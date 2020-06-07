殺破狼周運勢／白羊秘密戀情曝光 處女職場氣氛不佳

白羊座：

整體運勢

工作運方面，面試運佳，金星脫離海王星影響，轉換跑道會靠著過去認識的人脈進入新的領域。某些白羊座會在此時報考公職，考試運不錯，可通過門檻，進入理想的單位工作。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與水星有良好連結，經濟上的缺口會獲得家人的幫助，渡過難關。某些白羊座會因為買賣或是出租房地產獲得一筆收益，足以讓你過一陣子無憂無慮的日子。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星與火星呈現合相，受到月蝕的能量影響，秘密戀情曝光，有些不堪的事情被人放大檢視，成為許多人指責的箭靶，心靈受到創傷。

家宅運方面，日蝕即將發生在家宅宮位，注意家庭成員的身體健康與人身安全。此時家中氣氛較為緊繃，也容易與家人吵架。某些白羊座會需要在此時搬家，或是辭職回鄉接管家業，生活面臨重整。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的水星與命宮的天王星有良好連結，獲得一個面試機會，並很快就能收到錄取通知，可以進入新的職場工作，不過有些金牛座會對於這樣的機會有些遲疑。

旅遊運方面，在旅遊宮位的水星與天王星有良好連結，會快閃某個城市，走馬看花遊覽一番，同時會非常有效率地在外地順便辦妥許多雜事，出門透透氣，心情也能愉快許多。

本週須注意的部分

金錢運方面，財務宮位受到月蝕能量影響，投資會有預期外的損失，甚至感覺被詐騙，必須要尋求司法途徑討回公道。某些金牛座則是與人發生金錢糾紛，此時必須要謹慎處理每一筆資金流向。

感情運方面，慾望宮位持續受到月蝕能量影響，有些異性的友人有意無意吃你豆腐，甚至做出非禮的行為，感覺很不舒服。某些金牛座則可能在友情與愛情間無法拿捏相處距離，使得對方覺得被你冒犯。

雙子座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的水星與天王星有良好連結，可能在老家的某個角落或是很久沒穿的舊外套口袋發現一筆遺忘已久的私房錢，金額足以讓你過好幾天好日子。

人際關係方面，金星持續在命宮退行，會巧遇曾經喜歡過的對象，對方現在可能變胖又變老，美好印象終止，卻可能成為關係比較輕鬆的好朋友。某些雙子座會與老朋友相聚，一起嘴砲分手情人的壞話，感覺很療癒。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，會是一段情感能否維持下去的關鍵，雖然還是很喜歡某個人，但在現實的考量下，不想繼續重蹈覆轍，必須忍痛結束這段關係。某些雙子座莫名其妙被喜歡的人甩，正在療傷當中。

工作運方面，在志業宮位的火星與海王星呈現合相，受到在夥伴宮位的月蝕能量影響，此時是職場人事一團混亂的階段，與合作夥伴意見不合，對方一走了之，必須要收拾許多爛攤子。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，同時在心靈宮位退行的金星也脫離海王星影響，不斷在失敗中修正情感關係中的缺陷，會覺得靈魂獲得成長，戀情也變得順利了。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與水星有良好連結，結交到很多有趣的新朋友，有共同的話題彼此交流，心靈感到豐富，這樣的友情反而更顯得彌足珍貴。

本週須注意的部分

工作運方面，工作宮位持續受到月蝕的能量影響，工作領域有很大的變動，使得你的職務也有所調整。某些巨蟹座面臨裁員的危機，或是因為職場人事異動，選擇跳槽或離職。

健康運方面，水星持續在命宮行進，同時日蝕即將影響命宮，注意呼吸系統與心血管方面的問題，特別要留意一些感冒症狀，可能會是重大疾病的徵兆，一旦生病了，必須要花很多時間治療。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，同時志業宮位的天王星相位良好，危機處理得宜，使得更多人肯定你的能力，此時會有許多表現的空間，在職場上受人矚目。

人際關係方面，在人際關係退行的金星脫離不良相位的影響，這段時間會與很久不見的老朋友重聚，感覺愉悅。甚至有機會與過去曾經喜歡過的戀愛對象見面，有些誤會也可因為時間的沖淡而釋懷。

本週須注意的部分

感情運方面，戀愛宮位持續受到月蝕的能量影響，與戀愛對象的互動需特別謹慎，情緒管理要注意，此時容易踩翻對方的地雷，造成分手。感情穩定的獅子座，要注意寵物、小孩、戀愛對象的身體健康，他們令你擔心。懷孕的獅子座則要小心流產。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到月蝕的能量影響，投資不是賭博，此時越是想要翻本，越容易造成嚴重的虧損，甚至負債。沒有投資習慣的獅子座則會在小孩、寵物、戀愛關係、醫療方面有許多預期外的支出，金錢耗損嚴重。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星相位良好，同時日蝕即將發生在人際關係宮位，會結交到許多來自世界各國的新朋友，或是在專業領域會有貴人幫忙，拓展更多元的人脈。

學業運方面，在學業宮位的天王星與水星有良好連結，期末報告進度超英趕美，作業順利完成，考試成績也十分優異。需要升學的處女座，目前已經有九成把握進入理想的學校與科系了。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，注意家庭成員的身體健康與人身安全，家中氣氛不太理想，容易與家人發生爭執。某些處女座在這段時間會需要搬家，或必須要在外頭外宿一陣子。

工作運方面，在志業宮位的太陽受到夥伴宮位的海王星、火星影響，一起工作的同事精神狀況不穩定，職場氣氛不佳，使得你工作心情也受影響，還有收拾不完的爛攤子。

感情運方面，在感情宮位的海王星與火星受到月蝕能量影響，情感對象情緒勒索，軟硬兼施，使你妥協一些後患無窮的問題，該如何拿捏原則與情感的界線，會是重要的課題。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與在志業宮位的水星有良好連結，會因為工作性質特殊，獲得很多額外的補助與加給。某些天秤座因為公司營運逆勢上揚，可在此時得到配股，價值不斐。

工作運方面，在工作宮位的水星與天王星相位良好，工作資源到位，許多事務執行起來會非常有效率，此時在職場表現出人意表，危機處理得宜，能力深受肯定。

本週須注意的部分

健康運方面，月蝕發生在交通宮位，受到健康宮位的火星與海王星影響，這段時間要特別注意交通安全，容易有血光之災，或罹患急性疾病。某些天秤座則是因為長時間受困在某個區域，水土不服，精神與身體出現大大小小的病徵。

感情運方面，土星持續在戀愛宮位退行，面對沒有未來可言的戀情，相處的時候感到格外悲情，委屈有苦難言，對方也也似乎不太在乎，使你受到更多的傷害。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的水星與天王星有良好連結，同時在考試宮位的木星冥王星相位良好，期末報告順利產出，考試成績優異，在這段時間會更加確定未來升學的方向。

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星與冥王星相位良好，會快閃到附近的城市參加特殊的活動，買很多相關的周邊商品與土產，並且到知名的地標拍照打卡，感覺達成了長久以來的願望。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與火星受到月蝕的能量影響，會花很多錢討喜歡的對象歡心，對方卻潑了你一盆冷水。某些天蠍座的小孩或是寵物身體狀況不理想，會花很多醫療費用在孩子的健康上。

金錢運方面，月蝕能量持續影響金錢宮位，這段時間盡量避免從事高風險的投資，容易錯估情勢，造成嚴重的負債。某些天蠍座則是把錢浪費在偶像、動漫週邊商品或是手遊課金上，經濟狀況捉襟見肘。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星與天王星有良好連結，同時日蝕即將發生在財務宮位，偏財運佳，可買彩券試試手氣，有投資習慣的射手座，短線會有不錯的獲利，但須見好就收。

工作運方面，在工作宮位的天王星與水星有良好連結，危機處理能力極佳，在極短的時間內便能做出正確的決策，同時獲得最佳的結果。某些射手座會接許多臨時性的任務或案件，很快就能賺取不少外快。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，同時金星在情感宮位退行，與前情人雖然想破鏡重圓，但許多阻隔在彼此之間的問題依然存在，有許多射手座不想再重蹈覆徹，只能再度選擇分開。

家宅運方面，在家宅宮位的火星與海王星呈現合相，受到月蝕的能量影響，家庭關係緊繃，容易引發爭執。有些射手座會夾在家庭與情感對象之間兩面難為，或是與對方的家人有嫌隙，親情與愛情無法兩全其美。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在感情宮位的水星與天王星有良好連結，日蝕即將發生在感情宮位，情感關係明朗化，會想與週遭的人公開戀情。單身的摩羯座會邂逅一個可以不斷接續你話題的對象，彷彿有心電感應，很快進入熱戀狀態。

人際關係方面，木星與冥王星齊聚命宮，脫離不良相位的影響，如果能放下不必要的堅持與成見，週遭的人其實是願意給予你幫助的，必要時還是得放下身段，貴人才會出現。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的太陽受到月蝕的能量影響，同時金星在工作宮位退行，這段時間工作量大幅減少，會有被裁員的危機感。某些摩羯座失業了好一陣子，需要重新進修新的知識與技能，卻可能有些心理障礙，無法跨越。

溝通運方面，在溝通宮位的火星、海王星持續受到月蝕的能量影響，感覺自己與許多人溝通不良，週遭的人彷彿聽不見你的聲音，造成你開始無意識的長期沈默，無法言語。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星與天王星有良好連結，工作型態有大幅的轉變，有許多工作並不需要上班打卡就能完成，未來會想持續以在家工作的方式辦公。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與水星有良好連結，整頓家宅會非常有效率，把長年堆積的雜物都清理乾淨。有搬家需求的水瓶座，會尋求到合適的落腳處，並很快速地搬家。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕能量持續影響人際關係宮位，有個朋友可能在此時遠離你，對你而言是個很大的衝擊。某些水瓶座則會離開某個團體，或是退出一個社群，覺得自己與一些人格格不入。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到月蝕以及火星、海王星的影響，週遭的人對你的戀情會有些意見，甚至強力干預，此時會是一段戀情能否持續的關鍵。某些水瓶座正處在三角關係中，必須做出抉擇。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星與天王星有良好連結，同時日蝕即將發生在戀愛宮位，單身的雙魚座會邂逅一個很聊得來的新對象，迅速墜入情網。感情穩定的雙魚座，會有懷孕的跡象，或是在此時收養寵物。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與冥王星相位良好，雖然獨立一個人生活比較輕鬆，但目前會有許多人極需要你，此時會建構出重要的人際網絡，你可能在其中扮演一個重要的中間人。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，工作領域面臨轉換，可能會調職，或是會在此時離職。某些雙魚座負荷不了龐大的工作量，會暫時辭掉工作休息一段時間。

家宅運方面，在家宅宮位的太陽受到命宮的海王星、火星影響，家庭關係不太理想，家人嚴重干預你的工作規劃，甚至要求你辭掉工作，回家幫忙家業。某些雙魚座的家庭成員需要你幫助與照顧，處在工作與家庭兩頭燒的狀態。

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