每日星座運勢／天蠍工作積極得幫助 愛情適合告白

2020-06-8

牡羊座

低調生活收穫更多快樂。

整體運：★★★☆☆

今天是個購物的好時機，既可以買到自己喜歡的東西，而且可以節約很多錢。工作上的表現太突出容易遭人嫉妒，低調一點反而會有不錯的發展。戀愛中的人今晚有機會和戀人一起看演出或參加聚會。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，乖乖的聽命行事較好，有點有氣無力，持續性不太好，容易突然改變主意。

財運：★★★★☆

適合穩定保守策略，以穩紮穩打為理財原則。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00古銅青

開運方位：西南方向

金牛座

事情都有所轉機。

整體運：★★★★☆

跟戀人間的冷戰即將告一段落，電影票會起到關鍵性的作用；工作上的遺留問題，得到旁人的提點，很快就能解決；今天花花小錢，反而能讓你的心情好很多。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，容易受到異性朋友的關注和幫助，單身者有機會邂逅意中人。

事業運：★★★★☆

頭腦靈活，易有奇思妙想，工作中可運用奇招取勝。

財運：★★★☆☆

今天的生意不要強求成交，應該多花時間做好基本的功課，與客戶加強情感聯絡。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：14:00-16:00脆梅青

開運方位：東北方向

雙子座

平穩的一天，保持原狀就好。

整體運：★★★☆☆

工作上力求表現，反而會吃力不討好，時機未成熟只會徒增煩擾，何不看淡些呢？愛情進展不錯，戀愛中的人可以帶上戀人去湖心夜划小船，浪漫的情景為感情增色不少。找件漂亮的裝飾品隨身佩帶，有助加強好運！

愛情運：★★★★☆

期望另一半為自己做些改變，要運用點技巧傳達給對方，太直、太生硬會讓對方難以接受！

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太好，特別容易感受到小人的干擾，其實呢，只要能用正面心態面對接踵而來的小麻煩，就不會感受到有小人作祟囉！

財運：★★★☆☆

偏財運也不錯，有機會收到貴重的禮物。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：04:00-06:00墨玉綠

開運方位：正南方向

巨蟹座

今天宜外出。

整體運：★★★☆☆

單身者易在酒吧、舞廳等娛樂場所遇到讓自己著迷的異性；炒股的人不要只盯著家裡的電腦屏幕，去證券市場看看會收穫更多行情和新資訊；工作比較馬虎，雖然不至於對公司造成嚴重損失，但留給上司和同事的印象不太好。

愛情運：★★★★☆

已婚者少在約會時談工作，小心把氣氛弄糟；單身者多參加娛樂活動，有機會發生新戀情。

事業運：★★☆☆☆

努力克制你的魯莽和衝動，做決定前盡量徵求他人意見，集思廣益比自己一意孤行要好。

財運：★★★☆☆

想賺錢又怕擔風險，經商者在沒有把握時不妨多請教高人，或者謀求有經驗的合作夥伴。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00芥末黃

開運方位：西北方向

獅子座

易受干擾的一天。

整體運：★★☆☆☆

即便是感情穩定的情侶，在強勢的情感寒流來臨時亦難免受到衝擊，小爭吵隨之而來。財運尚可，易得到親友的援助，從而度過眼前的難關。因工作環境的差強人意而想離開所在工作崗位，對外在條件要求甚高。

愛情運：★★☆☆☆

單身者想戀愛卻又有些擔憂、猶豫，如此愛情鳥飛來又飛走，讓你錯過良緣。

事業運：★★☆☆☆

工作任務繁重，壓力大，處理事情時過於敏感。適當調節情緒，放鬆心情，注意身體狀況。

財運：★★★☆☆

有機會獲得額外收入，不過也需要辛苦付出，比如做兼職。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00夕陽橙

開運方位：西南方向

處女座

多份警惕心。

整體運：★☆☆☆☆

太想在戀人面前表現，但不去瞭解對方的喜好，反而容易弄巧成拙；投資缺乏主見，小心遭小人利用；找到適合自己的工作方法，能讓你工作起來順順當當。

愛情運：★☆☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

爭強好勝的一面突顯，若將這樣的心理轉化為賭氣行為，那麼只會扭曲你的競爭觀念，使你遭受挫折。

財運：★☆☆☆☆

財運背背的一天，不利於金錢投資，尤其是股票族更是要謹慎喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00薔薇粉

開運方位：西北方向

天秤座

計較太多只會讓自己活得很累。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說！

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，原因居多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★★★★☆

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天蠍座

物極必反。

整體運：★★★★★

你對戀人的依賴會讓他感到被重視，但不可事事依賴，不然會讓他感到壓力或沒安全感；今天骨子裡隱藏著許多活躍分子，充滿挑戰的工作能體現出你的能力；學學烹飪吧，和家人一起分享你的勞動成果會是件幸福的事。

愛情運：★★★★☆

愛情運旺旺，適合告白的好日子！戀愛中人好好珍惜疼愛眼前人；單身者有思念舊情人的傾向。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，自己積極點就能得到同事間接的協助。

財運：★★★★★

競爭中得財，得財略為費心吃力，可是有付出必有所得。動口生財者較容易感受到今日的好運。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：05:00-07:00珠貝白

開運方位：東北方向

射手座

三人行必有我師。

整體運：★★★★☆

因缺乏信心而誠惶誠恐，這種情緒表現得越強烈就越使你有失去的危險喔！失之東隅，收之桑榆，其實得到的比失去的還更有價值；虛心向他人請教，將有助於你突破目前的被動局面。

愛情運：★★★☆☆

異性緣很不錯的一天，但是不要玩過頭囉！用欣賞的角度看待異性是一種享受，粘花惹草可就不好！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，可是今日可不輕鬆呢，少有機會可以閒下來。

財運：★★★★☆

財運佳，有中獎、得禮金、收紅包的機會。當有意外收穫時不妨拿點出來行善喔！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00玉髓紅

開運方位：正東方向

摩羯座

將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

整體運：★★★★☆

今天很在意另一半的一舉一動，會跟隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪一番，會有意外驚喜。聽鋼琴曲入眠能讓你的心靈變得寧靜。

愛情運：★★★★☆

戀愛運呈現變化多端的一面，吵吵鬧鬧是難免的啦！

事業運：★★☆☆☆

工作難以集中精力，易被周圍的事物吸引，有多動傾向，需要他人提醒才能安穩下來。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運。對股票族是幸運的一天，適合短線進出，見好就收。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00夕陽橙

開運方位：正西方向

水瓶座

加強行動力，愛情才能馬到成功。

整體運：★★★☆☆

萬事具備，只欠東風，還顯得有點猶豫，勇氣就是你獲得愛情的鑰匙。用自己擅長的方式理財，會起到事半功倍的效果。事業陷在低谷裡，渴望被人認同，需瞻前顧後，承受來自上級和同事的雙重壓力，應適時減壓。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶的人容易得到對方的呵護、疼愛；單身者會有不少溫柔體貼的追求者喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，既定的行程容易受到他人的改變，而且今日對於變化性高的事務不太容易接受，因而容易心生反感。

財運：★★★★☆

財運頗佳，有機會收到意外驚喜。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：05:00-07:00可可棕

開運方位：東南方向

雙魚座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

注意點，一不小心就會擦槍走火了，對方是挺容易動怒生氣的，自個兒小心點！

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運背背日，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00羽絨白

開運方位：西北方向





