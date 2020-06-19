每日星座運勢／天秤愛情發揮了魔力 繁忙也要休息

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-06-19

牡羊座

運勢平和，健康方面需要多加注意。

整體運：★★☆☆☆

今天愛情比較平淡，雙方都忙於自己的事情，少有單獨相處的機會。工作方面，今天較忙碌，但要想完成任務還需抓緊時間。身體方面，不小心磕到碰到會造成不小的損傷，不管在家或是出門都多多注意腳下才好。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富，戀愛中的人只想和戀人黏在一起，不談金錢問題會過得很開心！

事業運：★★☆☆☆

心事重重的你喜歡把自己孤立起來，獨來獨往的行事作風，顯然很不合群。

財運：★★☆☆☆

賺錢不輕鬆，突發狀況多。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-20:00冷泉藍

開運方位：正北方向

金牛座

事業上有困難最好求助他人。

整體運：★☆☆☆☆

一個人單打獨鬥似乎難以解決手頭的工作，最好想辦法找些救兵來幫忙，不然事態發展會比你想像的更糟糕；愛情方面，已婚者因生活壓力大而少有交流，愛淡情馳，應注意多些互動和交流；參加社交活動，多與人認識結緣對日後大有裨益。

愛情運：★☆☆☆☆

冷戰日，保持距離以策安全，因為雙方似乎都有點情緒化。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，有點小狀況使得你心煩氣躁，要穩住腳步才不會犯錯。

財運：★☆☆☆☆

金錢上狀況多，恐發生有口難言的困境，破財倒楣事情多多，金錢上保守為宜，破財時宜想想破財消災，不要太在意。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00香吉士黃

開運方位：正南方向

雙子座

懶惰會使人退步，若要更好的表現，還需振作。

整體運：★★☆☆☆

今天心態不好，容易與另一半發生誤會，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。投資上比較懶散，不肯花費精力去查閱資料，容易誤判形勢。工作上有點得過且過，雖然勉強能夠應付交差，不過大家期待你能有更佳的表現。

愛情運：★★☆☆☆

在感情經營上不夠用心，新戀情難有進一步發展，容易讓戀人感覺不到你的關心。

事業運：★★★☆☆

投入到具體事務中難有大的進展，不妨制訂日後的工作計劃，有所準備才能把握機會。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，腦袋瓜有打結的傾向，所以不適合在金錢上做出重大的決定，額外要注意有因小失大的可能性。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00夕陽橙

開運方位：正西方向

巨蟹座

強出頭吃虧的是自己。

整體運：★★★☆☆

適合跟戀人翻閱以往的照片，過去的點點滴滴立即浮現在眼前，心中倍感甜蜜；大金額的投資最好同有經驗的長輩商量，一味的衝動投資只會得不償失；從事管理的人員，發現員工的問題應及時指出，否則問題將會蔓延。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★☆☆

思維活躍，表達嚴謹，很適合參與談判，但需注意在有利條件下，不宜太咄咄逼人。

財運：★★★☆☆

財來財去，不知道把錢花哪去了！

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：正南方向

獅子座

機會靠自己創造。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是免不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都得到擴展。

愛情運：★★★★☆

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

財運：★★★☆☆

對金錢的敏銳度偏弱，不宜大投資。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00蘭花紫

開運方位：西南方向

處女座

很容易滿足的一天。

整體運：★★★☆☆

雖然情緒會有些許波動，但能得到另一半的關心，讓你快樂滿足。工作上易受人影響，面對眾多的意見應有所選擇，有自己的主見才好。財運一般，投資理財需等待時機，不可操之過急，開源節流會有不錯的成效。

愛情運：★★★☆☆

單身者與異性交往時，多微笑能給你帶來好運；已婚者在工作上容易得到另一半的幫助。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易受到外力的干擾，例如：與人意見不合或是計劃被人中途改變。

財運：★★★☆☆

只要不投機，金錢損失的機會挺小。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：正東方向

天秤座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，較緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火、又感性的一天，把你滿滿的熱情讓對方知道吧，他會很感動的。

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念愈重、壓力愈大！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：16:00-18:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

天蠍座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的大度方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

財運：★☆☆☆☆

財運不順暢，有金錢方面的煩惱，遇到問題不易解決，今日不適宜接觸與錢相關的事物。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00杜鵑粉

開運方位：正南方向

射手座

包容度是愛情的重要維持力量。

整體運：★★★☆☆

你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。

愛情運：★★★★☆

單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。

事業運：★★★☆☆

以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。

財運：★★★☆☆

缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00葡萄紫

開運方位：正北方向

摩羯座

以柔克剛。

整體運：★★★★★

你的溫柔能打動心儀對象的心，加強溫柔攻勢，可望讓對方掉入你的甜蜜陷阱；女性業務工作者業績突出，主要生意源自於異性；與鄰居的關係會因為相互幫忙而更加親密。

愛情運：★★★★☆

異性緣旺旺日，居多是別人主動來接近你。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做份內事的，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，建建立良好的互動關係。

財運：★★★★★

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00秋葵綠

開運方位：正西方向

水瓶座

貴人運超強的一天。

整體運：★★★★☆

平時積累的人脈今天多能派上用場，特別是工作上，在關鍵時刻易得貴人相助。有參加集體活動的機會別放過，在人群中人氣會不斷攀升。晚上看電視多留意財經方面的新聞，會給你帶來幸運的信息。

愛情運：★★★☆☆

今天的你顯得特別溫柔，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼。

事業運：★★★★★

事業運頗優，能夠開開心心的工作，而且有付出三分得到七分的好運喔！

財運：★★★★☆

財運不錯，借出的款項可望收回。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：21:00-22:00水晶紫

開運方位：西南方向

雙魚座

今天心情愉快，做事也很順利。

整體運：★★★★☆

與另一半互動較多，不管是改變髮型還是增添新衣，都能得到很多情趣。處理人際關係得心應手，也因此結識貴人，為自己積累了寶貴的人力資源。工作上也容易得到貴人相助，要好好利用。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約就大方赴約吧，不必刻意打扮，太過客氣、講究反而容易令對方不悅。

事業運：★★★★☆

貴人助力強，工作上遇到困難可以多向身邊的人求助，易獲得幫助，讓工作順利進行。

財運：★★★★☆

財運不錯，易收到好友的贈禮，別忘了禮尚往來，請朋友吃頓飯，好好聚一聚吧！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-16:00蘑菇灰

開運方位：正西方向



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