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【測字】直擊下半年感情運！幸福會來敲門嗎？

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【文‧科技紫微網

　

時間過得好快！6月過完後，下半年的運勢就正式開跑了。接下來你的感情運順遂嗎？無論是單身的、有伴的，面對愛情都各有各的煩惱，想知道下半年的愛情走勢如何？會收穫幸福嗎？科技紫微網透過測字來為你提前預測！

　

請在接下來的四個字中，

選一個你第一眼看中的字。

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答案分析：

　

選擇「甲」字：

「甲」字五行屬木，意味著你的感情會在中規中矩的模式中迎來新的突破。

對於單身的你來說，這會是一個好徵兆。你一直在心裡默默喜歡著的那個人，如果你要向他表白，進入下半年後將會是最佳的時機。勇敢說出心裡的愛吧，成功的機率會很大哦！

已有對象者，也將脫離感情平淡期，重新找回初戀的感覺。雖然偶爾會發生一些突發狀況，讓你的心情有些低落，但只要稍許反省，就會讓你對感情有更多的領悟。

　

選擇「乙」字：

「乙」字預示著你下半年的愛情看似平淡無奇，實則暗藏轉機。

乙是天干的次位，在方向上暗指東方，所以單身者下半年的桃花可往正東方向尋覓，如此一來脫單的機率會大一些。

對於已有對象者來說，上半年容易為愛傷神、流淚；下半年想要擁抱幸福，你必須學會珍惜。珍惜眼前人，珍惜來之不易的緣分，你的感情生活便會迎來陽光。

　

選擇「丙」字：

進入下半年後，你的感情生活會發生一些變動，很多你原本堅持的原則和模式都將發生轉變。因為「丙」字拆開來看，就像是人被壓了一頭，這也預示著你之前對愛情的憧憬與計劃會受到外界的阻礙。

單身的你要想覓得良緣，需要拿出十足的行動力來，主動出擊為妙。一直矜持或觀望，好運勢、好對象就會離你遠去，不可不慎！

已有對象者在感情上會經歷瓶頸期。不妨想想，你們當初熱戀時有多甜蜜，現在變調的原因是什麼呢？如果你還想維持這段關係，唯有堅持初心，才能化解煩憂。

　

選擇「丁」字：

「丁」字讓兩個完全不同走向的筆畫從此有了交集，且五行屬火，問愛情乃小吉之象。

單身者舊情復燃的機會很高，緣分會讓曾經走散的兩人再次相遇，並重新看到彼此身上的亮點，請好好把握這份不可思議的美妙緣分吧！

已有對象者，與伴侶的相處將會進入一種長期心靈相通的狀態，良好的溝通讓感情之路順暢無比。不過還是要小心身邊的流言蜚語，別讓他人的言語左右了你的生活。

　

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