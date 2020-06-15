每日星座運勢／巨蟹表達自己的想法 逐步完成計劃

2020-06-15

牡羊座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托於股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

行動了就能體會工作的快樂，不斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

金牛座

人際關係上避免加入八卦消息的行列。

整體運：★★☆☆☆

不要在背地裡議論他人的是非，容易陷入口舌紛爭之中。熱情用在挑戰新工作上，憑著豐富的經驗和智慧，會有不小的進展。抽空去書店看看，會有不錯的發現，買點專業書籍，給自己充充電。

愛情運：★★☆☆☆

與戀人交流溝通較少，感情趨於平淡。有話就直接說出來，暗藏於心易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

今天你得抽出時間將工作環境整理一番，有助轉換心情！

財運：★★☆☆☆

從小錢著手，不輕易讓他人佔便宜。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00萊姆黃

開運方位：正北方向

雙子座

健康運不佳。

整體運：★☆☆☆☆

想與對方一起做些有趣的事情，卻得不到對方的配合，讓你也失去了遊戲的興趣；容易暴飲暴食，錢財因此流失不說，還影響了健康狀況；工作起來就像上了發條的機器，忽略了正常的休息，將給身體造成負擔。

愛情運：★☆☆☆☆

克制自己不穩定的脾氣，意氣之爭只會愈搞愈僵。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有被困住難以突破的跡象。你不用急著想要改變什麼。

財運：★★☆☆☆

在花費上要小心，別超支了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

大膽表達自己的想法。

整體運：★★★★☆

險些錯過來之不易的緣分，因而顯得十分小心，唯恐再次失去；財富積累有了較為明顯的突破，今天是個出手的好機會哦！學習興趣倍增，效果自然顯著，且願意幫助你的人亦大有人在。

愛情運：★★★☆☆

今日是適合來場精神交流，多點關心噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★★

事業運不錯，能夠逐步完成計劃中的事情，有時間空檔時也可跟同事好好互動一下。

財運：★★★☆☆

今天你在投資過程中，中途容易產生懈怠的精神狀態，過於鬆弛的情緒會使你不能專心一意的投入。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00脆梅青

開運方位：東南方向

獅子座

加強體育鍛煉。

整體運：★★☆☆☆

為心儀的對象默默付出，今天是開花結果的時機，向對方表明心意會獲得滿意的回應。財運一般，但革命的本錢有機會得到加強，和朋友一起去健身，會有不錯的效果。工作時顯得疲倦，容易三心兩意，工作效率較低。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對另一半的關心增多，愛情運也不斷上升；單身者有機會在應酬中發現不錯的對象。

事業運：★★☆☆☆

工作較順利，但人際關係的處理會花去你較多的時間，一些不必要的應酬能推則推。

財運：★★☆☆☆

你一旦被負面情緒籠罩，容易導致小狀況不斷，涉及金錢方面的問題時，應小心謹慎。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00薔薇粉

開運方位：正南方向

處女座

心情開朗，看什麼都覺順眼。

整體運：★★★★☆

活力四射，個人魅力無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超額完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得來自多方面的收益，讓旁人羨慕不已。

愛情運：★★★★★

今日你輕輕巧巧就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外的驚喜。你如果能欲擒故縱，成功的速度會更快。

事業運：★★★★☆

顯得比較成熟穩重，工作上的事情均可處理得穩當妥帖。

財運：★★★★☆

今天你在賭場上敢於下大注，在氣勢上很容易勝過賭友。如果能夠記得見好就收這一條原則，可以保住勝利的果實。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00碧空藍

開運方位：正東方向

天秤座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00羽絨白

開運方位：正西方向

天蠍座

向外求助會事半功倍。

整體運：★★★★☆

單身者今天桃花很旺，多留意周圍的人吧，關鍵時刻不要吝嗇自己的秋波，其殺傷力非同一般；工作較為平順，困擾於心的難題亦能得到同事熱心幫助；學習有些被動，需要父母長輩的監督，效率有待提高。

愛情運：★★★★☆

適合約會。朋友，別怯場，怕被拒絕而放棄就太可惜了。

事業運：★★★★☆

有機會得到長輩、有經驗人士的提點，多接納他人意見可讓你順利並完成任務！

財運：★★★☆☆

財運普通，一分耕耘一分收穫。花錢時要評估一番，可別出手太闊！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00辣椒紅

開運方位：正東方向

射手座

交朋友還需掌握一定的技巧。

整體運：★★★☆☆

好的愛情運不如有好的人際關係，今天把重點放在人際交往上，好人緣可帶動好姻緣。當家的人會感覺比較辛苦，支出超出預算，難免心情煩悶。學生族成績難有提高，多受家長及老師責難，學習壓力有增無減。

愛情運：★★★☆☆

另一半顯得有些無理，千萬別惱怒，用你的幽默與善解人意去關心對方吧！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，只要能秉持堅定的信念，依然能夠過關斬將，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

財運：★★★☆☆

花錢別太隨性，需要用錢的地方還很多。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00古銅青

開運方位：正南方向

摩羯座

鴻運當頭，辦事相當順利。

整體運：★★★★★

對他發出的邀請能得到對方的同意，精心策劃的小節目也能取悅他。工作效率頗高，收效不錯，即使遇到一些麻煩也能得到同事朋友的幫忙。抽時間進行一些有氧運動有助於提高大腦的思維敏銳度。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★★

今日是變化萬千的一天，所以也會很忙碌，多用智慧來處理事情，必能獲得良好的成效。

財運：★★★★☆

財源順遂，遇到金錢困難時，只要積極開口，就能找到援助者。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

運勢跌蕩的一天，各方面運勢高低不一。

整體運：★★★☆☆

今天情侶相處很容易因意見不同而發生爭執，若是不懂寬容，感情會急劇降溫。財運一般，中、短期的股票或是期貨都是你今天在投資上值得關注的項目。工作運不錯，有問題能迎刃而解，且還能從中領悟到提高效率的方法。

愛情運：★★☆☆☆

過度的堅持己見容易破壞雙方和諧的關係，遇到爭執時不要急著辯解或撇清，先冷靜下來再作處理。

事業運：★★★★☆

嚴謹細膩的處事方式會讓你能在細節上發現問題並及時解決，挽回不少損失。

財運：★★★☆☆

財運平平，不宜投機。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

面面俱到不如擇重突破。

整體運：★★☆☆☆

單身女性有些恨嫁心切，但苦於難遇合適的對象，讓你有些沮喪。理財小遇難題，對財運頗有影響，需盡快找出問題的所在。學習興趣減弱，且易受他人影響，今天的你顯得坐立難安，玩性大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運很低落，一個人獨處比較好，連講電話都省了，免得口角不斷。

事業運：★★☆☆☆

很多事情都堆到一起，讓你手忙腳亂，喘不過氣來。理清頭緒，難題就會逐漸解決。

財運：★★☆☆☆

對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉

開運方位：東南方向





