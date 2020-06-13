每日星座運勢／處女適合與朋友談心 守財力特別強

2020-06-13

牡羊座

心情愉快，對金錢的敏銳度高。

整體運：★★★☆☆

今天多出門走動會有好運降臨，宅男宅女則易錯過良機。單身者多留意穿著打扮，到熱鬧的場合主動與異性接觸，可提升戀愛運。財運佳，下午有機會獲得不錯的商機，有利規劃、投資。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者應投身於事業，感情以後再談。

事業運：★★☆☆☆

火氣有點大，容易為一點小事而與他人發生爭執。消消氣，別破壞了自己的好心情。

財運：★★★★☆

會有令人羨慕的中獎機運唷！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00葡萄紫

開運方位：西北方向

金牛座

易感情用事，要多留意與他人的金錢往來。

整體運：★★★☆☆

單身者渴望愛情，多到熱鬧的地方走動，有機會遇到令你心動的對象；已婚者表現出強烈的家庭責任感，主動為對方付出會獲得雙倍的回饋。不夠理性，不宜處理金錢問題，與人交易應有值得信任的人陪同。

愛情運：★★★★☆

應處理好與異性間的關係，少去拈花惹草，小心惹上爛桃花。戀愛成熟的人可籌劃結婚事宜。

事業運：★★★☆☆

忙著自己的大小事，雖然感覺好像沒有充分休息，但是至少心情是愉快的。

財運：★★☆☆☆

本末倒置，若能控制物慾、降低貪念，方能有節餘。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

金錢瓜葛要理清。

整體運：★★★☆☆

易和他人摩擦，與人接觸時盡量小心言辭，以免說多錯多，影響心情；出門相親前可不要忘了好好打扮一番，遇到心儀對象的機會很大哦；若遇人向你借貸，記得留下憑證，為日後免除不必要的麻煩。

愛情運：★★★★☆

戀愛運一般，已婚者容易因為兩人在花錢上的態度不同，而起爭執，應做好協調！

事業運：★★★☆☆

特別容易受到他人的影響，事先計劃好的事情在實行前又開始猶豫，不斷變化。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，易因反覆猶疑不定而錯失賺錢機會。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：12:00-13:00香吉士黃

開運方位：正西方向

巨蟹座

行動力十足。

整體運：★★★☆☆

今天你精神狀態良好，只不過對另一半的期望過高，不僅令你壓力增大，還會影響到兩人之間的關係，順其自然才好。感覺無所事事時會寄情於賭，雖小有收穫，但如若失足，小心賠了夫人又折兵。

愛情運：★★☆☆☆

剛剛開始一段戀情的人，得在溝通上多費點心思，趁熱打鐵，讓感情快速增進。

事業運：★★★☆☆

長輩們對你管得較嚴，讓你覺得煩。平心靜氣、表現順從，才能獲得長輩的關照喔！

財運：★★★★☆

把握好商機，穩住正財，見好就收，就會有豐厚進帳。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：18:00-20:00大理石灰

開運方位：正北方向

獅子座

運勢強盛，好運降臨。

整體運：★★★★☆

今天有拋頭露面的機會，與不同階層的人接觸時，能投其所好，施展自如，有遇到大貴人的契機。會有異性暗送秋波，主動投懷送抱，你若採取半推半就的方式，會更有吸引力。財運頗優，短線投資容易獲利。

愛情運：★★★★☆

夫妻相處的時間較多，聚在一起其樂融融；單身者在玩樂中易結識有權有勢的異性朋友。

事業運：★★★★☆

樂觀的一天，能積極面對生活，好運也不斷降臨到你身上，有機會收到朋友的禮物！

財運：★★★★☆

來財主要靠專業技術，工作專精、賣力者進財豐厚。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：08:00-10:00大理石灰

開運方位：東南方向

處女座

心情不錯，適合與朋友談心。

整體運：★★★★★

利用節日邀請聯絡不太密切的朋友來家中做客，可以瞭解一些對方近期的生活，增進雙方的交流，提升友誼。可以與友人一起去俱樂部打打保齡球，做做健身運動，當成是娛樂節目。節日有好的電影，去感受一下視覺帶來的刺激也不錯。

愛情運：★★★★☆

單身者有時間不妨多安排戶外娛樂活動，或是時常到郊外走一走，容易有艷遇喔！

事業運：★★★★☆

處理事物的能力與情緒都能保持好的狀態，不過得注意別將自己的標準強加於人，以免對方達不到要求時你會大失所望。

財運：★★★★☆

金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西都容易買到物超所值的好東西。今日也適宜追債喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

天秤座

心情舒暢，在平淡中體會快樂。

整體運：★★★★☆

今天有收穫到原本不抱希望的金錢回報，存款指數在向上攀升。股市或房地產方面的投資是很不錯的選擇。早、晚可去公園散步，呼吸清新的空氣，感受美麗的風光，你會感到神清氣爽，無比暢快。

愛情運：★★★★☆

夫妻間多運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，關係會更穩定，更感甜蜜哦。

事業運：★★★☆☆

特別敏感，對他人說的話比較在意，少靠近多嘴多舌之人，以免惹來口舌是非。

財運：★★★★☆

理財得宜，錢財流失較少，支出的部分大都花在投資上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00琉璃銀

開運方位：正西方向

天蠍座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

事業運：★★★☆☆

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

財運：★★★★☆

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00鉑金灰

開運方位：正南方向

射手座

財運不錯。

整體運：★★★★☆

正與戀人分隔者，今天的思念之情會特別濃烈，做什麼事都感覺提不起精神，與長輩的溝通有所減少，今天適合進偏財，在牌桌上贏錢的機率很大，但要注意牌品，否則易為小錢傷了大家的和氣。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的關愛，工作的疲累可從伴侶的懷抱中得到舒緩與慰藉。

事業運：★★★★☆

與藝術、創作等活動接觸的機會增加，對事物的看法有煥然一新的感受。

財運：★★★★★

財運還不錯啦，可是容易產生後遺症，例如：得了錢財惹人眼紅。商務競爭者，後遺症較少。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：14:00-16:00珊瑚橙

開運方位：東南方向

摩羯座

勇氣是你抓住幸福的法寶，不要猶豫！

整體運：★★★☆☆

遇到讓你心動的對象，因為缺乏信心而遲遲沒有開口易錯失良緣，勇敢一點，其實幸福已經唾手可得。福禍相依，不要太悲觀，財運不濟讓你懂得了開源節流的重要，這種收穫也是一筆不小的財富。

愛情運：★★★☆☆

懂得與伴侶進行深層的心靈溝通，感情得以昇華；單身者孤獨感襲上心頭，想找個人陪伴。

事業運：★★★☆☆

聽到別人在你耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你舒服的度過一天！

財運：★★☆☆☆

宜防精神不佳而造成財物損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00珊瑚橙

開運方位：正東方向

水瓶座

感情路上晦暗不明。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情受困於世俗瑣事，適時製造一些如王子公主般夢幻氣氛，讓彼此回到最初心動的那個時刻吧；多與他人交談，別人不經意的一句提點，會成為解決問題的關鍵；資金流動上則建議短線操作，降低投資風險。

愛情運：★★☆☆☆

單身者選擇對象眼光頗高，即使有主動示愛的異性也不輕易心動，表現得理性而鎮定！

事業運：★★★★☆

運勢頗順，有機會表現優秀的口才，說話很有說服力與感染力，容易獲得掌聲。

財運：★★★☆☆

有中獎的機緣，不妨多參與。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-09:00蜜瓜黃

開運方位：正東方向

雙魚座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方有賞心悅目之感，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

愛情和工作是不太一樣的，對愛人太強勢會讓對方感到吃不消唷。多說一些甜言蜜語吧。

事業運：★★☆☆☆

常會出於好意去幫助別人，卻會被認為是自作主張，多管閒事。

財運：★★★☆☆

財神似乎愛跟你開玩笑，如風一般，來得快卻也走得急。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00薰衣草紫

開運方位：西北方向





