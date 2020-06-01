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唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花被阻礙 雙子一戰成名
【唐綺陽星座運勢週報6/1-6/7】
重要星象：木、冥趨向合相，金星逆行加上合相太陽，火、海即將合相
木星及冥王星在月底即將合相，面對三月以來爆出的問題，是要好好究責與反省的時候。週四金星逆行開始合相太陽，社交、旅遊、教育等相關話題成為焦點，會有新方案或新架構的出現，事情將逐漸明朗。火星、海王星即將合相，催動身心靈有關的事件，人心容易感到恐慌，當心騙局或謊言的發生。關注受難者的消息，設法採取行動伸出援手，此時期也意味著克服、揭密與病毒相關的事情。
工作注意：金牛、雙子、水瓶、雙魚
金牛：迎接新契機，將會帶來新局面
雙子：把小細節處理好，會一戰成名
水瓶：好好發揮創意，有貴人提供意見
雙魚：先做再說，不要想太多
桃花注意：白羊、獅子、射手、魔羯
白羊：停止自我的方式，因應對方會更好
獅子：桃花被阻礙，原因出在自己身上
射手：別太固執己見，以免踢走桃花
魔羯：兩情相悅，感情運非常旺
財運注意：處女、天蠍
處女：擋不住物質的誘惑，想要花錢買快樂
天蠍：生活瑣事花費多，避免刷卡比較好
健康注意：巨蟹、天秤
巨蟹：注意睡眠、腦神經、脊椎等問題
天秤：當心工作過勞，要好好休息
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