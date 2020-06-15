唐綺陽星座運勢週報：射手工作好消息 雙魚好桃花出現

夏天是一年裡陽氣最盛的季節，氣候炎熱而生機旺盛。若在室外逗留較長時間，記得要擦防曬或撐洋傘，避免曬傷或中暑的風險。你的手機用久了會發燙，那麼你的金錢運，是否也會熱到發燙呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天裡我的金錢運會發燙嗎？

2020-06-11 17:00