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每日星座運勢／雙子真心實意打動心 工作得到認可

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-06-17

牡羊座

得到的暗示，頗為受用。

整體運：★☆☆☆☆

另一半在面對你時多採取逃避的方式，讓你很灰心，時間是驗證愛情的最佳方式，順其自然就好。情緒略顯不穩定，易因一時衝動而大手筆花錢。貴人近在眼前，良好的鄰里關係也能為你帶來不錯的事業運。

愛情運：★★☆☆☆

在感情上顯得鑽牛角尖，夫妻感情易出現裂痕；單身者與異性接觸頻繁。

事業運：★★☆☆☆

情緒較低落，難以集中精神，導致忙中出錯。在涉及契約文書、票據相關事務時要特別小心。

財運：★☆☆☆☆

財運不如意，不宜買賣。財務的損失多來自於糊塗，也有意外損財的機會，一旦破財就看開點吧！

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00青金石藍

開運方位：正南方向

金牛座

逃避並非是解決問題的好辦法。

整體運：★★★☆☆

今天你的愛情運不錯，上班時多留意自己的面容與穿著，辦公室正是你偶遇桃花幸運場所。財運弱，不要攜帶過多現金在身上，破財機率高。教育工作者身體狀況欠佳，須在調養上加倍用心。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

事業運：★★★☆☆

工作顯得較被動，有表現機會但不易把握住，難有大進展，需積極主動一些才好。

財運：★★☆☆☆

外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向，放輕鬆點，急不得喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫

開運方位：正南方向

雙子座

貴在堅持。

整體運：★★★★☆

單身者在追求對象的時候不因一時的挫折而氣餒，你的真心實意在今天最有希望打動對方的心。工作中默默作事而又不刻意表現的行為，得到上級的認可，讓你更加堅定自信，付出與收穫終會成正比。

愛情運：★★★☆☆

戀愛幻想日，獨處時去享受做白日夢的滋味吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不妨把座位佈置整理一番，創造一點浪漫的氣息，只要保持心情的愉悅，工作上就能更加平順。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度強，有利投資。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

巨蟹座

可把生活、工作節奏調慢點。

整體運：★★★☆☆

有些舊情難以理清，剪不斷理還亂，已有新戀情的朋友容易因此與現在的戀人發生矛盾；今天的工作比較輕鬆，並有額外的收入；要多走走，多運動，促進消化系統消化吸收食物。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運有點混亂，在感情上特別的迷惘咧！額外要注意雙方金錢上面的爭執。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★☆☆

要謹防因異性而損財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

獅子座

安心顧好自己，不要東想西想。

整體運：★★★★☆

不要以為西餐廳才是製造浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有去掙外快的想法還是趁早打住的好，不然得不償失的可是你哦。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣示愛吧！

事業運：★★★★☆

多接納他人忠告，不要固執己見，尤其是專業機構透過調查所顯示的數據信息，更要予以重視。

財運：★★☆☆☆

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興高興吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00珊瑚橙

開運方位：東北方向

處女座

相當暢快的一天，各種事情都順利無比。

整體運：★★★★★

郎情妾意、天涯咫尺是今天甜蜜戀情的寫照，溫馨與浪漫讓你笑到合不攏嘴。工作上與同事之間的配合默契，能使事業進展得有聲有色。財運上手中的投資可繼續持有，還有上升空間。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到追求者喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，心容易打開，遇到小瓶頸時最能發揮足智多謀的特性。

財運：★★★★☆

財運還不錯唷！好運居多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00象牙白

開運方位：西南方向

天秤座

今天對家人格外挑剔。

整體運：★★☆☆☆

感情出現空窗期，與另一半似有若無的曖昧感覺讓你有些傷腦筋；家人給你遞個水果，你都會有嫌太大或嫌太小的衝動，小心因此矛盾升級哦！約好友去公園劃划船，是你們增進情誼的好方法。

愛情運：★☆☆☆☆

危險的一天，宜聚少離多，特別要注意金錢方面的爭執。

事業運：★★★☆☆

考慮問題比較長遠，雖付出不易立即看到回報，但只要堅持，腳踏實地走好每一步，不久將會迎來豐收。

財運：★★☆☆☆

賺錢費力傷神外，還有散財童子來作怪。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-06:00湖水綠

開運方位：西南方向

天蠍座

有些不安情緒。

整體運：★★★☆☆

戀愛的人在見不到他時會有強烈的見面慾望，似乎會覺得有些心慌，但又找不出原因；你與合作夥伴意見的不統一會使談判不歡而散，調整好自己的心情和態度，與他商量共同想一個更好的解決方案；筋骨容易拉傷、損傷，要多活動，別整天坐著或躺著。

愛情運：★★★☆☆

適合多與戀人約會，特別是今天，多在戀人面前展現你的魅力，可增進感情喔！

事業運：★★★☆☆

精力充沛，學習慾望強烈，可以多研究專業方面的書籍，對你的工作很有幫助。

財運：★★★☆☆

金錢會在無形中流失，要勤奮一點賺。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00深茄紫

開運方位：西南方向

射手座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的興趣，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

外表上看似很灑脫，而內心卻有點寂寞孤單的心境。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合運用小技巧來達成工作目標，可是最好要聽命行事，一意孤行只會讓完成的事項被上司不斷的修修改改。

財運：★★★☆☆

出手大方，慷慨的一天，荷包有錢不容易留住。適合請客來經營人際關係。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

摩羯座

精神恍惚，工作不在狀態。

整體運：★★☆☆☆

今天還沉浸在玩樂當中，難以收心投入工作，若不能及時調整情緒，工作將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合表白、求婚，容易獲得滿意的回應；已婚者與另一半約會，製造一些浪漫吧！

事業運：★★☆☆☆

有些三心兩意，容易被工作以外的事物所吸引，無法集中精力工作，小心無法保證工作進度。

財運：★★☆☆☆

應酬多，花錢如流水。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：正西方向

水瓶座

風平浪靜的一天。

整體運：★★★☆☆

平淡的婚姻生活有些難以滿足你體內活躍的浪漫元素，愛情是兩個人的功課，你製造的浪漫氣氛同樣能使感情升溫。平順的財運，雖無起伏，但仍不可忽視周邊的環境變化。與同事相處融洽，工作氣氛相當濃烈。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運略差，戀愛中人感情困擾多，容易產生鬱悶或不甘心的情緒。

事業運：★★★★☆

邏輯推理較為縝密，挑戰高難度項目能讓你充滿成就感。

財運：★★★☆☆

錢財方面，因與好友相聚而花費不小，但花得很開心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00辣椒紅

開運方位：正東方向

雙魚座

遇到問題，不宜找同齡人商量。

整體運：★★☆☆☆

工作上雖然遭遇對手的阻撓，暫時有點困擾，但是找年齡大一些有經驗的人談談，可為你將損失減少到最少，並且可以因禍得福。而身邊的同齡人欠缺理智，七嘴八舌只會出餿主意，要有自己的主見才好。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的態度較冷淡，這會讓對方很難受，你的內心不痛快，應多與另一半溝通才好喔！

事業運：★★★☆☆

自尊心過強，難以接受上司或同事的批評，犯了錯也會想辦法推脫責任。

財運：★★☆☆☆

事業不定，財源不開。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00硃砂紅

開運方位：正北方向



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每日星座運勢

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