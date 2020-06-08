唐綺陽星座運勢週報：金牛聽從貴人指示 白羊偏財運要積極

中年是指是年齡已越過青壯年，但尚未開始步入老年族群的人。一般會以年齡45至65周歲年紀之間的人算是中年。離退休還有一段時間，易處於難以突破的階段，但有些人是大器晚成，此時柳暗花明又一村。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我中年暴富指數高嗎？

2020-05-29 16:28