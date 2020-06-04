小孟塔羅：對工作迷惘？選一張牌秒解你「下半年工作運」

由於新冠疫情(Covid-19)的關係，幾乎每個行業有被影響到。政府也針對受影響行業，及個人祭出多項補貼、借貸等紓困方案。然而在這個非常時期，人心不免感到㥬惶，若能事先了解工作運勢，便能及早做出因應。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年工作運？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Wallace Jayne(The Angel Tarot)

A：熱情回溫。(聖杯皇后正位)

牌面上有一位女子，手拿杯子站在貝殼上。

A：熱情回溫。(聖杯皇后正位) 圖／小孟提供

這張牌表示今年下半年，你會在工作上找到熱忱。倘若你正好對工作感到迷惘，可能是對自己的工作表現不滿意，或是不確定這份工作是否該繼續下去。小孟老師在此提醒你，記得你並不是孤身一人的，看看周遭的同事或好的客戶，我相信你會在其中找到往前的動力。

B：解決難題。(權杖皇后正位)

牌面上有一位女子，包著頭巾手拿向日葵。

B：解決難題。(權杖皇后正位) 圖／小孟提供

這張牌表示今年下半年，你能把棘手的難題迎刃而解。也許主管會臨時交給你一個任務，或是你的目前有正在進行的專案，似乎會因爲一些狀況而卡關著。小孟老師在此提醒你，真誠用心的態度會感化他人，有機會因此獲得他人幫助，積極的努力最後終能滴水穿石。

C：泡沫破滅。(女皇牌正位)

牌面上有一位女子，手拿金黃稻穗和發光權杖。

C：泡沫破滅。(女皇牌正位) 圖／小孟提供

這張牌表示今年下半年，容易出現雷聲大雨點小的情況。譬如說你會聽到感興趣的風聲，像是公司想要提拔你當主管，或是公司會做制度調整等等，看似對你頗為有利，但實際情況很可能不如你的預期。小孟老師在此提醒你，儘管生活有時不如己意，也不要因此妄自菲薄唷！

D：安全持平。(寶劍皇后正位)

牌面上有一位女子，雙手一同握著鋒利寶劍。

D：安全持平。(寶劍皇后正位) 圖／小孟提供

這張牌表示今年下半年，小心謹慎能為你帶來肯定。譬如說你做事情都會反覆確認，同時跟主管、客戶做詳細核實，直到沒問題後才會執行，這樣的性格會深得主管青睞。小孟老師在此提醒你，擇善固執是你的優點，不要被他人的耳語而擾亂，一定要相信自己的信念。

E：揹到黑鍋。(錢幣皇后正位)

牌面上有一位女子，一手持錢幣一手摸白兔。

E：揹到黑鍋。(錢幣皇后正位) 圖／小孟提供

這張牌表示今年下半年，太好心反而變成爛好人。你的個性並不擅於拒絕，他人請你協助時也會答應。但下半年你的壓力變大，可能自身的工作量增加，或需要分心處理其他事物。小孟老師在此建議你，勉為其難只會深陷險境，婉拒才不會成為冤大頭。