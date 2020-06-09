端午連假也在內！6月18水逆開始 5星座被嚴重影響、怎麼避開

近年來水星逆行在台灣已經是一個家喻戶曉的話題，水逆時帶來的混亂與浮躁心情讓人聞風喪膽，而今年總共有三次的水星逆行，第二次就在6月18日至7月12日，這期間包含了端午連假，到底這次逆行有哪些星座的人會被嚴重影響？該怎麼避開呢？

第五名：牡羊座

牡羊座的人在水逆期間會呈現一種呆呆的狀態，容易出現細節思考不夠周全的問題，明明心裡很想幫他人細心安排事情，卻因為講話太簡短或心直口快而造成誤會，甚至不小心傷到他人。如果在公司需要做企劃提案一定要再三檢查才好，因為你們這段時間工作運勢很好，所以特別容易被人眼紅忌妒，故意抓你的小毛病，若發現自己有這些狀況，可以買糖果飲料請同事吃才能保持和氣。在感情上容易因為情緒來的太快對情人有誤會而造成口角，雖然最後誤會會解開，但吵架時的殺傷力的確還是不容小覷。建議多做運動去調整情緒平衡。

第四名：水瓶座

水瓶座的人若有想要買東西，或是報名課程，或是建立一個新計畫，建議要避開水逆時間做決定，因為這段時間你會猶豫不決，思考混亂反而錯過好機會。若是這段時間需要執行一些新計畫，就要仔細檢查細節，不然容易會有來來回回好幾次才完工的情況。而水逆期間你們的情緒可能也會比較重一點，切記不可感情用事，雖然你是出自於好意，但說者無心聽者有意，很可能有跟人吵架的情況，而亂開玩笑也會被人放大或是亂傳造成誤解。所以這段時間適合腳踏實地穩扎穩打，做各種事情都切勿投機取巧，才能平順的度過水逆。

第三名：天蠍座

天蠍座的人在水逆期間會很容易情緒衝動，平常冷靜溫和的個性這段時間會有種被攪亂的感覺，容易看各種事情都有點不順眼，要注意不要因為衝動而亂做決定。在工作上原本談好的案子可能會出現客戶出爾反爾的情況，要用心確認細節讓對方滿意才是上上策，在工作上有任何的想法都要好好溝通，若什麼都不講容易被同事與上司誤會。另外過去討厭的小人也會有回來糾纏的可能，要小心堤防。在感情上你會遇到無心勾引他人卻不小心讓人誤會的情況，會有爛桃花糾纏的機會，但不用太過擔心，只要謹言慎行即可。

第二名：獅子座

獅子座的人在水逆期間很有可能會被人翻舊帳，那些過去的黑歷史很有可能會被抖出來，小事可能是以前肥胖時期的照片被朋友拿出來笑笑，若真的有做過壞事的獅子，可能會在這段時間被人舉發，或是過去的誹聞對象很有可能這時候被人拿來作文章，之前的感情對象也有回來找你的可能，若自己的心情還沒準備好，很有可能被這些桃花糾纏的心情亂糟糟，但若是有想要復合的人，可以趁這個機會與對方連繫，也許會有意想不到的結果。在工作上獅子座的人要檢視這一年來自己的付出是否有用心，是時候好好調整自己工作的心態。

第一名：巨蟹座

巨蟹座的人在水逆期間很容易有網路不穩定，手機充電器壞掉，或者是老舊的冷氣真的得淘汰了，建議你們這段時間可以好好的整理家居清單，在水逆過完之後好好的重新換新的設備會是好決定喔！另外在工作上會遇到老東家來找你回去上班的可能，也會有很久沒聯絡的兒時朋友會想約你吃飯，若你直覺感覺對方是善意的，都可以去聊聊看，也許會有有趣的事發生。另外在水逆期間建議不要訂購金額太昂貴或是很緊急的東西，最好可以在水逆前後處理，不然很容易發生店家掉單，或者突然工廠有問題而無法出貨，導致你們原本的計畫被延宕。