上，生活蠻愉悅的。

金錢運方面，火星週日即將離開金錢宮位，經濟狀況回穩，週日之後會有一筆資金入帳，省吃儉用的拮据日子即將結束。某些水瓶座會在這段時間將分期付款的債務清償完畢，手頭寬裕許多。

本週須注意的部分

工作運方面，日蝕發生在工作宮位，同時水星在工作宮位退行，職場人事異動嚴重，職務在此時轉調，感覺到了新單位很不順手，與新同事溝通不良。日蝕發生期間，可許下有關工作順利、平安的願望，可獲得能量庇佑。

健康運方面，日蝕發生在健康宮位，同時水星在健康宮位退行，要特別留意病毒感染，容易引發呼吸系統與心血管方面的問題。腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子，或是不明原因的胃痛。女性則要注意婦科方面的疾病。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，日蝕發生在戀愛宮位，同時水星在戀愛宮位逆行，前情人在此時再度捎來訊息，有意重修舊好，兩人有機會和好。日蝕發生期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

旅遊運方面，在旅遊宮位的天王星與玩樂宮位的水星有良好連結，突然發現國內也有風景美麗的地方可以遊覽，這段時間會較為隨性遊玩，在沒有旅遊計畫的情況下，反而發現鮮為人知的私房秘境。

本週須注意的部分

金錢運方面，火星週日將進入金錢宮位，會有很多的帳單湧入，開銷增加。某些雙魚座會需要許多購買昂貴的家用品，或是因為出門玩樂旅遊有大量的花費，荷包大失血。

工作運方面，本週火星尚在命宮行進，有些案件必須在期限內交件，時間十分緊迫，加班時數會更為驚人，甚至需要通宵趕工，會是非常忙碌與過勞的一週。

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