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下半年這些星座有職場桃花！能修成正果？

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【文‧科技紫微網

　

進入職場後生活圈變小，總覺得很難認識新桃花，該怎麼辦？你的這些需求，我們聽到囉！科技紫微網今天就來分析下半年哪些星座會有職場桃花、有沒有機會發展出辦公室戀情、以及能不能修成正果！單身上班族一定要仔細看唷。

　

處女座

下半年桃花貴人：金牛座、天秤座

有機會接觸到各行各業、思想新穎的人。會因為工作有新的進展、或是工作往來而讓職場人際變得更活絡，而有機會結識頗多優秀的人才，其中不乏令你心動的對象喔！由於工作往來頻繁，易彼此欣賞，產生情愫。此外，多與金牛座、天秤座的同事、客戶聯繫、互動，亦可提升職場桃花運唷。

　

獅子座

下半年桃花貴人：牡羊座、巨蟹座

有機會在職場團隊活動、或朋友聚會中邂逅職場桃花，有機會談一場轟轟烈烈的戀愛。在熱鬧、歡笑中結識的桃花，多是彼此取樂，然而真正能長久發展的那種桃花，必須能看懂你的表面歡笑、內心苦悶，懂得你的疲憊與艱辛，這樣才能照顧到你的心情，及時給你溫暖。職場中，牡羊座、巨蟹座的人最有可能成就你的一段良緣，要好好把握。

　

水瓶座

下半年桃花貴人：射手座、天蠍座

因為你頭腦靈活，交際廣泛，喜歡接觸新鮮事物，有趣的人特別容易引起你的興趣。下半年，你在職場中很容易遇見志趣相投的有緣人，有很大的機會因為同事、客戶的熱心推薦而結識優質的桃花。多多與射手座、天蠍座的職場朋友互動，可因他們的幫助而結識有緣人唷！

　

雙子座

下半年桃花貴人：雙魚座、摩羯座

你常保有一顆純真的心，喜歡交朋友，無論是在職場中還是在生活中，都常常表現出可愛、有趣的一面，很受歡迎。下半年職場桃花旺盛，有機會因為公司團隊出遊，或是在出公差的機會中，結識有緣人，成就一段職場良緣。多與雙魚座、摩羯座職場人士接觸互動，可獲得更多結識新朋友的機會，從而與桃花結緣。

　

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