每日星座運勢／金牛踏實態度受欣賞 愛情比較順意

2020-06-12

牡羊座

故地重遊有助於愛情運勢的增長。

整體運：★★★☆☆

和戀人去你們第一次約會或第一次接吻的地方約會吧，那份甜蜜與羞澀的復甦會迅速點燃你們的激情；與朋友出去狂歡時，如果你不想酒後亂性那就盡量少喝點；今天的思維會比較活躍，對從事設計的人有助於發揮靈感。

愛情運：★★★★☆

單身者常有朋友邀約一起喝茶聊天，也因此結識了不少異性朋友，有機會展開一段戀情。

事業運：★★★★☆

心情很好，良好的心境讓你做起事來也特別有勁，只是要注意別興奮過度唷！

財運：★★★☆☆

有打腫臉充胖子的傾向，荷包留不住錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00檸檬綠

開運方位：正南方向

金牛座

心情順暢，諸事順意。

整體運：★★★★★

愛情比較順意，你的體貼能被他感受，在平淡中流露濃濃的愛意。關於理財的想法很多，如果市場環境允許，就趕快行動吧。衝勁十足，認真勤勉，踏實的態度讓你成績出色，令上級大為欣賞。

愛情運：★★★★☆

誤會化解日，彼此間如果有所誤會，趁今日講清楚說明白。

事業運：★★★★★

今日的配合度很強，良好的配合性能使你運作上得心應手。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向於金錢的敏銳夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00芒果黃

開運方位：西南方向

雙子座

易沉浸在回憶中。

整體運：★★★☆☆

感情豐富的一天，易回憶起過去的點滴生活，有許多想法。單身者在沉思時最迷人，易獲得異性青睞。會有小小的破財，不過敏銳的你又能很快尋找到不錯的商機。工作雖然辛苦，卻很能激發你工作的潛能。

愛情運：★★★★☆

有許多機會與異性朋友談天說地，單身朋友有機會戀愛；有伴侶的人小心另一半吃醋唷！

事業運：★★★☆☆

工作過程易遇到突如其來的困難，但你的人際關係和諧，有機會得到同事的援助，能夠化險為夷。

財運：★★☆☆☆

財運不穩定的一天，時好時壞，進進出出明顯，不適合投機取巧喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00硃砂紅

開運方位：正西方向

巨蟹座

今天會顯得固執己見哦！

整體運：★★★☆☆

與另一半意見不一的時候還是獨自出去走走的好，空曠清靜的地方是你聚積愛情能量的好地方；財運欠佳，轉換投資方式才可望找到新的機會；學生族今天得失心太重不易有收穫哦！

愛情運：★★★☆☆

對伴侶的無理取鬧會備感無奈，可望獨處；單身者與異性交往頻繁，但多是吃喝玩樂。

事業運：★★★☆☆

會顯得有些敏感，總會覺得同事、朋友對你有些冷淡。其實不必想得太多，想要別人的關心就先關心他人吧！

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-07:00香檳金

開運方位：正南方向

獅子座

冷靜讓你更加智慧。

整體運：★★☆☆☆

跟異性交往，略顯曖昧，讓你的另一半大吃非醋，易為此發生爭執；易有衝動的行為，失去你平日的冷靜穩重，在沒有弄清事情原委前，切忌枉加揣測；投資激情高漲，但空有一番熱情，行動力就顯得有些欠缺。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運不佳，專心工作會妥當些，要謹防異性朋友所造成的困擾！

事業運：★★★☆☆

工作上表現得很好強，喜歡暗自與人競爭。雖然這讓你進步不少，但也容易讓你和同事相處時會有隔膜。

財運：★★★☆☆

發掘財路時卻莫名的胎死腹中，賺錢特別的勞心費力，宜以專業技藝取財。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-08:00湖水綠

開運方位：正南方向

處女座

情緒受到節日氣氛的影響。

整體運：★★★★☆

情侶們甜蜜恩愛的樣子容易刺激單身者，有心儀對象的人應該抓住這個機會乘「虛」而入，用真情感動他；今天情緒比較興奮，事情會急著辦完，但心思卻不能全集中在工作上；沒有情人約會的人下班後最好別去找朋友玩，那樣可能會使自己或朋友感到尷尬。

愛情運：★★★★★

旺旺的愛情運，適合在熱鬧的場景中來互動，訴說真心話。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的唷！適合積極表現個人的專業性。

財運：★★★☆☆

保守理財的一天，適合儲蓄、存私房錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00寶石藍

開運方位：東北方向

天秤座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名鬱悶，其實快樂是選擇，你選擇快樂你便會快樂。新潮MM今天會有邂逅桃花的機緣，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力。有車一族今天不妨出去兜兜風，會遇工作機緣。

愛情運：★★☆☆☆

凡事先考慮清楚再說出口，謹言慎行是今日必修的課題。

事業運：★★★★☆

與人互動頻繁，易在職場中結識新朋友，並有機會成為你工作上的合作夥伴，應該多把握住機會。

財運：★★★☆☆

容易被煽動，容易導致財務狀況波動不穩定。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00桐花白

開運方位：東南方向

天蠍座

肯定自己才會讓你戰勝困難

整體運：★☆☆☆☆

職業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，很容易衝動動怒的一天，可別輕易把分手掛在嘴上咧！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★☆☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00和闐玉白

開運方位：東南方向

射手座

切忌濫交朋友。

整體運：★★☆☆☆

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，生搬硬套的做法，將造成直接經濟損失。出戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

事業運：★★☆☆☆

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

財運：★★★☆☆

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

摩羯座

有異性主動邀約，感情進展順利。

整體運：★★★★☆

今天有幸得到月老牽紅線，單身者多留意身邊的異性朋友，對異性的主動邀約別拒絕，在約會中彼此的情感會不斷昇華，雙雙墜入愛河。工作順利，雖然在過程中會犯些小錯誤，但多能獲得上司的諒解。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦！不過呢要注意容易遇到特殊戀情！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，沒什麼特殊的變化，把份內事做完就可以了。

財運：★★★★☆

花錢較隨性，但勞動所得豐厚，很少缺錢花。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00夕陽橙

開運方位：西北方向

水瓶座

多吃些水果，補充能量。

整體運：★★☆☆☆

感情上容易遭受打擊，但朋友的鼓勵會給你增添許多信心；下午的精神會略感疲倦，不宜與人談生意；上級給的新任務會給你帶來不小的壓力，喝杯果汁能夠得到舒緩。

愛情運：★★★☆☆

另一半的情緒不佳，別讓自己的情緒也跟著失控，你應多體諒對方才是唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣的來面對。

財運：★★★☆☆

工作上收人紅包，恐惹來大麻煩。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：正西方向

雙魚座

幫助別人也是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳又讓你難以體會到工作中的快樂。大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要挑花眼哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，但得把握好時機。

愛情運：★★★☆☆

一人獨處時不妨幻想一下甜蜜浪漫的場景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，適合在今日做點文書、計算型的工作；有機會呢可以翻翻書來增加靈感。

財運：★★★★☆

擅用快速果斷的智慧靈感得財，有點賭運，適合短期、經過分析的賭博型態，例如：短線股票、賭馬等等。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向





