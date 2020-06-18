受不了孤獨寂寞！這5個星座就是需要找人陪

【文‧科技紫微網】

有些人生性不害怕寂寞，能夠享受孤獨；有些人卻特別喜歡與人相處，忍受不了孤獨寂寞，只有在人與人之間的互動中才能感受到自己的存在。你是否害怕寂寞，需要有人陪？今天，科技紫微網來陪陪你，聊一聊關於寂寞與陪伴的話題。

巨蟹座

你最為重視家庭，把家人看得比什麼都重要。有家在、有家人陪伴，才會讓你感覺安全和安心。家，是你奮鬥的動力源泉，也是你疲憊、受傷時的最佳避風港。有家人在身邊時，你才能感覺溫暖、有力量。所以，對你而言，最怕的就是要獨自一個人面對空虛與寂寞。美好時，你希望與家人分享；難過時，你想要有家人陪伴。

牡羊座

你是一個熱愛生活的人，喜歡熱鬧與聚會，喜歡有人陪伴，一起瘋、一起玩、一起相親相愛……所以，你很害怕孤獨、寂寞、冷。你希望能一直得到被關注、被愛的感覺，不但需要朋友在身邊，更需要愛情的存在。當你無所事事、空虛寂寞時，你最想要的就是一個懂你的人，願意手牽手陪你一起穿越人潮，享受快樂與熱烈的愛，再也不要感覺孤單。

雙魚座

魚兒沒有水會死，你沒有愛情不能活。愛情於你是必需品，與愛人牽手相擁，才能讓你感覺到心跳，才會有安全感，生活才有了向前的動力。你無法忍受孤獨寂寞，最怕一個人面對黑暗與冰冷。有心愛的人在身邊，彼此安慰、取暖，互訴衷腸，相互支撐，就能讓你重燃生活信心，因愛而看到光明與希望。

雙子座

朋友不能少，說話不能停的雙子座寶寶，很喜歡熱氣騰騰的生活氣氛，常常有朋友在身邊一起說說笑笑，話話家常，就會感覺很有意思、很開心。你最怕沒有朋友陪伴，或者是在人群中突然的寂靜。自己對著自己說話，讓你感到很空寂。所以友情對你很重要，有事沒事找朋友傾訴一番，才會讓你感覺到濃濃的生活氣息。

金牛座

你看似冷靜，頗能忍耐孤寂與冷清，實則內心極其渴望被被愛。當你越壓抑內心的慾望，反而越無法忍受一個人的空寂，內心對愛情的渴望就愈加強烈。你很希望有一個人願意傾聽你內心的想法與感受，給你溫情與關愛；希望有伴侶在身邊，一起為了柴米油鹽的平實生活而攜手向前，共度平淡而有愛的人生。

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