每日星座運勢／獅子交際能力助成功 注意飲食衛生

2020-06-10

牡羊座

相當冷靜理智，能以理性的方式處理事務。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有太大的摩擦，彼此都在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢些就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多瞭解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中搞些花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何利己的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼被抽中得獎！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00葡萄紫

開運方位：東南方向

金牛座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：11:00-12:00鈦晶金

開運方位：正北方向

雙子座

情緒有些不穩定

整體運：★★★☆☆

情緒低沉，會產生一種厭世的感覺，要隨時調整好自己的心態，以樂觀積極的態度面對人生；正在追求異性的朋友會因為對方飄忽不定的態度有些洩氣，為自己加把勁，別輕易放棄；從事IT職業的人要注意適當的放鬆，不然很容易頭昏腦脹。

愛情運：★★☆☆☆

有點憂鬱擔心的日子，容易受到外力干擾而改變心意。

事業運：★★★☆☆

難以集中精力到工作上，有應付交差的傾向，工作效率低。

財運：★★★★☆

別死抓著錢不放，適當花錢享受一下會很開心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00雪花銀

開運方位：正西方向

巨蟹座

行動力欠缺，小心坐吃山空。

整體運：★★☆☆☆

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，在與別一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

事業運：★★☆☆☆

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

財運：★★☆☆☆

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00寶石藍

開運方位：正南方向

獅子座

交際能力對於你的成功至關重要。

整體運：★★★★★

今天口頭表達及談判能力顯得比較突出，對業務工作者洽談生意會有很好的幫助，並且也是邁入成功的關鍵一步；單身者易因雄辯滔滔而得到異性的欣賞；要注意飲食衛生，以免感染到流行病毒。

愛情運：★★★★☆

戀愛不錯，有機會偷閒跟異性朋友喝杯咖啡，但別忽略了家裡的另一半，陪他吃頓山珍海味吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合作點富有挑戰性的事務，競爭挑戰能提升你的工作能力喔！工作性質不宜枯燥單一，否則會讓你欲振乏力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：正南方向

處女座

釋放下感情的壓力。

整體運：★★★☆☆

兩人拋下所有的煩惱和壓力，痛痛快快的玩樂，感情可在歡聲笑語中昇華；觸犯公司或部門規定，易受到罰款或警告的懲罰；投資方面錯失先機，易造成手中的證券滯留，遭遇貶值。

愛情運：★★★★☆

可以到外國人士常去的PUB轉轉，有機會譜寫一段異國戀曲喔！

事業運：★★☆☆☆

要抓緊與老客戶保持聯繫，否則很容易要面臨失去他們的危機。

財運：★★☆☆☆

今日有花錢的衝動性，花錢有不計成本的傾向，要注意仔細評估，免得買到不好的貨色！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：19:00-21:00墨玉綠

開運方位：正北方向

天秤座

愛情會有所斬獲，自己爭取勝算更大。

整體運：★★★★☆

有機會單獨與異性相處，不要錯過，將真實的一面展現出來成功的機率高。沒有太大的購買慾，就算進入商場也能守住較多錢財。工作中容易與人起爭執，退一步海闊天空，對方也不會得理不饒人。

愛情運：★★★★☆

今天你的直率坦誠能打動對方，偶爾顯露的缺點反而讓對方感覺到你的真實、你的可愛。懂得保持與對方心靈的默契，又能增添勝算。

事業運：★★☆☆☆

情緒比較暴躁，做事衝動，魯莽的行為會給工作帶來諸多不便，影響到同事之間的相處。記住，凡事應三思而後行。

財運：★★★★★

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象，想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口多能心想事成！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：正西方向

天蠍座

情緒變化無常，需及時調整。

整體運：★★☆☆☆

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，擴大它們的悲觀趨向。

財運：★★☆☆☆

金錢流失較快，少帶現金出門。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫

開運方位：正東方向

射手座

運勢走低，做事需要謹慎小心。

整體運：★☆☆☆☆

愛情指數偏低，單身的你即使有希望結識異性朋友，也要謹防桃花陷阱。做事有些拖泥帶水，影響工作進度，若與他人合作容易引起合作夥伴的不滿。對奢侈品的佔有慾較強，不要寅吃卯糧，免得日後發生經濟危機。

愛情運：★☆☆☆☆

任性的一天，還是獨處比較好，省得惹來一身腥。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，外力干擾特別多，加上今日抗壓性本來就偏弱，上司施點壓力就讓你感受到渾身不自在。

財運：★☆☆☆☆

財氣混亂，要克制衝動性。謹防貪心、遠離酒色。其次不要跟人借貴重物品，否則不小心毀損後除了賠錢外還會欠下人情呢！

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：04:00-06:00青金石藍

開運方位：正東方向

摩羯座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

單身者有種逃避現實的想法，害怕內心的情感被人察覺，敢想卻不敢愛；找個格調明亮的咖啡廳，那裡對你而言是個洽談生意的好地方；好機會不會站在原地等你，此時身邊的朋友會助你把握住機遇。

愛情運：★★☆☆☆

是不是特別渴望清閒獨立而不被干擾的空間呢？郊外和湖邊小徑就是你的最佳選擇。

事業運：★★★☆☆

時常感覺腦子裡空空的，不太容易專心，會不經意的神遊，小心因此無法保證工作進度喔！

財運：★★★☆☆

有強烈的投機慾念，稍有外界的引誘就可能一觸即發。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00湖水綠

開運方位：正南方向

水瓶座

直覺力敏銳，能發現不少投資機會。

整體運：★★★★☆

看看相關的財經消息，能找到有價值的線索，有投資計劃的話就趕快行動。已婚者把不必要的應酬推掉吧，家庭才是你的重心，同時也多了一份責任，陪愛人度過一個浪漫的兩人世界，感情會更顯牢固。

愛情運：★★★☆☆

喜歡亂亂跑的一天，容易忽略對方的感受喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，心思容易神遊，不太容易專心一意呢，要注意工作態度不要太鬆散，否則容易引人非議。

財運：★★★★☆

有意外的機會來到你身邊，使你的財路更加暢通。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00冷泉藍

開運方位：正南方向

雙魚座

別為今後的發展路埋下隱患。

整體運：★★★☆☆

在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。

愛情運：★★★★☆

有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！

事業運：★★☆☆☆

心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。

財運：★★☆☆☆

基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00杜鵑粉

開運方位：正南方向





