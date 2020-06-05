別太黏！保持距離反而抓住這些星座的心？

【文‧科技紫微網】

談情說愛，有的人喜歡雙雙對對，甜膩在一起；有的人寧可保持距離，各自忙碌，各自安好，等待並渴望著久別重逢。你是喜歡黏膩，還是以距離保持美感？今天科技紫微網就來分析，哪些星座不喜歡天天黏在一起，保持距離更歡心！

射手座

保有獨立空間，愛得輕鬆

射手座的人喜歡自由自在，最怕受束縛。在愛情的世界裡，被愛、被尊重的感覺最能令他感到享受。在一起時快樂玩耍，不在一起時互不打擾，這樣的愛對他反而更持久。所以，跟他談情說愛時，如果你能獨立自主，不做過多要求、不黏膩，更容易抓住他的心唷。

獅子座

保持距離，久別勝新婚

對於獅子座的人來說，不愛的他不喜歡，不聽話的他也不喜歡，愛得太黏膩的他更不喜歡。既要愛得濃烈，又要保持距離。黏得太緊，待在一起的時間越長，越會讓他感覺有壓力，甚至令他爆發脾氣，拂袖離去。給他足夠的獨立空間，不黏不嘮叨，反而更能抓住他的心。

摩羯座

不要黏膩，各自努力

摩羯座的人是個理性務實的人，把工作看得比什麼都重要，不太有空談情說愛。加上他們天性冷淡，不喜歡與人太過親近。他在愛情裡的表現多是相敬如賓，不會太濃烈，也不願整天黏在一起。他只願意把愛放在心中，各自努力工作，互相幫襯，這樣的模式才更能打動他，讓愛更長久。

水瓶座

若即若離，更易被關注

水瓶座的人，本質上是個對新奇事物的愛好者，總有著奇思妙想。在感情上他也是這樣，時而冷若冰霜，時而熱情幽默，追求自由自在、不受束縛。你可以時常對他表達愛意，卻不要總是黏著他，長時間膩在一起反而會讓他感覺不自在。若即若離，保持距離，反而更能引起他的重視。

話說，最好的愛情，是相處不累，濃淡相宜。無論是時刻在一起，還是保持一定距離，只要彼此覺得舒服、愉悅，就都是最好的！

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