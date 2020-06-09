心測：一起「森活」吧！測出適合你的結婚對象
【文‧科技紫微網】
任天堂的人氣遊戲「動物森友會」你玩了嗎？你會如何在島上體驗生活，享受探索和創造的樂趣？不管你平常有沒有玩這款遊戲，現在都可以跟著科技紫微網來測測看，因為這關係到你的結婚對象唷！
情境：當你到一座小島上展開新生活，第一件事會做什麼？
選項：
1、蓋房子
2、找鄰居串門子
3、購物
4、釣魚抓蟲
5、種花
6、向星星許願
答案分析：
選擇1、蓋房子
從你的選擇來看，你是一個追求安穩的人，唯有定居下來才能讓你有安全感。所以，最適合你的結婚對象，會是一個原則性強、行事穩重、安守本份的人。他做事專注，會默默付出，為你擋風遮雨。也許他的話不多，看起來比較嚴肅，也不夠浪漫，待人處事還一板一眼，但是他很踏實可靠，能給你十足的安全感。
選擇2、找鄰居串門子
從你的選擇來看，你是一個熱情、友善、愛熱鬧、喜歡交流的人。由此看來，最適合你的結婚對象，會是一個愛說愛笑、樂於助人、很討喜的人。他喜歡分享，能帶給身邊的人快樂與輕鬆，又很懂得製造活躍的氣氛，會主動找話題，展現風趣幽默的一面，努力用熱情、正能量來感染你，讓你開心。當然，他也希望被你需要、被關心。
選擇3、購物
你的選擇反映出，你是一個熱愛生活，喜歡享受的人，備足糧草會讓你感覺安全。從這方面來看，最適合你的結婚對象是個有著強烈服務熱忱的人，溫暖又貼心，很令人信賴。他頗為善解人意，懂得你最需要什麼，並且能及時給你幫助與支持；在你傷心難過時，他會給你安慰，讓你安心。不過，他有時也會熱心過度，處處為人著想卻忘記了自己。
選擇4、釣魚抓蟲
從你的選擇來看，你是一個充滿情趣的人，熱愛生活，追求閒情逸致。所以，最適合你的結婚對象和你一樣是充滿情趣、甚至很有趣的人。他有著羅曼蒂克的浪漫情懷，風趣幽默，常常會給你驚喜，讓你感動。他會願意花時間用心陪伴你，帶著你體驗各種有意思的事物。跟他在一起，生活會豐富又多彩，能夠讓你有滿滿的幸福感。
選擇5、種花
從你的選擇來看，你是一個優雅的人，追求精緻、高品質的生活。所以，最適合你的結婚對象是一個感性浪漫、具有迷人魅力的人。他才華橫溢，魅力四射，喜歡社交，也會帶著你一起體驗熱鬧的生活，用自己的活力來帶動你、感染你。他還會為你製造各種生活驚喜，讓你感受他對你濃烈、熾熱的愛。
選擇6、向星星許願
你的選擇反映出，你是一個安靜內斂、情感細膩的人，有許多的小心思、小秘密。這也預示著最適合你的結婚對象，會是一個極具親和感，有著包容、溫柔心思的人。他很懂得照顧身邊的人，細心又周到，很願意為你付出，想你所想，愛你所愛。他話不多，但是很懂你，與你很容易產生默契與共鳴。跟他在一起，你處處都能感受到溫情。
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