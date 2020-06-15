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唐綺陽星座運勢週報：射手工作好消息 雙魚好桃花出現

聯合新聞網 / 唐綺陽
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供
星座專家唐綺陽。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報6/15-6/21】

重要星象：木冥的顛覆，水星巨蟹停滯期，太陽雙子

木冥的顛覆，眾人感到焦慮與緊張。水星巨蟹停滯期，有說不出口的內心話，家庭關係是重點，要用理解來面對衝突，週四水星開始逆行，注意3C產品、家用品的狀況。太陽在雙子最後衝刺，八卦、媒體消息眾說紛紜，要謹慎探究消息來源，眾人有旅行、聚會或是回鄉等計畫。

工作注意：雙子、處女、天蠍、射手

雙子：意見領袖給的建議，要好好聽進去

處女：工作又多又繁雜，請自我保重

天蠍：偶爾停看聽，會讓頭腦更清楚

射手：工作上有好消息，或得到好的迴響

桃花注意：白羊、金牛、魔羯、雙魚

白羊：面對桃花，要主動一點

金牛：找對樹林才有桃花，換個交友圈看看

魔羯：像親人般沒有火花，適合老夫老妻

雙魚：有好桃花出現，或正在熱戀中

財運注意：巨蟹、天秤

巨蟹：財務上要謹慎，別省事或貪便宜

天秤：該爭取的要爭取，避免吃悶虧

健康注意：獅子、水瓶

獅子：工作太忙用腦過度，影響睡眠品質

水瓶：好好補足睡眠，讓自己放鬆

星座運勢 睡眠 財運 3C 每週星座運勢 唐綺陽

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