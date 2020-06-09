耀眼卻令人無法直視的太陽 - 茉莉 (Jasmine)

命宮組合: 太陽

迪士尼在1992年推出了電腦動畫電影「阿拉丁」（Aladdin），2019年又改編先前的電腦動畫電影，推出了真人演出版的同名電影。

從電影的命名來分析，「阿拉丁」和其他以迪士尼公主為名的動畫電影就有些不同。無論是白雪公主、仙杜瑞拉或是睡美人、小美人魚，都是以女主角的角色來命名(雖然「睡美人」的奧蘿拉公主幾乎是從頭睡到尾)；就連「美女與野獸」，女主角貝兒也在片名中佔有一席之地。

但是在「阿拉丁」這個片名中，完全看不到公主茉莉(Jasmine)的影子。以劇情來看，就如同片名已經大剌剌地告訴你，主角就是阿拉丁；相對地茉莉的戲份佔比較低，觀眾的目光也大都停留在阿拉丁、精靈(Genie)與賈方(Jafar)三者之間的互動與鬥智、鬥力。

因此，如果將前後相差27年的兩部電影一起分析，茉莉的角色就會較為突出而且立體，個性也會較為鮮明。

她的存在讓人無法忽視

太陽的好動與不耐寂寞在茉莉登場時(動畫版)早已表露無遺: 嫌待在皇宮氣悶、沒有其他朋友，她偷偷逃離，一個人在市集閒逛。醒目耀眼、帶有貴氣的氣質，讓阿拉丁一見之下就被她深深吸引，也開始了兩人之後的互動。

太陽具有愛心，喜歡幫助別人，則展現在她隨手就拿了小販攤上的水果，讓飢腸轆轆的小孩得以充飢。當然，貴為公主的茉莉不諳世事，在她的觀念中沒有「付費」的概念。從某個角度來看: 也代表太陽不計較、無私付出的心態。

但是這種無私，甚至是無止盡地付出，也形成了太陽的人生課題與人際關係的問題。因為願意無止盡地付出，就會引來想不勞而獲或佔便宜的親人、伴侶或是朋友，讓太陽的人生充滿了辛勞。

再者，雖然自己願意無私付出，但並不表示他人有相同的意願與能力。如果將這種「將心比心」寄望在別人身上，希望別人也能像自己一樣地付出，太陽的人生就會充滿了失落與悲情 - 因為都是別人辜負了自己。

太陽的事業心強、關心政治，自尊心與好勝心強，也展現在茉莉與父親的對話中(真人版): 她不認為外來的王子知道百姓的需求，而她自己已經準備多時，自認足以擔當治國大任。

太陽於公於私的心態上，其實已反映出他們的思路與價值觀: 要孝順父母、照顧親人，努力工作希望能成就一番事業；具有愛心，喜歡幫助別人，關心公眾事務、積極參與。這些價值觀非常地大眾化，也是我們認知中的普世價值。

就像我們在電影中所看到的茉莉，幾乎毫無缺點；最後與阿拉丁有情人終成眷屬，父親也將王位傳給了她(真人版)，讓她有機會一展抱負、治理國家。

但是現實世界中的太陽女性，真的如同茉莉一般，有著幸福美滿、令人稱羨的人生嗎?

人人需要陽光，但也害怕被灼傷

在命理的邏輯中，太陽女性存在著「陰陽顛倒」的現象。所謂的「陰陽顛倒」是指男性應屬陽剛，女性應屬陰柔。而太陽帶有注重社會地位，喜歡出風頭、受到關注、張揚的特質，並常帶著「得理不饒人」的高張意識(別忘了太陽的「理」都是政治正確的普世價值)，會讓女性(本屬陰柔)的身上呈現許多的男性(本屬陽剛)的人格特質與價值觀。

雖說在現今男女平等的社會中，已不再遵循過往男強女柔、男主外女主內的傳統價值觀。但是婚姻感情涉及兩個原本毫無血緣的人，要逐步建立類似血緣的關係，兩人之間的關係是對等或是從屬，其實與個人在婚姻感情中的價值觀有關。即便在工作職場中叱吒風雲，在婚姻感情中仍有可能是屬於被動、順從的一方。而這種價值觀無關對錯，只有彼此適合與不適合的問題。

太陽女性的「陰陽顛倒」，常會呈現在兩個面向: 在氣勢及事業成就上，超越男性，以及在兩性關係(或稱兩性政治)中，呈現婦奪夫權之兆，也就是女性主導。太陽的夫妻宮必為天同，意味著配偶的氣勢較坐命者來得柔弱，坐命者要以太陽的光和熱來照顧那個略顯稚嫩、天真、倚賴性重的天同。

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相信多數人都不喜歡奸臣賈方(Jafar)，但他是除了茉莉父親之外，少數可以見識到她真性情的男性。

當茉莉的父親力勸兩人和解時，茉莉對賈方說道: 「當我成了女王，我就有權除掉你!」。(動畫版)

當鸚鵡力勸賈方娶茉莉以獲取王位時，賈方則說: 「如果娶那個潑婦(Shrew)，我將成為國王(蘇丹)，這個想法有點意思 !」(動畫版)

賈方當然不會是一個適合婚配的對象，但是當賈方與茉莉之間有兩性政治的議題時(有權除掉你 VS. 潑婦)，茉莉的太陽就會展現強勢的作風。當對方(賈方)也展現相同的強勢時，這種組合與搭配，就不會是太陽女性的首選。

當阿拉丁喬裝成「阿里王子」（Prince Ali）與茉莉互動時，她也明白地表示: 自己討厭那些「自命不凡、狂妄自大、裝模作樣的傢伙」。

當茉莉發現阿拉丁就是自己在市場上所遇到的男孩而責怪他時，阿拉丁就是用道歉、用另一個謊話來圓謊的軟性訴求。

從茉莉分別與賈方及阿拉丁的互動中，我們可以看到強勢的太陽就是吃軟不吃硬。所以要和太陽的女性相處，只能示弱、說謊、道歉，兌現了太陽夫妻宮中柔弱的天同。

在真人版電影的結局中，茉莉繼承了父親的王位，成為下一任的蘇丹；並可以修改法律，讓自己能與阿拉丁成婚。從客觀的角度上來看: 茉莉與阿拉丁的組合，還是兌現了太陽女性「陰陽顛倒」，女性較男性強勢的特性。

在真人版的電影中，茉莉公主有一首主題曲 "Speechless"。無論是英文版或是中文版，細細品味歌詞之後，就會發現主題曲對於太陽女性的個性描述有著畫龍點睛的效果。

英文版主題曲

中文版主題曲

無論是"不再沉默"，或是"開口沒有錯"，都說明了一件事: 我說的都是有道理，我信奉的都是普世價值，怎麼可以不讓我說? 而我開口所說的又怎麼會錯呢?

或許你對「陰陽顛倒」有著不太能接受的排斥，我們這麼說好了: 其他柔弱、溫順型的公主(白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人)，她們的動物好朋友大多是可愛動物，或是可以養在家裡的寵物。

但是，能夠養一隻老虎當寵物的公主，應該不是等閒之輩吧?

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