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唐綺陽星座運勢週報：射手工作好消息 雙魚好桃花出現
【唐綺陽星座運勢週報6/15-6/21】
重要星象：木冥的顛覆，水星巨蟹停滯期，太陽雙子
木冥的顛覆，眾人感到焦慮與緊張。水星巨蟹停滯期，有說不出口的內心話，家庭關係是重點，要用理解來面對衝突，週四水星開始逆行，注意3C產品、家用品的狀況。太陽在雙子最後衝刺，八卦、媒體消息眾說紛紜，要謹慎探究消息來源，眾人有旅行、聚會或是回鄉等計畫。
工作注意：雙子、處女、天蠍、射手
雙子：意見領袖給的建議，要好好聽進去
處女：工作又多又繁雜，請自我保重
天蠍：偶爾停看聽，會讓頭腦更清楚
射手：工作上有好消息，或得到好的迴響
桃花注意：白羊、金牛、魔羯、雙魚
白羊：面對桃花，要主動一點
金牛：找對樹林才有桃花，換個交友圈看看
魔羯：像親人般沒有火花，適合老夫老妻
雙魚：有好桃花出現，或正在熱戀中
財運注意：巨蟹、天秤
巨蟹：財務上要謹慎，別省事或貪便宜
天秤：該爭取的要爭取，避免吃悶虧
健康注意：獅子、水瓶
獅子：工作太忙用腦過度，影響睡眠品質
水瓶：好好補足睡眠，讓自己放鬆
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