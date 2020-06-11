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小孟塔羅：夏天裡我的金錢運會發燙嗎？抽張牌秒解答

聯合新聞網 / 小孟
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夏天是一年裡陽氣最盛的季節，氣候炎熱而生機旺盛。若在室外逗留較長時間，記得要擦防曬或撐洋傘，避免曬傷或中暑的風險。你的手機用久了會發燙，那麼你的金錢運，是否也會熱到發燙呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，夏天裡我的金錢運會發燙嗎？






A：嘗試有好的開始。(聖杯騎士正位)

牌面上的一位男子，從馬背上摔倒在地。

A：嘗試有好的開始。(聖杯騎士正位)
A：嘗試有好的開始。(聖杯騎士正位)

這張牌表示在夏天的時候，你與他人的合作，會有不錯的收穫。例如：你擁有某項技能，但不知道怎麼開始，這時若與人異業結盟，反而會是好的開始，這個經驗也會讓你思考，有哪些需要調整的地方。小孟老師在此提醒你，除了找認識的人外，也要在網路上多宣傳自己唷！

B：投資會有所回報。(權杖侍者正位)

牌面上的一位男子，戴著如同英國法官的假髮。

B：投資會有所回報。(權杖侍者正位)
B：投資會有所回報。(權杖侍者正位)

這張牌表示在夏天的時候，你若把握時機逢低進場，反而能夠賺到錢財唷！受到新冠疫情的影響，許多行業都受到束縛，嚴重一點還會倒閉。但就投資巿場來說，反而是最佳的入場時間。小孟老師在此提醒你，除了要勤做功課外，詢問專業人士的意見，也是非常重要的唷！

C：投資在自己身上。(魔術師正位)

牌面上的一位男子，手拿骰子桌上有錢幣。

C：投資在自己身上。(魔術師正位)
C：投資在自己身上。(魔術師正位)

這張牌表示在夏天的時候，你會想要學一些東西，或犒賞自己而花錢。請不用擔心會踩雷，你會感受到物有所值，儘管把錢花在美食上，也會記得這美好回憶。小孟老師在此提醒你，努力賺錢是為了什麼呢？當然是為了讓自己更好，因此把錢花在對的的事物上便值得。

D：把錢花在刀口上。(正義牌正位)

牌面上的一位男子，左手拿秤子右手拿寶劍。

D：把錢花在刀口上。(正義牌正位)
D：把錢花在刀口上。(正義牌正位)

這張牌表示在夏天的時候，你會仔細衡量後才做決定。例如：當你被某個東西吸引時，你會試圖讓自己冷靜，經過一番理性分析後，倘若最終決定要購買，你便會開始貨比三家，用最優惠的價格購買。小孟老師在此提醒你，有時跟朋友一起團購，能談到更優惠的折扣唷！

E：經濟負擔會加重。(節制牌正位)

牌面上的一位天使，把水壺裡的水倒了出來。

E：經濟負擔會加重。(節制牌正位)
E：經濟負擔會加重。(節制牌正位)

這張牌表示在夏天的時候，你的金錢負擔會變得比較重。可能是用電量爆增的關係，收到電費單時壓力會頗大。或是有些東西莫名壞掉，可能要維修或買新的，你的錢財會因而流失掉。小孟老師在此建議你，做事再小心謹慎一點，便能減少一些損害唷！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

塔羅牌 疫情 中暑 魔術師 小孟塔羅

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