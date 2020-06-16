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每日星座運勢／射手遇事別快下論斷 不宜做大決策

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-06-16

牡羊座

維護好既有的客戶關係很重要。

整體運：★★★★☆

今天有機會遇見他，還是控制一下自己的情緒，小心因激動破壞自己在他心中的形象哦；可以去KTV唱歌，把你的熱情用歌聲K出來，會有提升運勢的功效；業績有所突顯，有升職加薪的好運降臨哦！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角。

事業運：★★★★☆

以往的努力可望在今天顯出成效，事業地位得到提升。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-15:00蘑菇灰

開運方位：正西方向

金牛座

今天犯小人，與人相處要多長個心眼。

整體運：★★☆☆☆

一些小的失誤會讓別有用心的人加以利用，中傷你和另一半之間的感情，不要任其發展下去，會對你們辛苦建立起來的感情產生很壞的影響。今天多閱讀有關職場策略的書籍，對今後工作大有好處。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★★☆☆

缺乏耐性，工作一遇到困難，就煩躁不安，消極以對。

財運：★★☆☆☆

財運變化加劇的運勢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：西南方向

雙子座

愛情和婚姻可看成是獨立事件。

整體運：★★★☆☆

已婚不久者在婚姻和愛情中有些迷茫，兩者太多的差別讓你感到有些恐懼；學生族今天的思維反應比較快，別只顧著玩，適當花點時間在功課上會有不錯效果；長時間上網、看書或熬夜會讓眼睛負荷過重，要注意讓眼適當的休息，並給眼部做按摩。

愛情運：★★★☆☆

愛情暖流來襲，單身者容易陷入戀愛的幻想情節中，編織兩人相遇情節。

事業運：★★★★☆

腦子的運轉迅速，思維活躍，在一小點的引導之下，便能激發出許多靈感，對工作創新非常有幫助。

財運：★★★☆☆

要小心不要因為玩樂而過度花錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：16:00-18:00大理石灰

開運方位：東南方向

巨蟹座

工作中宜大膽有主見。

整體運：★★★★☆

今天有機會接觸企業高層，不要畏畏縮縮，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業上較有成就的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

愛情運：★★★★☆

嗯！很不錯的一天，保持天真無邪的笑容會讓戀愛更順利。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘一分收穫。

財運：★★★★☆

金錢上有進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳然後又拿去繳帳單、貸款。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00鈦晶金

開運方位：正東方向

獅子座

突然想起了很久沒見面的朋友，往日的一幕幕在心中浮現，有些傷感。

整體運：★★☆☆☆

有閒錢不妨買樂透試試手氣，中獎是意外驚喜，即使沒中獎也為社會福利事業做了點貢獻。工作較為辛苦，要想得到他人的認同，還得經過一番努力。

愛情運：★★☆☆☆

有認識新朋友的機會，單身者選擇機會多；已婚者注意處理好兩性關係，小心另一半吃醋。

事業運：★★☆☆☆

埋頭於自己的工作，對於周圍的事情顯得漠不關心。應注意拉近同事間的距離，避免讓人誤以為你很冷漠。

財運：★★★☆☆

財運一般，賺錢時務必耐著性子。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00深海藍

開運方位：西北方向

處女座

站得越高不見得飛得越高。

整體運：★★★☆☆

切忌太心急，小心不慎把愛的蛋糕烤糊，小火慢慢煒才會收到想要的效果。可考慮短期投資項目，會有不錯的收穫。工作情緒平淡，會顯得與自己的理想有些背道而馳，幸而關鍵時刻能意識到調整的重要。

愛情運：★★★☆☆

與另一半的互動較多，深入的溝通讓彼此的心貼得更近，對家庭也更有責任感。

事業運：★★★☆☆

容易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

求財過程較艱辛，可以與值得信賴的人合夥。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00香吉士黃

開運方位：正北方向

天秤座

很有志氣，不服輸的一天。

整體運：★★★☆☆

想要證明自己的能力，所以你卯足了勁埋頭做事，對於旁人的挑釁也滿不在乎，辛苦付出頗有成效，也獲得了不少掌聲，讓你很有滿足感。財運平順，適合開源。愛情運較弱，單身者有心儀對象出現，但需主動才有希望。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友有接觸，否則會引來情人的不滿及妒意。

事業運：★★★★☆

事業進展得十分順利，較好的口才使他人都願意和你在工作上積極配合。

財運：★★★☆☆

潛藏的貪念一被引動時，恐因好大喜功導致判斷錯誤的危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00珍珠白

開運方位：西南方向

天蠍座

容易吃醋的一天。

整體運：★★★☆☆

看到戀人和其他異性相處融洽，不問青紅皂白就生氣，只會鬧出笑話來；今天你很注重人情世故，會要花錢買些禮品送予他人；整理一下零亂的辦公桌，工作也會變得井然有序。

愛情運：★★☆☆☆

你太在意自己的感受，會猜疑自己在對方的心中是否還不夠重要。給對方更多的關愛，你也才會得到相同的回報，愛永遠是相互的。

事業運：★★★☆☆

太過埋頭於眼前工作，會忽略審視全局，有必要停下來，重新確認一下自己的位置。

財運：★★★☆☆

制訂理財目標，把錢花到實處。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00珍珠白

開運方位：正北方向

射手座

遇事別太快下論斷，易出錯。

整體運：★★☆☆☆

今天運氣較弱，不宜做重大決策。工作上多聽他人的意見，獨斷獨行會讓你處處碰壁。已婚者在與另一半約會時，要吃什麼、去哪裡約會等，別自作主張；單身者別太相信異性的甜言蜜語，小心愛情來得快，去得也快。

愛情運：★★☆☆☆

情侶間的溝通出現小裂痕，不過，只要保持理性的態度溝通，就不會有太大問題。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，小孩子脾氣特別多咧，成熟點，別意氣用事！

財運：★★☆☆☆

注意莫過度擴張信用，使用信用卡或貸款時要謹慎小心。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：東北方向

摩羯座

心情愉快，能穩步向前，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好份內事，對於耳邊不停響起的閒言碎語不加理會，靜心讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

務實的一天，還是想想該怎樣賺錢比較好。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日適合運作研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜的一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-09:00深海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

沒有邁不過去的坎。

整體運：★☆☆☆☆

難度係數過高會影響工作的進展，今天不宜做高標準挑戰；出去應酬易遭遇因眾人串通而成為買單者的境遇，選擇應酬地點時可要慎重；有種不被重視的感覺，但切忌以此作為偷懶的理由，小心因此得不償失。

愛情運：★★☆☆☆

結識異性的機會不多，但有機會與舊情人相遇，如果雙方愛意還在，不妨好好把握機會唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，工作進度恐有停頓停擺的跡象，居多是個人不滿的情緒所造成的刻意罷工！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色財氣沾上邊，額外要注意支票、信用卡、契約、帳單等問題！

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00和闐玉白

開運方位：東北方向

雙魚座

有好心情就有好運氣。

整體運：★★★★★

今天工作起來感覺特別順心，心情也變得格外明朗。和戀人在一起也讓你難以掩飾住心中的愉悅，難免讓你做出一些幼稚的舉動引來對方的寵愛。直覺敏銳，善於發現賺錢機會，經過細緻分析後可進行大膽嘗試。

愛情運：★★★★★

今日異性緣超旺咧！主動的參加團體活動，多對外接觸就能多創造一份機緣喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠表現出優異的一面，所以有事情需要溝通時不妨趁此良機溝通協調一番！

財運：★★★★☆

鈔票收入口袋的時刻，有錢入帳時快快存起來，可別讓他人發現了，免得惹來瓜分者。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00深海藍

開運方位：正北方向



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