快訊

列隊打氣！最後市政會議 韓國瑜：來是偶然離開是必然

讓你什麼都不敢吃？「最髒蔬果」上的農藥殘留嚴重嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假也在內！6月18水逆開始 5星座被嚴重影響、怎麼避開

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／ingimage
圖／ingimage

近年來水星逆行在台灣已經是一個家喻戶曉的話題，水逆時帶來的混亂與浮躁心情讓人聞風喪膽，而今年總共有三次的水星逆行，第二次就在6月18日至7月12日，這期間包含了端午連假，到底這次逆行有哪些星座的人會被嚴重影響？該怎麼避開呢？

第五名：牡羊座

牡羊座的人在水逆期間會呈現一種呆呆的狀態，容易出現細節思考不夠周全的問題，明明心裡很想幫他人細心安排事情，卻因為講話太簡短或心直口快而造成誤會，甚至不小心傷到他人。如果在公司需要做企劃提案一定要再三檢查才好，因為你們這段時間工作運勢很好，所以特別容易被人眼紅忌妒，故意抓你的小毛病，若發現自己有這些狀況，可以買糖果飲料請同事吃才能保持和氣。在感情上容易因為情緒來的太快對情人有誤會而造成口角，雖然最後誤會會解開，但吵架時的殺傷力的確還是不容小覷。建議多做運動去調整情緒平衡。

第四名：水瓶座

水瓶座的人若有想要買東西，或是報名課程，或是建立一個新計畫，建議要避開水逆時間做決定，因為這段時間你會猶豫不決，思考混亂反而錯過好機會。若是這段時間需要執行一些新計畫，就要仔細檢查細節，不然容易會有來來回回好幾次才完工的情況。而水逆期間你們的情緒可能也會比較重一點，切記不可感情用事，雖然你是出自於好意，但說者無心聽者有意，很可能有跟人吵架的情況，而亂開玩笑也會被人放大或是亂傳造成誤解。所以這段時間適合腳踏實地穩扎穩打，做各種事情都切勿投機取巧，才能平順的度過水逆。

第三名：天蠍座

天蠍座的人在水逆期間會很容易情緒衝動，平常冷靜溫和的個性這段時間會有種被攪亂的感覺，容易看各種事情都有點不順眼，要注意不要因為衝動而亂做決定。在工作上原本談好的案子可能會出現客戶出爾反爾的情況，要用心確認細節讓對方滿意才是上上策，在工作上有任何的想法都要好好溝通，若什麼都不講容易被同事與上司誤會。另外過去討厭的小人也會有回來糾纏的可能，要小心堤防。在感情上你會遇到無心勾引他人卻不小心讓人誤會的情況，會有爛桃花糾纏的機會，但不用太過擔心，只要謹言慎行即可。

第二名：獅子座

獅子座的人在水逆期間很有可能會被人翻舊帳，那些過去的黑歷史很有可能會被抖出來，小事可能是以前肥胖時期的照片被朋友拿出來笑笑，若真的有做過壞事的獅子，可能會在這段時間被人舉發，或是過去的誹聞對象很有可能這時候被人拿來作文章，之前的感情對象也有回來找你的可能，若自己的心情還沒準備好，很有可能被這些桃花糾纏的心情亂糟糟，但若是有想要復合的人，可以趁這個機會與對方連繫，也許會有意想不到的結果。在工作上獅子座的人要檢視這一年來自己的付出是否有用心，是時候好好調整自己工作的心態。

第一名：巨蟹座

巨蟹座的人在水逆期間很容易有網路不穩定，手機充電器壞掉，或者是老舊的冷氣真的得淘汰了，建議你們這段時間可以好好的整理家居清單，在水逆過完之後好好的重新換新的設備會是好決定喔！另外在工作上會遇到老東家來找你回去上班的可能，也會有很久沒聯絡的兒時朋友會想約你吃飯，若你直覺感覺對方是善意的，都可以去聊聊看，也許會有有趣的事發生。另外在水逆期間建議不要訂購金額太昂貴或是很緊急的東西，最好可以在水逆前後處理，不然很容易發生店家掉單，或者突然工廠有問題而無法出貨，導致你們原本的計畫被延宕。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

星座運勢 水星逆行

延伸閱讀

六月最好財運星座曝光：牡羊有意外之財 雙子賺錢機會多

小孟塔羅：對工作迷惘？選一張牌秒解你「下半年工作運」

宅心人厚！哪些星座窩在家會吃不停？

別太黏！保持距離反而抓住這些星座的心？

相關新聞

下半年這些星座有職場桃花！能修成正果？

進入職場後生活圈變小，總覺得很難認識新桃花，該怎麼辦？你的這些需求，我們聽到囉！科技紫微網今天就來分析下半年哪些星座會有職場桃花、有沒有機會發展出辦公室戀情、以及能不能修成正果！單身上班族一定要仔細看唷。

端午連假也在內！6月18水逆開始 5星座被嚴重影響、怎麼避開

近年來水星逆行在台灣已經是一個家喻戶曉的話題，水逆時帶來的混亂與浮躁心情讓人聞風喪膽，而今年總共有三次的水星逆行，第二次就在6月18日至7月12日，這期間包含了端午連假，到底這次逆行有哪些星座的人會被嚴重影響？該怎麼避開呢？

每日星座運勢／牡羊為開銷做好預算 桃花漫天飛舞

2020-06-9 牡羊座 亂花漸入迷人眼。 整體運：★★★★★ 桃花漫天飛舞，面對異性的寵愛可別犯迷糊，一味沉浸在表面的甜蜜中，恐會錯失良好姻緣；今天還是先為自己的開銷做好預算吧

唐綺陽星座運勢週報：金牛聽從貴人指示 白羊偏財運要積極

木星、冥王星合相，社會架構改變，眾人變得強硬、易感受到辛苦，思考底線等問題。水星在巨蟹，六月下旬緊張感越趨強烈。水星進入停滯期，要注意溝通困難及交通折返的狀況。水星巨蟹與魔羯星群對分，有需要選邊站的情況，容易心生恐懼或黑暗的想法，藉此逆行找出恐懼及黑暗的原因，找尋治療的方法，嘗試斜槓來開發更多的可能性。週六火海合相在雙魚，帶來無力感或感到命運的操弄，弱勢團體及藝術家活絡起來，當心酒和毒品等問題發生。

殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

白羊感情運方面，在心靈宮位的海王星與火星呈現合相，受到月蝕的能量影響，秘密戀情曝光，有些不堪的事情被人放大檢視，成為許多人指責的箭靶，心靈受到創傷。

別太黏！保持距離反而抓住這些星座的心？

談情說愛，有的人喜歡雙雙對對，甜膩在一起；有的人寧可保持距離，各自忙碌，各自安好，等待並渴望著久別重逢。你是喜歡黏膩，還是以距離保持美感？今天科技紫微網就來分析，哪些星座不喜歡天天黏在一起，保持距離更歡心！

宅心人厚！哪些星座窩在家會吃不停？

現在大部份的人放假休息都盡量待在家，減少外出活動宅在家的你，悶得發慌，只好用食物填補心靈！身體懶懶不想動，嘴巴倒是動得很厲害。快來跟著科技紫微網看看，你是窩在家就會吃不停的星座嗎？

小孟塔羅：對工作迷惘？選一張牌秒解你「下半年工作運」

由於新冠疫情(Covid-19)的關係，幾乎每個行業有被影響到。政府也針對受影響行業，及個人祭出多項補貼、借貸等紓困方案。然而在這個非常時期，人心不免感到㥬惶，若能事先了解工作運勢，便能及早做出因應。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！下半年工作運？

感情越好吵得越凶？相愛相殺的星座配對

雖說情人眼裡出西施，但也沒有情侶是不吵架的！很多情侶甚至把鬥嘴當成生活的情趣。科技紫微網今天來為大家點名，哪些星座雖然感情不錯，還是很容易有溝通障礙呢？現在就一起來看看吧！

盤點年中開始轉運的生肖，快看你上榜了沒？

2020年上半年，全世界都因為疫情的關係大受影響。有些人工作丟了，有人財產縮水，許多人被迫改變生活方式，到處聚集負能量。來到年中之後，運勢會不會逆轉呢？今天就跟著科技紫微網來看一看，哪些生肖進入年中後會轉運吧！

【塔羅】未來三個月能逢凶化吉？

時間過得很快，總覺得才剛跨完年，一下子時序就來到將近年中了。相信每個人對今年都有不同的期待與計劃，那麼未來三個月的運勢是好是壞？遇到順境能錦上添花嗎？更重要的是，遇到逆境能逢凶化吉嗎？現在就交給科技紫微網來為你占卜。

三種居家格局阻礙財運，害你存不了錢？

明明努力工作，卻總是存不住錢，總有額外支出打亂自己的理財計劃？除了靠自己努力，還有什麼方式可以幫你一把呢？風水就是個好助力唷！科技紫微網點名三種破壞氣運的居家格局，趕快看看你家有沒有？

熱門新聞

PS4悠遊卡「限時不限量」賣完？ 悠遊卡公司回應了

名字有「龜」免費登龜山島遭嗆爆 觀光局無奈：真有人

不限量再度瘋搶！PS4手把造型悠遊卡已預購到2021年底

名字有龜可免費登龜山島 葉毓蘭：誰名字會取龜？

鋒面靠近！中南部九縣市大雨特報 慎防雷擊強陣風

背長103公分大丹犬破世界最高、最老紀錄 飼主每月花1萬8萬伙食費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。