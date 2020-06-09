每日星座運勢／牡羊為開銷做好預算 桃花漫天飛舞

2020-06-9

牡羊座

亂花漸入迷人眼。

整體運：★★★★★

桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別犯迷糊，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧，應控制自己不花預算外的錢；工作中應少說多做，兢兢業業的工作態度會讓你獲得良好的風評。

愛情運：★★★★★

動動你的腦筋，想辦法勾引心上人；裝可憐、裝憂鬱來博取同情吧！

事業運：★★★★☆

事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內事情完成。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光喔！

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-10:00辣椒紅

開運方位：正東方向

金牛座

運勢順利，易獲得賞識。

整體運：★★★☆☆

工作得心應手，易成為焦點人物，只是業務員在判斷時要稍微留意中途的變故，隨機應變可快速扭轉局勢。愛情運弱，單身者可把心思放在更有意義的事情上。購物慾望強烈，注意克制一下消費慾望。

愛情運：★★☆☆☆

問題有點棘手，容易吃悶醋，把心思放在理財上面會更好。

事業運：★★★★☆

有大幹一場的魄力，也能得到上司和同事的扶持，深感好團隊是事業前行的源動力。

財運：★★★☆☆

在處理事務上不夠果決，易失去一些商機。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00青金石藍

開運方位：正南方向

雙子座

財運不錯，有機會賺取異性財。

整體運：★★★★☆

今天你與異性特別有緣，工作或是生活都能獲得異性的幫助，讓計劃得以順利進行。特別是單身者，會有異性主動獻慇勤，讓你很有滿足感。朋友助力強，因人際關係而獲得財源。

愛情運：★★★★★

桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，開開心心的玩一天吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，不過呢還是秉持快樂的心情來工作，趁著休息時間與同事多互動，會讓你感到更開心。

財運：★★★★☆

上班族表現優秀者可向上級主管提出加薪要求，多能如願以償。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00可可棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

精心裝扮一下。

整體運：★★★★☆

初次見面的人將會對你留下深刻印象哦，想盡辦法讓自己成為最耀眼、最受注目的那一個，愛情路上會少了孤獨；有轉換工作軌道的想法，多聽聽朋友的意見會比自己獨斷專行要好；收支上相對平衡，無錢財上的壓力。

愛情運：★★★★☆

約會會很順利的，享受只屬於你們的美好時光吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，有好有壞。特別要注意個人的工作態度，太強勢恐有與人寡合的情形，額外要提醒自己。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00羽絨白

開運方位：正北方向

獅子座

精緻打扮能為你的運勢加分。

整體運：★★★☆☆

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人易與另一半產生分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

事業運：★★★★☆

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00白鋼銀

開運方位：正南方向

處女座

壓力較大，自我壓抑感比較重。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會邂逅一段情緣，但太過感性衝動，愛情來得快，也幻滅得快，反而讓你心情難受。工作上，求職者應朝形象良好的大企業尋覓工作機會，成功率頗高。多吃番茄、南瓜、柿子等蔬菜，可有效緩解精神壓力。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易猜疑另一半，小心出現冷戰；單身者有機會獲得異性主動邀約，別錯過良機。

事業運：★★★☆☆

顯得比較嚴肅，而且個人主張比較強烈，給人不易親近的感覺。

財運：★★☆☆☆

對市場動態無法深入瞭解，容易失算唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00蕃茄紅

開運方位：正南方向

天秤座

缺乏責任心。

整體運：★☆☆☆☆

工作中易產生「不關我事」的想法，推諉責任，這將使你難得同事的信任；單身者對心儀對象太過急進的追求方式，讓對方覺得你過於輕浮，心生排斥；晚上睡覺時別想什麼事情，不然會越想越多而失眠。

愛情運：★★☆☆☆

把你的愛傳達給另一半，對方會給你溫暖的擁抱；單身者注意處理好與異性間的關係。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，容易感受到口舌糾紛，試著充耳不聞，才不會惹得一身腥。

財運：★☆☆☆☆

業務很容易受到同行的爭奪，你的合作者有另尋他人的動機。你應加強雙方的交流，消除顯性和隱性的矛盾！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00白鋼銀

開運方位：正北方向

天蠍座

有想找人傾訴的慾望。

整體運：★★★☆☆

繁重的工作讓你有點喘不過氣來，疲憊的你有點想要逃避，希望有人能及時給予安慰。找一個空曠的場地，大吼幾聲，發洩了心中的積鬱的悶氣，自然就會神清氣爽，開始新一輪的工作。

愛情運：★★★☆☆

與伴侶約會不妨多換約會場所，不僅讓彼此都有新鮮感，還能促進感情發展。

事業運：★★★☆☆

要注意收斂一下衝動火暴的情緒，當大家都對你退避三舍時需要好好反省，不然你可要「舉目無親」啦！

財運：★★★☆☆

「動中生財」，跑得愈勤，賺得愈多。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00玫瑰紅

開運方位：東北方向

射手座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

事業運：★★☆☆☆

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

財運：★★☆☆☆

因小失大的情況頻頻。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00艷棗紅

開運方位：西南方向

摩羯座

記得與朋友保持聯繫。

整體運：★★☆☆☆

戀愛經歷較坎坷的單身者今天顯得尤為失落，缺乏信心，容易產生愛情恐懼症；和朋友一起去釣魚吧，看日出賞日落，今天大自然的美好有助於淡化彼此的距離感；出差辦公者最好隨身攜帶地圖，有迷路的危險。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻之間應尊重彼此的不同觀念，不要一口就否定對方，也不要擺出漠視的態度才好唷！

事業運：★★★☆☆

工作進展順利，但總覺得太過平淡，希望能做出點不一樣的成績來，但又有點力不從心。

財運：★★★☆☆

在資金周轉的過程中務必要謹慎，謹防財務的小洞變大洞。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：23:00-24:00雪花銀

開運方位：西南方向

水瓶座

易沉浸於過去的時光。

整體運：★★★☆☆

今天顯得特別懷舊，適合與戀人一同回憶往日的甜蜜，此刻會感到特別的溫情；過去失敗的教訓讓你難以釋懷，投資時會變得畏首畏尾，小心因此錯過最佳的投資時間；很想念過去單位的同事，不妨通個電話，方能解除你的牽掛。

愛情運：★★★★☆

已婚者雖常小打小鬧，但增添了不少生活情趣，感情生活多姿多彩；單身者戀愛機會多。

事業運：★★★☆☆

腦袋瓜千頭萬緒理不清，對未來產生不確定感，內心不停尋求精確的答案。

財運：★★☆☆☆

賺錢不容易，當省則省。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00瑪瑙黑

開運方位：正南方向

雙魚座

做事需量力而行，安守本分。

整體運：★★★★☆

工作中有些障礙，挫折感頓生，令你有點心力交瘁，需費盡心思來解決；財運還可以，不過只是小財而已，做生意者不宜貪大，「密食當三番」才是；你的異性緣很不錯，可得小心處理霧水情緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者易有寂寞感，迫切想找個人來陪伴。可到網路上聊聊天，但別因心急而遭遇爛桃花。

事業運：★★★☆☆

事業運勢可持續向有利方向發展，但也有許多做無用功的情況出現，導致情緒起伏較大，易與人發生糾葛，不過慶幸不影響大局。

財運：★★★★☆

財運、人緣都很好，會有人主動與你合作投資一個項目，若是可信賴的人不妨一試。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-21:00和闐玉白

開運方位：正西方向





