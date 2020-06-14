每日星座運勢／摩羯單身者自信突顯 好對象快行動

2020-06-14

牡羊座

諸事順利，心情相當不錯。

整體運：★★★★☆

單身者今天穿鮮艷的衣服，能吸引異性的注意，還有很大的機會遇到改變一生的人，值得期待。財運方面表現不錯，朋友的推薦讓你獲得意外驚喜。去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

愛情運：★★★★★

異性緣很棒喔，容易遇到追求者或是得到異性的幫助。

事業運：★★★☆☆

貴人運強，需要資金周轉時，不妨請長輩、舊識提供協助，以解燃眉之急。

財運：★★★★☆

財運不錯，追求錢財的同時，別忘了樹立好名聲。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

今天要注意察言觀色。

整體運：★★★☆☆

容易被人利用，察言觀色很重要，有自己的主見，千萬不要人云亦云。戀愛中的人易被對方爽約，不可表現得太急躁，會使對方很難過。財運較好，有機會在商場購物時獲得禮物或是贈品。

愛情運：★★★★☆

熱戀中的人與情人相處愉快，一些困擾你的事，對方都能幫你分憂，要好好珍惜喔。

事業運：★★★☆☆

易因忙碌而變得粗心大意，急於求成讓你失誤不斷。越忙越應耐得住性子，別出差錯。

財運：★★★☆☆

如果僅憑投機取巧的小聰明行事，小心聰明反被聰明誤。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00翡翠綠

開運方位：西南方向

雙子座

拋除所有的煩惱，運勢也會跟著好起來。

整體運：★★★★☆

與喜歡的人一起做頓晚餐，能增進你們之間的感情；小賭怡情，大賭傷身，可以找些朋友小打小鬧的玩玩，弄點零用錢也不錯哦；工作運很好耶，做什麼都能得心應手。

愛情運：★★★☆☆

愛情上易有讓你感動的小驚喜，對另一半的用心要以滿滿的愛意回饋才好喔！

事業運：★★★★★

與家人在一起的時間增多，與家人聊學習、工作和生活，分享彼此的想法，收穫頗多。

財運：★★★★☆

無法日進斗金，但可耐心期待水漲船高。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：正西方向

巨蟹座

心情舒暢的一天。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情運頗為順利，會得到身邊人的許多幫助，眾人出馬，桃花自然開得旺；今天購物付帳會顯得有些不爽快。朋友的眼力可不差，小心出現既付了錢又落下了小氣鬼名號的局面。

愛情運：★★★☆☆

有異性邀約，大大方方赴約就是，不必刻意打扮自己，太過嚴肅反而容易弄巧成拙。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來特別有勁，只是要注意別興奮過度喔！

財運：★★★☆☆

與其等待外力支援，不如自己另闢捷徑。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕

開運方位：東南方向

獅子座

能快樂享受生活，很愜意的一天。

整體運：★★★★☆

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

愛情運：★★★★☆

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

財運：★★★★☆

留意市場動態，把握商機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

處女座

與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。

整體運：★★★★★

向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。

事業運：★★★★★

在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。

財運：★★★★☆

辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-23:00玉髓紅

開運方位：正西方向

天秤座

充滿創意的空間。

整體運：★★★★☆

戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資信息哦！

愛情運：★★★★☆

多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。

事業運：★★★☆☆

容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！

財運：★★★★☆

懂得開源節流者，進財豐厚。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

天蠍座

放鬆休閒的好日子。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人今天可找時機給對方一個驚喜，可望打破沉悶的戀情。財運難見晴天，不如暫時先放一放，靜靜等待機會的來臨。從事服務性行業的人今天能遇到大貴人。

愛情運：★★☆☆☆

除了甜言蜜語，也可以試著把心中的委屈說給另一半聽，對親密愛人沒必要覺得丟臉喔！

事業運：★★★★☆

有機會展現領導能力，無論在工作或生活上都能呼風喚雨、隨心所欲。

財運：★★☆☆☆

想以轉行來發財比較困難。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：西南方向

射手座

用壓力化為動力。

整體運：★★★★☆

資金短缺時承受外在壓力而不動用儲蓄或投資，利用壓力來激發你的財務天賦，能讓你想出新辦法掙到更多的錢來支付帳單；在外人看來結合不搭配的你們面臨閒言碎語時，更應活出自己的精彩；少吃熱性食物，以免上火。

愛情運：★★★☆☆

要懂得控制自己的感情，做到收放自如，要不然很容易被感情支配，讓你煩惱。

事業運：★★★★☆

有機會參加各種重大的活動，接觸到許多新鮮的人和事，讓你收穫頗多。

財運：★★★★☆

財運佳，有新的投資當然不能放過，在新領域中會讓你有新的發現。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00深海藍

開運方位：西北方向

摩羯座

讓他人成為愛情的助力。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者自信的一面突顯，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：正北方向

水瓶座

熱鬧的一天。

整體運：★★★☆☆

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

愛情運：★★★★☆

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

事業運：★★☆☆☆

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應擺正心態，正確處理才好。

財運：★★★☆☆

宜穩紮穩打的開發正財。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00琥珀橙

開運方位：正南方向

雙魚座

桃花突顯的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣分是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在謀財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00辣椒紅

開運方位：西南方向





