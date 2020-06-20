每日星座運勢／天蠍朋友助創造機會 工作輕鬆應對
2020-06-20
牡羊座
驚喜連連。
整體運：★★★☆☆
意外收到異性發來的信息，不妨回覆對方，可增進你的異性緣；外界的誘惑太多，讓學生族無法專心學習，作業的完成程度比較低；朋友帶著禮物來你家拜訪的機率高。
愛情運：★★☆☆☆
桃花不少，但大多都是爛桃花，單身者別輕易付出真情；戀愛中的人應避免招惹桃花。
事業運：★★☆☆☆
今天會面臨不少困難，千萬別退縮，宜利用人際關係處理。
財運：★★★★☆
在消費上多能將錢花在刀口上，該花則花。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-06:00芙蓉晶粉
開運方位：東南方向
金牛座
小不忍則亂大謀。
整體運：★★★★☆
耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！
事業運：★★★★☆
心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！
財運：★★★☆☆
財運較為普通，通常收支出入不大。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-10:00臘梅白
開運方位：正西方向
雙子座
吃喝玩樂機會多，會引起腸胃不適。
整體運：★★★☆☆
約會、應酬是今天的主調，朋友相聚不亦樂乎，也讓你大飽了口福，不過，嘴巴過癮了，胃卻要受折騰，隨身攜帶消食化積的食物或藥物是明智之舉。感情會有小小波動，多是因為聽信旁人的讒言，不信任另一半所造成。
愛情運：★★☆☆☆
情人有時候會表現得漫不經心，但千萬別因此而跟情人發生爭執，小心矛盾被激化喔！
事業運：★★★☆☆
精神不太集中，容易受到外界事物的影響，時刻提醒自己，不要分心才好。
財運：★★★★☆
小有偏財運，財運雖然有些不穩定，然今日有利於尋找新的財路，改變賺錢的方式！
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00白鋼銀
開運方位：西南方向
巨蟹座
與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。
整體運：★★★☆☆
沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。
愛情運：★★★☆☆
你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。
事業運：★★★☆☆
適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。
財運：★★★☆☆
投資上避免盲目主義傾向。
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：15:00-16:00湖水綠
開運方位：東北方向
獅子座
新事物帶來新氣象。
整體運：★★★★☆
和你的愛人找個從來沒去過的地方約會，你就等著慢慢享受戀愛新體驗吧；試著與別人作個小小的物件交換，有達到雙贏的效果；約同事一起去新開的餐廳喝杯下午茶，靈感會油然而生哦！
愛情運：★★★★☆
已婚者可以偶爾與另一半到餐廳享受美食，彼此都會很滿足；單身者有機會趕很多場約會。
事業運：★★★★☆
心情愉快，你的好心情也易影響他人，在輕鬆歡快的氣氛中，做事效率大大提高。
財運：★★★☆☆
與人合作，要小心謹慎，別太容易輕信別人，小心因朋友的連累而受挫。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-23:00蕃茄紅
開運方位：西南方向
處女座
必要時需拿出些魄力。
整體運：★★★★☆
今天與他交談甚歡，你的話頗能觸動對方，突破普通朋友這層網亦指日可待；難得一見的朋友突然出現，並不是什麼好兆頭喔！同事的不配合絲毫不會影響你的情緒，反而讓你更加積極主動。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子，單身者有機會遇到有緣人，談話投機，經過心靈交流，感情不斷升溫！
事業運：★★★★☆
收穫頗豐的一天，容易因親友推薦而結識上層人士，給你帶來良好的機會。
財運：★★★☆☆
自視過高只會讓你得不償失，循序漸進才是最好的取財之道。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠
開運方位：正西方向
天秤座
享樂的一天。
整體運：★★★★☆
今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將佔據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。
愛情運：★★★★★
異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。
事業運：★★★☆☆
遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！
財運：★★★☆☆
不利小額現金交易、快速買賣業。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-23:00琥珀橙
開運方位：東南方向
天蠍座
朋友是你的引線人。
整體運：★★★★★
有機會結識朋友的朋友，如想有進一步瞭解和發展，可讓朋友充當紅娘進行遊說，並給你們創造機會；商業應酬中透過朋友或同事的引見，能接觸到行業中資歷深的人士，對日後事業大有助益；對品牌服飾的追求會讓你有所破費。
愛情運：★★★★☆
想從另一半身上獲得更多的溫存，不妨多花些時間和心思在對方身上，自然能感受到甜蜜。
事業運：★★★★★
心態相當的不錯，事情雖不少，但你感覺都能輕鬆應對，能抽出時間做自己感興趣的事。
財運：★★★★☆
財神爺送錢來囉！有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。輕輕鬆鬆就有鈔票進入口袋囉！
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：20:00-22:00薰衣草紫
開運方位：西南方向
射手座
今天可是你的幸運日。
整體運：★★★★☆
有單身派對的人會遇到不錯的緣分，異性緣雖不高漲，但頗有種流水覓到知音的感覺；往日不太和諧的人際，今日有化干戈為玉帛的契機；雖財運尚不穩定，但也有小發一筆的機遇。
愛情運：★★★★☆
愛情上應多花心思，幽默一些、時常說說笑話，可吸引異性的注意，博得戀人的歡心喔！
事業運：★★★★☆
有機會獲得長輩的賞識，易得到庇蔭，即使有些地方做得不夠好，也能獲得包容。
財運：★★★★☆
多留心一下長線投資。但是，要注意量力而行。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：08:00-10:00金桔綠
開運方位：西北方向
摩羯座
親情是你堅實的後盾。
整體運：★★★☆☆
偶有事態無法掌控的無力感，家人、愛人熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的信息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。
愛情運：★★★☆☆
你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！
事業運：★★★☆☆
喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。
財運：★★☆☆☆
財運弱，理財上還需理智一點。
貴人星座：金牛座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00蜜瓜黃
開運方位：西南方向
水瓶座
精力充沛，很有自信的一天。
整體運：★★★★☆
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
事業運：★★★★☆
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
財運：★★★☆☆
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：09:00-11:00芥末黃
開運方位：正西方向
雙魚座
有意想不到的事情發生。
整體運：★★★★☆
在旅途中的你艷遇指數較高，異鄉的邂逅或是「一夜情」均有可能發生，已有愛人的朋友可要把持住哦！適當的休息放鬆，對卡在瓶頸的事情會有意想不到的解決方案；買隻招財貓擺放在客廳或辦公室有助運的功效。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多戀愛的機會，內心火熱的情懷不斷向外擴散，正是談情說愛的好時機！
事業運：★★★★☆
良好的人際關係是你今天的優勢，在發揮能力的同時，再運用人際關係可創造驚人的成績。
財運：★★★★☆
保守心細，有不錯的財運，進財可觀。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-07:00咖啡棕
開運方位：正南方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言