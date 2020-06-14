殺破狼周運勢／雙子桃花連著不斷 天秤小心飯碗不保

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與水星有良好連結，會出租掉家中多餘的空間或是房地產，貼補家用，緩解經濟上的壓力。某些白羊座會在家中某個角落找到一筆藏了很久的私房錢，可讓你過一陣好日子。

工作運方面，在學習宮位退行的金星與在志業宮位的木星、冥王星有良好連結，會因為工作的需要學習一些新的技術，或是必須要重回學校進修，能夠更新自己的專業能力，感覺很充實。

本週須注意的部分

家宅運方面，水星在家宅宮位退行，同時日蝕發生在家宅宮位，與家人溝通不良，關係緊張。注意家人的身體健康以及情緒，某些家庭成員會離開你的生活。居家環境需要重整，正在清理家中雜物。許多充滿回憶的物品必須斷捨離。

感情運方面，在精神宮位的火星受到日蝕能量影響，深藏在心中的愛與恨必須在此時了結，否則靈魂將無法前進。然而在清創過往回憶的時候，總是觸景傷情，這段時間容易陷入嚴重的憂鬱狀態。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位退行的金星脫離不良相位的影響，不要執著在帳面上的虧損，早點抽身，會發現目前的經濟狀況比上不足，比下有餘。某些金牛座覺得很久沒好好犒賞自己了，最近會想過得較為奢侈一些。

學業運方面，在學業宮位的木星與冥王星相位良好，這個學期所有科目都可以順利通過，即便有些在被當邊緣，此時也會有補救的機會。許多需要升學的金牛座，已經篤定能夠進入理想的學校就讀，心態上比較輕鬆。

本週須注意的部分

交通運方面，水星在交通宮位逆行，同時日蝕發生在交通宮位，交通工具當心遭竊或是在此時壽終正寢，開車注意行車糾紛，容易被開罰單。這段時間需特別注意交通安全。

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到日蝕能量的影響，與週遭的人溝通不良，容易發生言語上的爭執，這段時間需特別謹言慎行，即便在網路或是自己的社群網站上的發言都要小心，容易招惹到麻煩的人跟你吵架。

感情運方面，月蝕能量持續在慾望宮位發酵，在情慾關係上依然要特別小心，稍有不慎，容易被捲入桃色糾紛，或是被有心人佔便宜，某些金牛座會因為太過空虛寂寞，想嘗試一夜情，卻發現自己根本玩不起成人的遊戲。

雙子座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在命宮退行，這段時間會與很多很久不見的老朋友重新聯絡上，除了敘敘舊，此時也需要一些過去建立的人脈幫助你處理很多跨領域的事務。

感情運方面，金星持續在命宮退行，桃花一段接著一段，送走了舊愛，又有新的人追求，有些邂逅來得太快，心情還沒來得及準備好，就已經進入十分親密的關係了。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在金錢宮位退行，同時日蝕發生在金錢宮位，目前的工作會需要代墊不少金錢，需要準備足夠的資金調頭寸。雖然這些款項都可以回收，不過也會為你的經濟帶來一定的壓力。

工作運方面，在志業宮位的火星持續與海王星呈現合相，受到日蝕能量影響，目前工作量龐大，經濟壓力也非常沈重，常常需要加班。有些雙子座甚至需要身兼數職，會是十分勞碌時期。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與逆行的水星有良好連結，會趁這段時間與很久不見的老朋友重聚，甚至會在某個場合巧遇過去的同學，有許多溫馨的邀約，一起敘舊話當年。

感情運方面，在感情宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，和目前的情感對象發展順利，兩人會有進一步的計畫，會想一起同居，或是進入婚姻關係。單身的巨蟹座則會重逢曾經暗戀過的對象，這一次會不希望再錯過對方。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在命宮退行，同時日蝕發生在命宮，突然接手一個新的職務或任務，感覺手忙腳亂，錯誤連連，甚至會把重要的器材或資料毀損，工作需特別謹慎。

遠行運方面，在遠行宮位的火星受到日蝕能量影響，這段時間千萬不要遠行，容易困在外地無法回家，甚至會在異地生病，求助無門。某些巨蟹座因為工作需求必須出差，在外要特別注意人身安全。

獅子座：

整體運勢

工作運佳，在工作宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，在職場內需擇善固執，雖然有些建議可以考慮，只要不偏離自己的信念與專業判斷，執行的方向就不會有錯誤。

人際關係方面，金星在人際關係宮位退行，脫離不良相位的影響，交往很久的老朋友是最了解自己優勢與劣勢的人，如果在人生上遇到了什麼盲點，不要一昧討拍，可請他們為你指點迷津。

本週須注意的部分

感情運方面，戀愛宮位持續受到月蝕的能量影響，水星在心靈宮位退行，同時心靈宮位受到日蝕能量影響，無法接受戀情的失敗，常常鑽牛角尖，甚至產生心理方面的疾病。某些獅子座則是因為孩子或寵物受到傷害而自責不已。

金錢運方面，在財務宮位的火星受到日蝕的能量影響，會突然得知自己繼承一筆資產，對你而言卻是很大的困擾，需要繳納很多稅賦，或是要處理許多麻煩的法律程序，會是棘手的問題。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，水星在人際關係退行，同時日蝕發生在人際關係宮位，有過一些誤會而斷絕往來的朋友，雙方會言歸於好。某些處女座會因為參加老朋友的聚會或同學會，疏離已久的友情會再度連結起來。

學業運方面，在學業宮位的天王星受到在人際關係宮位逆行的水星影響，作業以及研究遇到瓶頸時，可尋求過去指導過你的老師或學長姐幫忙，他們會留下一些珍貴的資源給你。

本週須注意的部分

工作運方面，金星持續在志業宮位逆行，土星也在工作宮位逆行中，職場目前呈現鬆散的狀態，毫無紀律可言，許多事務不斷來回修正，完全沒有進展，會覺得必須立下標準的工作流程，但週遭的人都不聽使喚。

感情運方面，在感情宮位的火星受到日蝕的能量影響，會因為人際關係往來的問題，使得你與另一半不斷發生爭執，對方的佔有慾與掌控慾太過強烈，或是善於情緒勒索，會開始渴望自由，萌生分手的想法。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與在志業宮位退行的水星有良好連結，在結算年收所得時，發現自己可以領到一筆退稅。某些天秤座則是在工作領域受到職業傷害，可獲得保險理賠。

感情運方面，在戀愛宮位退行的土星與在遠行宮位退行的金星有良好連結，遠距戀愛的天秤座，兩人將會有時間相聚。有些因為遠距問題分手的情感對象，最近將要回到你所居住的城市，也許會因此再續前緣。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在志業宮位逆行，同時日蝕發生在志業宮位，工作出錯率較高，使得原本就消化不完的工作量累積更多。此時要當心因為嚴重的錯誤，造成飯碗不保，或是職務因此受到調整。

健康運方面，在健康宮位的火星受到日蝕能量的影響，當心血光之災，此時容易發生意外傷害，或是罹患急性疾病，工作有過勞的傾向，甚至發生職業傷害，嚴重的話會威脅到生命安全。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位退行，脫離不良相位的影響，有投資習慣的天蠍座在適當的時機停損，會發現還有零星的獲利。沒有投資習慣的天蠍座，花錢較為浪費，會買一些不實用的物品，只為了滿足一時的虛榮心。

交通運方面，在交通宮位的木星與冥王星相位良好，會在這段時間去駕訓班學開車，並順利考取駕照。此時也會想購買新的交通工具。某些天蠍座，這段時間出門都有順風車接送，不需要再跟許多人擠大眾運輸工具。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到遠行宮位的日蝕影響，此時會面臨與喜歡的人遠距戀愛的問題，會覺得很難維持關係，甚至因此分手。單身的天蠍座會被外國人搭訕，但要當心對方只是個想騙炮約的爛桃花。

遠行運方面，水星在遠行宮位逆行，同時日蝕發生在遠行宮位，某些天蠍座會因為種種原因必須出國，面臨許多障礙，甚至因此滯留在異地，無法回家。可以的話，這段時間最好不要遠行，以免遭遇許多麻煩。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星與水星有良好連結，會有挑戰性極高的工作找上你，你可很快就完成這個任務。某些射手座則擁有跨領域的才能，會是許多公司想要爭取的人才。

感情運方面，金星持續在感情宮位退行，脫離不良相位影響，才送走了舊人，又會有新的桃花送上門，此時會謹慎思考是否要與某個對象交往看看。有伴侶的射手座，另一半常與你重溫某些過往，可使兩人關係更為親密。

本週須注意的部分

金錢運方面，水星在財務宮位退行，同時日蝕發生在財務宮位，會收到必須要等好幾個月才能兌現的支票，最近的生活必需省吃儉用，某些射手座突然得知家人有些負債，經濟上需要幫忙，負擔加重。

健康運方面，水星在疾厄宮位退行，同時日蝕發生在疾厄宮位，注意呼吸系統與心血管方面的疾病，這段時間被感染病毒的機率較高，一旦生病，會需要花很多時間才能痊癒。腸胃狀況也不佳，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。

摩羯座：

整體運勢

人際關係方面，在命宮的木星與冥王星脫離不良相位的影響，在心情上保持樂觀，有些事情持之以恆，會贏得別人的尊敬，某些摩羯座目前正在轉換跑道，會獲得很多貴人給予你不同的機會嘗試。

健康運方面，在健康宮位退行的金星脫離不良相位的影響，會有比較多的時間運動、塑身，最近會覺得自己體重瘦了下來，身材也開始有了變化，許多身體上的老毛病都不藥而癒了。

本週須注意的部分

感情運方面，水星在感情宮位退行，同時在感情宮位發生的日蝕受到溝通宮位的火星影響。與情感對象溝通不良，不斷發生爭執，嚴重的話甚至會導致兩人分手，這段時間不要鑽牛角尖，情緒管理要注意。

工作運方面，金星持續在工作宮位退行，受到月蝕能量影響，對於工作領域感到悲觀，面對著每天空轉的時間感到焦慮。某些摩羯座會開始修改人生規劃，尋求新的出路。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在戀愛宮位逆行，曾經錯過的戀情舊情復燃。某些水瓶座則是閃電進入一段情感關係，正在熱戀中。然而，月蝕在人際關係宮位影響著戀愛宮位，周遭的人對你的戀情不看好，並且也要當心這段關係有第三者存在。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與逆行的水星有良好連結，在家中整理房間時，會意外找到某些遺忘很久的重要資料，感覺如獲至寶。某些水瓶座家宅會在此時整修，需要暫時外宿。

本週須注意的部分

工作運方面，水星在工作宮位退行，同時日蝕發生在工作宮位，工作出錯率較高，不斷需要來回修正，甚至因為嚴重的疏漏，使得飯碗不保，或是因此決定辭掉工作。某些水瓶座會回鍋待過的工作單位，但待遇不如以往。

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，有個朋友在這段時間離你遠去，或是吵架絕交。某些水瓶座與周遭的人際關係感到格格不入，會想脫離一個社群團體。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，水星在戀愛宮位逆行，同時日蝕發生在戀愛宮位，曾經喜歡過的對象在此時聯絡你，有意復合。然而日蝕受到命宮的火星影響，你對於對方還是會有些疙瘩。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，不論遭遇任何困難，都會有貴人願意出手幫助你。某些雙魚座自己就是大家的貴人，認識許多人脈，可以相互串連。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕能量持續影響志業宮位，工作面臨一個重大轉換，會調整職務，或是在此時離開原來的工作，另謀出路。事業穩定的雙魚座，在專業領域上要特別謹慎，稍微輕忽，會造成重大的疏失。

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