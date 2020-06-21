每日星座運勢／牡羊正財收益較可觀 桃花運強強滾

2020-06-21

牡羊座

今日情緒較為愉悅。

整體運：★★★★☆

今天在房事上情侶倆易達到和諧與高潮，感情也暗暗迅速滋長；正財的收益較可觀，但偏財卻不如人意，金錢遊戲少沾為妙；與家人或朋友去野外踏青會讓你的心沉醉於大自然的氣息中。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光。有時不小心就會引來不喜歡的蜜蜂蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

沒有太大的壓力，精神格外清爽，出門走走或與朋友聚會都不錯，是享受親情和友情的一天。

財運：★★★☆☆

即使心情不佳，也能理性消費，控制支出。因此，在錢財上不會有太大的損耗。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00玉髓紅

開運方位：正西方向

金牛座

輕鬆愉快的一天，好運連連。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的情侶一起出外遊山玩水的同時不忘情話綿綿，讓人有「只羨鴛鴦不羨仙」的同感。為博情人一笑，只要是喜歡的物品都會毫不猶豫的買下來，荷包不斷縮水。

愛情運：★★★★☆

忙裡偷閒與另一半聊聊天、開開玩笑，既開心又增進感情；單身者桃花多，應慎選對象。

事業運：★★★☆☆

情緒略微暴躁，容易與人產生小磨擦，溝通討論時盡量保持冷靜才好！

財運：★★★☆☆

有不錯收入，適合藏私房錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

雙子座

錢財在外，多向外活動可拓展財源。

整體運：★★★☆☆

顯得慵懶，有好吃懶做的傾向，待在家裡易與另一半起衝突，家中難得安寧。出門走動走動，瞭解市場信息，會讓你有意外收穫，有機會從一句不起眼的廣告詞中獲得商機。晚上有機會與好友聚會，獲得各種資訊。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★★★☆☆

平順的一天，表現自我才華者可換來讚賞與認同；虛榮浮華者則遭到排擠。

財運：★★★★☆

好口才帶來好財運，只要運用得當，進財就會相當順利。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00翡翠綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

今日好運相伴。

整體運：★★★★☆

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

愛情運：★★★☆☆

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

事業運：★★★★☆

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

財運：★★★★☆

有意外之財，例如：彩券中獎。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00硃砂紅

開運方位：東南方向

獅子座

學會善待自己。

整體運：★★★☆☆

戀愛中受挫，你無精打采，心神不寧，找個無話不談的朋友聊聊，把心中的苦悶全部倒出來才好；進財的好時機，不如就放手一搏，不過賺了錢也別忘了適可而止哦；泡杯咖啡，拿本小說，是善待自己的不錯選擇。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間感情進展平順，彼此都有自由的空間，不黏膩也不疏遠，相處十分融洽。

事業運：★★★☆☆

貴人助力強，同事和朋友就是你今天的貴人，遇到困難時容易得到支持與幫助，好好把握。

財運：★★★★☆

合理運用錢財會讓你財運亨通。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00琥珀橙

開運方位：正西方向

處女座

對生活充滿自信，春風滿面的一天。

整體運：★★★★☆

已婚者與另一半進行了深層次的交談，把生活中的小矛盾化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

事業運：★★★★☆

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00辣椒紅

開運方位：正南方向

天秤座

保持清醒的頭腦，別讓虛假消息影響自己。

整體運：★★★★☆

道聽塗說的消息其真實性往往未經檢驗，想知道事情的真偽，還是親自驗證為好，以免中了小人圈套。戀愛中的人感情發展穩定，戀人對你的關心會有實質的提升，好好享受的同時，也別忘了為對方付出！

愛情運：★★★★★

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料之外的驚喜發生喔！

事業運：★★★★☆

運勢旺盛，有什麼計劃可大膽執行，若能與朋友合作，很容易有成效喔！

財運：★★★☆☆

藏私房錢是最佳的存錢方式，裝裝窮，保住口袋中的鈔票。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

天蠍座

凡事不可太計較。

整體運：★★★☆☆

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

事業運：★★★☆☆

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

財運：★★★☆☆

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00琉璃銀

開運方位：東北方向

射手座

相信自己的判斷。

整體運：★★★☆☆

與人商談時，不管遇到什麼樣的情況，都要強勢表態，這樣才能壓住對方的氣焰；單身者若有相親對象，可好好裝扮一番，遇對人的機率很高；不要被周圍的雜音所影響，今天比較能信賴的還是自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

桃花運旺盛，對有好感的對象不妨多安排幾次約會，加深彼此間的感情，促成美好姻緣。

事業運：★★★☆☆

聽到他人異動的消息讓你也有了想法，別管別人了，活出自己才是重點。

財運：★★★☆☆

財運不強，少有大財入帳，但也餓不死。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：東南方向

摩羯座

參與團體娛樂活動有幸運暗示的一天。

整體運：★★★☆☆

參加團體活動玩樂盡興，自身的魅力還能吸引有好感的異性。裝扮特別引人注目，適當地配搭小飾品，會給你帶來幸運。另外，與人見面前喝上一杯飲料，可以增強自信。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會在娛樂場所結識到相互欣賞的異性朋友；已婚者應多抽些時間陪伴另一半。

事業運：★★☆☆☆

對未來有些徬徨，不妨和長你幾歲的親人或前輩談一談，他們可以指點你一條路。

財運：★★★☆☆

靠智慧生財，須依賴洞察入微的大智慧。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00翡翠綠

開運方位：東北方向

水瓶座

有話就大膽表達。

整體運：★★★☆☆

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己博客或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

愛情運：★★★☆☆

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

事業運：★★★★☆

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

財運：★★★☆☆

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00水鑽藍

開運方位：東南方向

雙魚座

按計劃行事，切忌強出頭。

整體運：★★★☆☆

今天與朋友在一起的時間較多，會聽到一些議論，讓你心潮起伏，若一時衝動出手會釀成惡果，忍一口氣則能風平浪靜。在與另一半相處時，以對方的話為標準，可避免爭吵。多行善，會有意外財。

愛情運：★★☆☆☆

一個人若有所思的樣子也很有吸引力，但態度過於冷淡會讓追求者望之卻步喔！

事業運：★★★☆☆

事情雖然如排山倒海般地湧現，但你能保持清醒的頭腦，再多的難題也能迎刃而解。

財運：★★★★☆

有財務難題時，得親人幫忙周轉而化解。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00遠洋藍

開運方位：西北方向





