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擦身而過！這些生肖容易錯過好桃花？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

有句歌詞：「終於在眼淚中明白，有些人一旦錯過就不再。」愛情究竟有多難、多遙遠？要經歷多少擦肩而過，又要奪走多少最美年華？科技紫微網就來為大家探討，哪些生肖容易錯過好桃花？上榜的你一定要當心喔！

　

生肖牛

你人好、又老實，給人可靠、值得信賴的感覺。只是你面對愛情時太過被動、嚴肅，行動又總是慢半拍。即使你的周圍常有不錯的桃花圍繞，卻易因為後知後覺而錯過。不是你魅力不夠，是你把自己的情感隱藏得太嚴密，面對桃花時不太敢正視，總覺得自己不夠好。想要抓住良緣，還得自信一些，釋放熱情，主動示愛才行喔！

　

生肖虎

你對愛情有著高標準、高要求，長相不好看的不要，不夠優秀的不行，必須「上得廳堂、下得廚房」，帶出去有面子，還能安心回家……一般的桃花很難入得了你的眼。如此強勢、霸道的擇偶標準，早已嚇飛一波又一波好桃花。若不想跟良緣擦身，就不要有太多的條條框框，隨心隨緣不受限，反而更易把握優質桃花。

　

生肖羊

你對愛情保守謹慎，過於小心翼翼，要你主動追求是太難了！因此你常常在被動等待中錯失良機，與好桃花擦肩而過。要知道，好桃花不是等來的，幸福要靠自己去爭取和把握。好不容易遇到好桃花，當你還在觀望的時候，桃花早就被那些熱情活潑的人捷足先登啦！放下你的羞怯，趕緊行動起來吧，大方秀出自我，抓住良緣不錯過。

　

生肖猴

你一切喜歡跟著感覺走，隨心所欲、自由灑脫，這朵桃花很好，那朵桃花也不錯，太過於貪心，都想得到，反而都得不到，結果好桃花個個繞道而行，遠遠躲著你。要是你真不想錯過，就收斂一些，別到處招惹桃花，處處留情。控制好情慾，有所選擇，才能分辨真情假意，避開爛桃花，把握真正屬於你的那一朵好桃花。

　

生肖雞

愛秀、愛打扮的生肖雞，面對愛情時會竭盡所能彰顯才華，表現自己，釋放魅力，只為吸引來更多的桃花主動靠近。秀出自我固然好，只是太愛炫耀難免變成浮誇、虛榮，小心因此招惹來一堆爛桃花，把你迷住了雙眼，結果反而與好桃花錯過。應該真實、真誠一點，別表現過度，要知道，捧出一顆真心遠比作秀來得有魅力，才能吸引來良緣。

　

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