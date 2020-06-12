每日星座運勢／金牛踏實態度受欣賞 愛情比較順意
2020-06-12
牡羊座
故地重遊有助於愛情運勢的增長。
整體運：★★★☆☆
和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。
愛情運：★★★★☆
單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。
事業運：★★★★☆
心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！
財運：★★★☆☆
有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-09:00檸檬綠
開運方位：正南方向
金牛座
心情順暢，諸事順意。
整體運：★★★★★
愛情比較順意，你的體貼能被他感受，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧。衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。
愛情運：★★★★☆
誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。
事業運：★★★★★
今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。
財運：★★★★☆
財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。
貴人星座：獅子座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00芒果黃
開運方位：西南方向
雙子座
易沉浸在回憶中。
整體運：★★★☆☆
感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，有許多想法。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小小的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。
愛情運：★★★★☆
有許多機會與異性朋友談天說地，單身朋友有機會戀愛；有伴侶的人小心另一半吃醋唷！
事業運：★★★☆☆
工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。
財運：★★☆☆☆
財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：09:00-10:00硃砂紅
開運方位：正西方向
巨蟹座
今天會顯得固執己見哦！
整體運：★★★☆☆
與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地方；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！
愛情運：★★★☆☆
對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。
事業運：★★★☆☆
會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要別人的關心就先關心他人吧！
財運：★★☆☆☆
財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-07:00香檳金
開運方位：正南方向
獅子座
冷靜讓你更加智慧。
整體運：★★☆☆☆
跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃非醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌枉加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！
事業運：★★★☆☆
工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔膜。
財運：★★★☆☆
發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00湖水綠
開運方位：正南方向
處女座
情緒受到節日氣氛的影響。
整體運：★★★★☆
情侶們甜蜜恩愛的樣子容易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較興奮，事情會急著辦完，但心思卻不能全集中在工作上；沒有情人約會的人下班後最好別去找朋友玩，那樣可能會使自己或朋友感到尷尬。
愛情運：★★★★★
旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。
財運：★★★☆☆
保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：04:00-06:00寶石藍
開運方位：東北方向
天秤座
你選擇快樂你就會快樂。
整體運：★★★☆☆
今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是選擇，你選擇快樂你便會快樂。新潮MM今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇工作機緣。
愛情運：★★☆☆☆
凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。
事業運：★★★★☆
與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。
財運：★★★☆☆
容易被煽動，容易導致財務狀況波動不穩定。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00桐花白
開運方位：東南方向
天蠍座
肯定自己才會讓你戰勝困難
整體運：★☆☆☆☆
職業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。
愛情運：★☆☆☆☆
火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。
財運：★☆☆☆☆
在購物時容易買到瑕疵品。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：09:00-10:00和闐玉白
開運方位：東南方向
射手座
切忌濫交朋友。
整體運：★★☆☆☆
朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，生搬硬套的做法，將造成直接經濟損失。出戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。
愛情運：★★★☆☆
在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。
事業運：★★☆☆☆
工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。
財運：★★★☆☆
喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
摩羯座
有異性主動邀約，感情進展順利。
整體運：★★★★☆
今天有幸得到月老牽紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，在約會中彼此的情感會不斷昇華，雙雙墜入愛河。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。
愛情運：★★★★★
異性緣是很不錯啦！不過呢要注意容易遇到特殊戀情！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。
財運：★★★★☆
花錢較隨性，但勞動所得豐厚，很少缺錢花。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙
開運方位：西北方向
水瓶座
多吃些水果，補充能量。
整體運：★★☆☆☆
感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。
愛情運：★★★☆☆
另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！
事業運：★★☆☆☆
事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。
財運：★★★☆☆
工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金
開運方位：正西方向
雙魚座
幫助別人也是強大自己。
整體運：★★★★☆
埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。
愛情運：★★★☆☆
一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
事業運：★★★★☆
事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。
財運：★★★★☆
擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
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