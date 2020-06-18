閒不下來！哪些命格退休後願意重返職場？

【文‧科技紫微網】

很多人會想像自己退休後，能夠過著悠閒自在、不必為工作煩憂的日子，想到就覺得開心吧？但是有些人即使退休也閒不下來，永遠都想在職場上努力付出。你也是那種閒不下來的命嗎？現在就讓科技紫微網來告訴你。

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貪狼星

持續發熱，成就一生

你喜歡挑戰、表現自己，有著強烈的事業心。熱衷於職場中的人際往來，享受工作競爭帶來的刺激感和成就感。即使退休後，你也閒不下來，抱著不服輸、不服老的心態，非常願意重返職場。只有在職場中持續發光發熱，在不斷拼搏與交際應酬中，才能讓你獲得存在感。你要的就是：奮鬥一生，成就一生。

武曲星

事業如命，腳步不止

你對工作踏實認真，有衝勁，不畏困難，永遠抱著努力不懈的精神，往往會為了事業而奮鬥終身。即使到了退休的年紀，你依然停不下工作的腳步。為了心中的理想目標，你可以忘我地工作，而且越是年長，你的目標越明確。強大的毅力和決心，會讓你不斷埋頭工作，在追求成功的路上永不止息。

太陽星

精力旺盛，釋放激情

你如同太陽一般熱力四射，做事積極。你喜歡表達，很享受當意見領袖，在職場中非常能表現自己。越是年長，你越有使不完的勁，即使退休後仍然很願意繼續在職場上釋放熱情與活力。事實上，與朝氣蓬勃的年輕人在一起工作，更能激起你的鬥志，因為你可以分享經驗，傳播正能量。步入老年還能活躍於職場中，最能激發你的表現慾與滿足感。

天梁星

服務終老，實現價值

你是一個工作狂，有極強的服務熱誠，願意犧牲奉獻，施恩不望報償。隨著年齡的增長，你所累積的實力以及人脈，讓你更可能得到一飛衝天的機運。你幾乎沒有想過「退休」這種事，有著活到老，工作到老的氣勢與決心，希望能在職場中大放異彩。以你的特質，若在退休後重返職場，豐富的經驗和盡善盡美的服務精神，會讓你很吃香。

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