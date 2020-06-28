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【心測】選一道美食，測你的心願會實現嗎？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

我們對美食的偏好，常代表著潛意識中的一些念頭，而美食中的色彩又與運勢有關。你喜歡哪種「外表」的美食呢？再想想你最近的願望是什麼，有可能實現嗎？今天，科技紫微網就根據你的美食選擇來幫你預測一番吧。

　

情境：以視覺效果來看，你會選擇哪一道美食？

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇1、雞白湯拉麵

能量色調：白色

你選擇的是雞白湯拉麵，反映出的是你目前內心頗為平靜，追求的是一份清爽、平淡的日常美好。薄鹽而香甜濃郁的乳白湯汁，喝下一口，是不是就能讓你感到心滿意足，整顆心靈被輕柔的暖意包裹著？濃湯的白、雞肉的白，象徵著高潔、明亮，看似素雅，實則散發著智慧之光。它預示的是，只要胸懷敞亮，心懷感恩，懂得珍惜，不強求結果，實現心願終可期。

　

選擇2、泰式酸辣河粉

能量色調：紅色

從你的選擇來看，現在的你特別想要來點刺激，無論是身體還是心靈，都希望能享受到快感。一份泰式酸辣河粉最能刺激你的味蕾、滿足你的口腹之慾，一碗下肚，大汗淋漓，讓你大呼「爽」！這酸辣的湯頭呈現猛烈的紅色，象徵著喜慶、紅火，喜氣撲面而來，說明你的心願達成的機率頗高。不過在實現心願的過程中切不可操之過急，如果興奮過度，太早暴露心中所求，就易遭遇波折，平添煩惱。

　

選擇3、歐姆蛋包飯

能量色調：黃色

你選擇的是金黃誘人、熱氣騰騰、口感豐富的歐姆蛋包飯，反映了現在的你特別渴望受到溫柔的對待，讓你有快樂的心情，被幸福包圍著。蛋包飯金黃的色彩，代表青春、可愛，有明亮、溫暖之意，給人一種美好的感覺。這也說明你的心願不久就能實現，願望的甘甜果實正乘著朝陽的光線向你接近。別給自己太大的壓力，有想法就去做，直接表達你的需求。只要懷著簡單快樂的心情，積極又可愛的你，心願必達喔！

　

選擇4、青醬義大利

能量色調：綠色

從你的選擇來看，現在的你特別渴望清幽，放下忙碌，享受一份靜謐與安逸，不與人爭鬥搶奪，過上悠閒自得的生活。一份青醬義大利麵，應該最能讓你獲得內心的平靜了！簡簡單單、清清爽爽，看似平淡，實則清甜爽口。而這青醬的一抹綠意，代表清新自然，充滿生機與希望。這也說明你的願望可實現，只是過程會相對慢一些，要耐得住性子；暫時看不到希望時，別輕言放棄，不忘初心，堅持到底，願望方能實現。

　

最近你有怎樣的心願？近期可望心想事成嗎？願你心中有願，眼裡有光，腳下有力量，美夢成真，活成自己希望的模樣。

　

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