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12星座大點名！誰是你的歡喜冤家？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

有句歌詞說：「第一次見面看你不太順眼，誰知道後來關係那麼密切。」你的人生中是否也遇過這樣的人呢？有時吵得兇，但吵完了還是能和好如初，關鍵時刻照樣為對方挺身而出。你們可能是最要好的朋友，也可能是最親密的愛人，這大概就叫做歡喜冤家了吧！接下來，科技紫微網要來盤點12星座中的歡喜冤家們，看看你是和誰一起上榜呢？

　

牡羊座╳天蠍座

這兩個星座都充滿了戰鬥力，性格剛強的這對冤家，一個是火象星座，一個是水象星座，一見面就喜歡互掐，誰也不服輸。但是他們彼此都很欣賞對方骨子裡的那股韌勁兒；在很多方面，他們都是互相匹敵的絕配。

　

金牛座╳射手座

射手和牛兒看似是絕對不搭的組合，但這兩個風馬牛不相及的星座卻能夠鬼使神差的組合在一起。射手座喜歡金牛座的平和；而金牛的個性則能勾起射手的好奇心。在愛情關係中，他們也會一天到晚糾纏不清，但最後總能相視一笑解千愁。

　

雙子座╳處女座

謹慎的處女座和善變的雙子座，看上去根本就是不同類型，但世界往往就是這麼奇妙。這兩個星座的人都充滿智慧且反應快，不過想的卻未必是同一件事。他們會因為欣賞對方的聰慧而聚在一起，卻也容易因為彼此的想法差異而發生分歧。

　

巨蟹座╳水瓶座

巨蟹給人的第一印象，多半是個安靜而斯文的人，但相處久了，他就會顛覆你的認知──真實的巨蟹其實也會有花心、心機的一面。正所謂「一物剋一物」，水瓶正是能夠鎮壓住巨蟹的那座「雷峰塔」。而遇到水瓶的巨蟹，也會盡顯溫柔的一面，讓一直喜歡獨處的水瓶座感到一種意外的溫馨。

　

獅子座╳摩羯座

獅子是火象星座之王，摩羯是土象星座之王，一山難容二虎，兩人見面時口舌之爭是免不了的。但，他們前一秒爭吵，下一秒就能和好，這是因為他們都很欣賞對方身上的優點，平常能配上自己的人沒幾個，所以王必須選王！

　

天秤座╳雙魚座

氣質優雅的天秤，與浪漫多情的雙魚，這兩人就像夏天的夜空中最亮的星星，耀眼而奪目。雖然表面上看上去很平靜，但相處之後，雙魚會用他的歇斯底里打破平衡，找天秤各種麻煩，而天秤也很吃這一套，會耐心的安撫對方。真是一個願打一個願挨，這是對歡喜冤家沒錯！

　

無論是友情還是愛情，歡喜冤家之所以能一直維持彼此的關係，靠的不是表面上的吐槽和互相嫌棄，而是私下對這段關係的愛惜與維護！

　

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