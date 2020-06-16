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這是才能？重複吃一個食物都不膩 最有耐心的5個星座

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／Stocksnap
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吃是人類生活不可或缺的一部分，每天都要煩惱早餐午餐晚餐該吃什麼好，尤其在台灣，美食種類繁多，各種料理五花八門看得眼花撩亂，可是有些人他們從來不煩惱這個問題，因為他們可以一直吃一樣的東西，到底哪些星座的人，能重複吃一個食物都不會膩呢？

第五名：牡羊座

牡羊座的人習性很像小孩子，他們喜歡的就會緊緊握在手裡，在吃東西方面，追求食物要吃爽也吃得療癒，每天吃一樣的東西可以得到快樂與安全感，就像有些小朋友會有小棉被，或是一定要陪睡的布娃娃。情有獨鍾的心情無法被取代，若現實生活中沒有情人朋友影響他們的生活習慣，他們基本上可以一直重複吃同一間店的食物，甚至可能強迫周邊好友一起吃他們喜歡的美食，他們會熱情又霸道的真心推薦。但不要怪他們，因為他們腦袋裡的美食名單是用記憶更新的，若沒有刷新記憶，他就會覺得這是目前最好的選擇了不是嘛？當然值得一吃再吃啊！

第四名：水瓶座

「輕鬆舒適愉快」這是水瓶座的人對食物的要求，他們希望食物吃起來讓身體輕鬆舒適，又能兼顧美味，再來是點餐方便，氣氛很愉快，基本上綜合這些條件的店家，他們就會很常光顧，他們覓食的地點會因此縮小範圍，然後呈現重複購買同一商品的行為，沒錯，因為這讓他們感覺輕鬆愉快無負擔，而養生的他們對於自然味道的記憶也很追求，比如小時候阿嬤或媽媽醃的蘿蔔，或是爸爸親手做的眷村菜，都會成為他們食物記憶的核心重點，會一直想追求類似的食物，他們會去找到相似的味道，重複回味這些溫暖的記憶。

第三名：天蠍座

天蠍座的人其實對於食物的好奇心是很高的，他們不介意嘗鮮，但是由於個性喜好太過分明，所以通常年紀越大的天蠍座，越容易對特定的食物有依賴性，因為食物與人生記憶已經融合成一體，他們甚至會吃出屬於自己的座右銘，譬如「好的湯頭就像人生看似簡單卻很難」，或是「牛肉麵味道的厚度展現奮鬥的精神」，基於他們會在各種食物裡面投入自我的深情，每吃一次就更加強紀念食物的象徵意義，所以容易不斷重複吃一樣的東西。另外他們也特別容易重複吃小時候就喜歡的東西，因為這會讓他們找回小時候單純美好的感動。

第二名：金牛座

金星守護的金牛座，對於食物的鑑賞有一定的水準，他們能吃出食材的優劣，廚師的情感，美味的綜合評分比。所以一般來說他們是很挑嘴的一群人，所以當他們地點上不方便，或是手頭比較緊時，他們就沒有心力去到處尋找新的美食，這會使他們陷入一點憂鬱，而拯救自己的方式就是找到最方便最好吃的食物，然後瘋狂的一直吃它。因為是標準之上的食物，所以一直重複吃也沒關係，還是能夠吃出好料理的美味。還有一種情況是他們鍾愛某一種美食，然後又容易買得到，他們就會一直重複吃享受這份食物帶來的快樂。

第一名：摩羯座

摩羯座的人很多時候根本不在乎塞進嘴巴裡的東西是什麼，他們對於食物的慾望是很低的，這不代表他們吃不出美味，而是他們根本不放在心上，反正不會餓就好，反正還活著就好，能夠快點買買準時上班就好了。所以他們非常容易一直吃某一種固定的食物，因為這樣可以不花時間思考，省下選擇的煩惱，完全就像機器人充電就好的概念。但這通常是對待自己會這樣，若是要照顧家人或是情人他們還是願意花點心思去準備的。若你是摩羯座身邊的人，請多多照顧他們一下，因為他們對於自己吃什麼實在很隨便，很容易就變成營養不均衡的患者喔！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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