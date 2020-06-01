唐綺陽星座運勢週報：獅子桃花被阻礙 雙子一戰成名

今年是2020年，諧音「愛你愛你」，再加上雙立春，可謂「雙喜臨門」，是結婚的好年份呢！但，緣分是一件很奇妙的事情，來來回回繞了好幾圈的大有人在。看著身旁的人一個接一個步上紅毯，你也能搶佔這波好運，完成終身大事嗎？科技紫微網馬上透過測字的方式，來為大家預測！

2020-05-27 13:15