每日星座運勢／水瓶幸福的感情生活 將成工作助力

2020-06-11

牡羊座

對感情有些心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

約會時給人身在曹營心在漢的感覺，工作固然重要，可約會的時候開小差小心被對方誤會。並不是空憑十足的毅力就能有所斬獲，投資時還需認真分析市場。工作顯得太賣力而忽略了必要的休息，這樣未必是件好事。

愛情運：★★☆☆☆

單身者的愛情還處在等待階段，可到人多的地方尋找戀愛機會；已婚者與另一半易有磨擦。

事業運：★★☆☆☆

因工作的關係，與長輩談話的機會較多，但常因彼此不同的觀點而引起小小的誤解。

財運：★★★☆☆

錢不見大多是自己花掉了，很少便宜到別人。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00琉璃銀

開運方位：正南方向

金牛座

今天心情不錯，保持良好的狀態。

整體運：★★★★☆

工作上的事情完成得比較順利，工作例會要注意發言方式，尤其在正式場合不宜開玩笑，會給人留下輕浮的印象，不利於工作的開展。財運方面需謹慎，投資欠冷靜，容易因自己的失誤而陷入僵局。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★★★☆

雖說不是萬事大吉，但是也算得心應手了，做什麼都比較順利，跟同事之間相處也比較愉快。

財運：★★★☆☆

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩舊識可以提供協助。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-07:00大理石灰

開運方位：正東方向

雙子座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

日前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易因為表達不清而導致誤會，所以不要急著處理愛情上棘手的問題。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-11:00艷棗紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

平淡的一天，喜歡遠離人群的感覺。

整體運：★★★☆☆

享受與世無爭的輕鬆感覺，不是性情的轉變，只是突然有種想體驗別樣生活的想法。投資管理上手頗快，喜歡自己動腦動手的快感。別把工作想得太完美，回報還得需要一定的付出。

愛情運：★★★☆☆

易感疲憊，提不起勁時可投入愛人的懷裡休息片刻，你會得到溫柔的呵護。

事業運：★★☆☆☆

運氣不佳，單槍匹馬獨立作業困難重重，應多運用團隊優勢，群力群策才能獲勝。

財運：★★★☆☆

稍微控制自己的慾望，小心入不敷出。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00玳瑁棕

開運方位：正西方向

獅子座

結打的越久會越難解開。

整體運：★★★★☆

兩人認真的溝通一次，解開他的心結，告訴他有什麼事可以兩人一起承擔；在上司的提點下，處理客戶的投訴及時、有效，並能使得客戶滿意；過長時間的用一支手聽手提電話易引起手肘處酸痛。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和點才能讓愛情運加溫。

事業運：★★★★☆

頗受上司器重與賞識，適合不斷進取，突破現狀。

財運：★★★☆☆

今日比較愛錢，對於金錢問題得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00朝霞紅

開運方位：正西方向

處女座

今天還是吃清淡些的好。

整體運：★★★☆☆

今天會遇愛情搶手，還是不要硬碰硬，給喜歡的人一點時間，他會給出令人滿意的答案；理財顯得有些急躁，且容易曲解他人的好意，小心因此而傷害真心幫你的人哦！事業運有些轉向，特別是行政人員需暫時緩緩手頭的工作。

愛情運：★★★☆☆

和另一半的感情雖然趨於穩定，但要注意別因此而沉溺於玩樂忽略了對方喔！

事業運：★★☆☆☆

工作上顯得較衝動，小心因莽撞而碰壁連連。集思廣益，注意態度才能提升運氣。

財運：★★☆☆☆

判斷力偏弱，易憑直覺來做決定，小心損財。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：東北方向

天秤座

運勢雖然一般，但很容易滿足。

整體運：★★☆☆☆

愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收穫，做點保守性投資就好。對工作期待值過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。

愛情運：★★★☆☆

既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，小心因口舌是非而損財。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00翡翠綠

開運方位：東北方向

天蠍座

決斷需要理性。

整體運：★★★★☆

果斷解決眼前的感情問題，可避開爛桃花對你的糾纏。財運受到情緒的牽制，衝動投資將受到衝動的懲罰。別人的學習方法在你身上不太適用，最好尋找適合自己的方法，學習效果將更顯著。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，容易得到他人的協助，尤其在遇到問題點時，只要虛心請教都能找到方向。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，金錢入帳順利時要特別小心麻煩尾隨在後。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-06:00鈦晶金

開運方位：正西方向

射手座

心情起伏，多愁善感的一天。

整體運：★★★☆☆

看到另一半與其他異性太過親密，心裡有些難平衡，不如找對方問明白，小心因誤會導致爭吵。用心經營卻收效甚微，任其發展反而會有所突破。折只紙鶴掛在床前，對事業運有很強的助運功效。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★★☆

需看準時機，謀定而後動，千萬不可勉強求變或侵犯他人利益。

財運：★★★☆☆

手頭松就花錢凶，錢財難留守。

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00深海藍

開運方位：西北方向

摩羯座

你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

整體運：★★★☆☆

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

愛情運：★★★★☆

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

事業運：★★★★☆

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇跡發生。

財運：★☆☆☆☆

破財日，有金錢耗損的跡象，而且容易有金錢方面的麻煩唷，千萬別在今日做出重大財務決策。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00雪花銀

開運方位：西北方向

水瓶座

幸福的感情生活將成為工作上的助力。

整體運：★★★★★

另一半對你的鼓勵與支持，使你對事業充滿信心，顯得幹勁十足。在工作上熱情積極的態度，容易受到上級的肯定。如若有新朋友邀請的聚會就不要錯過，有機會從眾人口中獲得投資方面的相關訊息。

愛情運：★★★★★

舊情人重逢的日子，今日的你容易回舊情人，也有可能遇見舊情人喔！鬧分手的情侶今日容易復合。

事業運：★★★★☆

今日事業運不錯，尤其是主管階級者，今日與員工溝通上顯得得心應手；一般工作者，適合以智取勝。

財運：★★★★☆

財氣順順，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00橄欖綠

開運方位：東北方向

雙魚座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

事業運：★★☆☆☆

事業運不穩定，心情上有點沮喪，不太有勁，容易有拖泥帶水的情況發生，不妨從最喜歡的項目著手吧！

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，不適合與酒色賭沾上邊，金錢的損失往往來自於異性或是賭博！保守之人損失較少！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00脆梅青

開運方位：東南方向





