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哪些命格想報復，三五年都不算晚？

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【文‧科技紫微網

　

「君子報仇，十年不晚。」這句話講的是，既然現下打不贏，只好冀望「十年河東，十年河西」，時間最有可能改變一切，把劣勢變優勢，等到實力足夠，才有討回顏面與公道的一天。越王勾踐無疑是報復的經典，臥薪嘗膽，花了二十多年才打敗吳王。科技紫微網今天根據紫微命盤來點名，看看各家好手報復的潛力！

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天相

深謀遠慮又綿裡藏針的個性，遇上衝突與霸凌，不會蠻橫無策的硬碰硬，而會先衡量彼此實力。就算當下再難嚥下一口惡氣，他還是能不動聲色，把仇恨牢牢鎖在內心深處。

一旦情勢翻轉，或是完成養精蓄銳之後，當天相發覺自己有出手機會，就會如猛虎出閘，毫不留情、連本帶利地復仇雪恥。如果說報仇是一種藝術，天相無疑是具有天賦異稟的大藝術家

　

廉貞

好強又愛出頭的熱血個性，無法容許自己的威權與尊嚴受到挑戰。對廉貞來說，傲氣就和氧氣一樣不可或缺。萬一吃虧被欺侮，若是不討回面子，要廉貞以後如何在江湖上立足？

千萬別對廉貞說：「冤冤相報何時了」，因為「此仇不報非君子」是他公開的秘密，不惜代價也會熬到最後一刻才見真章。當然了，能惹惱他的對象往往也不是省油的燈，所以他在腥風血雨來臨之前都會極度壓抑與忍耐。這終極一戰雖然勝敗難料，但能想見其精彩與慘烈。

　

天同

個性溫和親切、平易近人，可謂是和平的象徵，不但幾無刺激性，就算被欺負，也多半選擇忍讓和自認倒楣，或是頂多背地裡做個稻草人來扎針宣洩怨氣。一般來說，天同若不是萬人迷，就是與世無爭的局外人。

但人心畢竟是肉做的，天同星被逼到過份時，原本的慈眉菩薩也會變成怒目金剛。只不過他還是盡量避免表面衝突，不尋求魚死網破，而是等待合適的報復時機。只要怨氣深，鐵杵也能磨成繡花針，或許加害人早已忘了此事，但天同的復仇大計卻絲毫未停止。

　

巨門

因為一貫刀子嘴、豆腐心的行事風格，巨門很容易無意之間得罪人而不自知，而他直來直往的個性，更經常造成無法彌補的裂痕。所以他的人生充滿了被小人扯後腿，甚至藉機修理的密密麻麻事蹟。也多虧巨門的心思細膩，總能抽絲剝繭找出犯人。

找出報復對象後，他不會直球對決，以免傷敵一千、自損八百。他會選擇暗中部署、蒐集證據、尋找把柄、攻擊要害，務必讓對手一刀斃命。如此複雜的復仇過程需要很大的耐性，但對巨門而言，時間不是問題，慢慢折磨對方，也是發洩情緒的一個方法，最後斬草除根，大快人心。

　

「報復」是沒完沒了的惡性循環，結果或許痛快，過程卻痛苦。有大智慧的人，會懂得及早跳出這因果遊戲，但世間凡人多看不穿，常因此落入你死我活的纏鬥。如果能多些心思與人為善，避免留下惡因，也就無須傷神費力去演一齣書劍恩仇錄了。

　

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