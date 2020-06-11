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花再多也不怕！哪些生肖愛花錢更會賺錢？

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【文‧科技紫微網

　

「有錢花」和「盡量花」對一般人而言，多是心有餘而力不足的想法；「有錢賺」和「盡量賺」更是大家都想窺其門道、掌握訣竅的事。究竟是財神爺厚愛？抑或是個人性格導致生財有道、花錢無道？科技紫微網帶你一起來瞧瞧。

　

生肖虎

屬虎者篤信「生命就該浪費在美好的事物上」，對於吃喝玩樂和生活品質都有高度要求。如果他本身是富二代，那自然可以理所當然地享受；如果必須自給自足，這種要求反而能激發出他強烈的賺錢企圖心。

屬虎者一旦認真工作起來，除了薪水，還要權力跟掌聲。這樣的不凡期待，勢必要付出不小的心血達成。偏偏他越辛苦，越想靠享受來提振精神、慰勞自己，時間一久，就養成了他「認真賺錢，拼命消費」的強大人生循環。

　

生肖狗

生性較為簡樸，對於享樂秉持隨緣態度，並不會積極打造物質條件來滿足自我。但是因為在乎家人，希望把最好的留給最愛的家人；另外，屬狗者也抗拒不了家人需求的眼神。

屬狗者一旦有對象，或是成家後，賺錢引擎就會開始加速運轉。加上他有求好心切的使命感，往往能在職場走出自己獨特的專業路線。而且，愈是有家人的肯定，他愈能吃苦耐勞、超越自己，對家人和國稅局的貢獻，簡直是可以得終身榮譽獎。

　

生肖兔

他們特別注重體面與品味，對於生活無法降格以求。加上喜愛社交，為了不能讓朋友看輕自己，對於衣著等級和出入場所檔次，都會精心挑選。這些需求都花費不貲，所以連帶就會把自己的金錢衡量標準逐步架高。

屬兔者的賺錢動力就是建立在這一切需求上。至少在退休之前，他的生活方式不會有太大改變，而眼光長遠的他，又得一輩子活得精緻，所以必須比一般人更加緊賺錢。你或許覺得他辛苦，但他卻可能覺得你過得太空白乏味呢。

　

生肖豬

堅信「生命是為了享受人生而活著」，物質條件更是一切的基礎。雖然他不喜歡吃苦耐勞的拼命賺錢，但是為了滿足自己的慾望，還是會想盡辦法，並選擇用較輕鬆的方式賺錢。

他選擇的方式通常是運用創意或是專長、並結合自我風格，這遠比單純靠體力或時間換取報酬更有賺頭。不過，因為他重視活在當下，血拼大戶的資格，勢必要優先維護好，儘管儲蓄概念稍微弱了些，也只好靠賺錢速度來彌補了。

　

每當聽到「莫忘世上苦人多」這句捶心肝的話，很多人都默默流下認同的眼淚，不知道是同情他人，還是可憐自己。不管你願不願意，金錢似乎主導了世界的話語權。賺錢這件事，光是自己有心出力，還是無法抗拒大環境與競爭戰場的成敗。儘管「將相本無種，人人當自強」，只要多擁有一點對命運的概念，對未來將能少些恐懼，多些頭緒。

　

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