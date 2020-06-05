每日星座運勢／雙魚對外工作有好運 有小小偏財運

2020-06-5

牡羊座

今天特別容易受他人影響。

整體運：★☆☆☆☆

情緒低落時，桃花顯得寥寥無幾，愛情運難有突破。財運稍有不順，多年不見的朋友突然登門拜訪，則多半是向你尋求錢財上的援助。身心疲憊，繁忙的工作讓生活品質下降，對健康頗有影響。

愛情運：★★☆☆☆

對方的寬容與成熟，讓你感受到濃濃的愛意與溫存；單身者別急於戀愛，先從朋友做起吧。

事業運：★☆☆☆☆

事業運背背的，杯葛糾紛比較多，放下個人的主觀意識以及比較之心，才能讓工作順利的推動。

財運：★★☆☆☆

悶悶不樂會使財神遠離。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00朝霞紅

開運方位：正東方向

金牛座

工作愉快的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人聚少離多，因為溝通中的誤會產生隔閡，對方只是比較忙碌，彼此應該多諒解。財運良好，發展較為順利，從事商貿行業的人會贏得不少顧客的信賴。學生族學習能動性強，會有所突破。

愛情運：★★☆☆☆

心情鬱悶，怎麼辦，有心事不要悶在心裡，用婉轉的方式說出不開心的事吧！

事業運：★★★★☆

有外出的機會，出門在外易得貴人相助。業務工作者可望談妥一筆大生意。

財運：★★★☆☆

應理性消費，別隨意揮霍。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：正西方向

雙子座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會受到心儀對象邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天，有良好的工作態度必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

物質慾望旺盛的一天，容易花錢在吃喝玩樂享受上。把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

巨蟹座

小心言語過激惹來糾紛。

整體運：★★☆☆☆

公眾場合少說話，眾人談論的八卦話題少摻和進去，易惹是非。在外玩樂要早點回家，引起家人的不滿，聽埋怨的話自己也會不太舒服。對金錢的花費要有所節制，不然荷包空空會後悔莫及。

愛情運：★☆☆☆☆

亂七八糟的桃花運，少碰為妙，惹來一身腥就不好了。

事業運：★★☆☆☆

顯得衝動易怒，易因工作上的事務而與他人惡語相向，職場人際關係易變得緊張。

財運：★★☆☆☆

外出少帶錢，以免為錢傷神。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：21:00-22:00薔薇粉

開運方位：正西方向

獅子座

運勢平順，多留意感情問題。

整體運：★★★☆☆

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事多能順從你的安排。感情方面，已婚者對另一半的表現頗看不慣，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友情誼。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★☆

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中收穫充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

財運：★★★☆☆

不夠精打細算，有點迷糊,容易被人煽動唷!

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00玫瑰紅

開運方位：東南方向

處女座

太懶散容易喪失積極性！

整體運：★★☆☆☆

走馬觀花式的尋找愛情，不停下腳步深入交往怎麼獲得愛情，緣分錯過了再尋找不易！財運欠佳，沒有散財的危險，卻也難逃拮据的狀況，精打細算過生活。工作積極性一般，不太願意主動做事。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半聚多離少，讓你備感寂寞，多與朋友聚會可讓你的情緒得以穩定。

事業運：★★★☆☆

適合默默做事，少說話、少插手別人的事情，可讓你避免一些不必要的誤會。

財運：★★☆☆☆

與人合作，若工於心計、小氣多計較，易破壞團隊向心力而間接影響自身的利益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00蘋果綠

開運方位：西北方向

天秤座

運勢較差，需從積極面看待事情。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情比較脆弱，一點風吹草動就能讓你驚惶不安，需轉移注意力。工作面臨考驗，擅長自我鼓勵、暗中努力者可順利跟進；負面思考者受陰連連。財務狀況穩定，有機會獲得長輩照顧。

愛情運：★★☆☆☆

有點苦悶的感覺，已婚者向另一半表達負面情緒時應婉轉一些，太突然會讓對方受不了。

事業運：★★☆☆☆

職場中的人事紛爭較多，面對是非口舌要勇於面對，忍氣吞聲會讓你陷入困境。

財運：★★★☆☆

欠缺條理，欠系統，憑著直覺不按牌理出牌，易損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00薰衣草紫

開運方位：西南方向

天蠍座

主觀意識強烈，聽不進人言。

整體運：★★★☆☆

桃花開放，單身者要好好把握住，是難得的邂逅。一心只考慮自己的感覺，會因此傷害到親密的朋友，行動之前還是先問問他人的意見為好。因自己小有成就而驕傲自滿，會使收穫付諸東流哦。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會遇到令你心動的對象，可多約會進行交流，感情會一日千里。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，要調整個人的心態，不要一昧的與人比較，做好份內的事情比較重要。

財運：★★★☆☆

懶散會引動投機取財的念頭，如果採取不正當的手段，是非紛爭隨後而至。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

心中有目標，積極向前。

整體運：★★★★☆

工作積極性頗高，主動找事做，對同事也特別熱情，工作氛圍和諧，雖然忙碌，但收穫到快樂與滿足。愛情運佳，晚上有機會參加聚會，單身者可望快速投入一段戀情。財運一般，不宜投機。

愛情運：★★★★☆

今日你對自己的魅力非常有信心，也非常瞭解自己內心的需求，只要多與異性接觸，緣分隨時都可能降臨。

事業運：★★★★☆

易得上司器重，若能圓滿完成任務，還有加薪晉級的機會。不過在細節方面卻很難拿定主意，關鍵時刻需拿出你的魄力才好。

財運：★★★☆☆

花錢的企圖心有點強，有閒錢時就讓自己享受一下吧，但可別寅吃卯糧咧！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00咖啡棕

開運方位：東北方向

摩羯座

敢於表現自我，易給人留下好印象。

整體運：★★★☆☆

今天你特別注重個人形象，容易給人眼前一亮的感覺。對求職者特別有利，穿著打扮容易給人留下深刻的第一印象，再加上得體的談吐，有機會進入形象良好的公司任職。因請客而有一筆不小的支出。

愛情運：★★★☆☆

有讓你心動的異性出現，但不宜直接表白，用眼神或小動作給對方一些暗示較有效。

事業運：★★★★☆

努力付出就會有回報，多勞多得，多做富挑戰性的工作，會很有收穫。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，特別要注意好大喜功所造成的負債，要控制個人物慾，寅吃卯糧就不好！

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-21:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

水瓶座

心情愉快，做起事來幹勁十足。

整體運：★★★★☆

工作熱情高漲，效率頗高，沒有一絲累的感覺。審美眼光不錯，買份小禮物送給另一半可令對方感動，對感情有促進作用。財運不太穩定，應謀定而後動，不可急於求成。

愛情運：★★★☆☆

找情人去大吃一頓，藉著吃飯抬槓一下吧！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽的嘗試不敢做的事情，主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽有魄力，雖然有遠大的眼光，但是還是要仔細評估後才可以有大動作喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：06:00-07:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙魚座

好運氣相伴的一天，心情愉快。

整體運：★★★★★

已婚男性與另一半一起從事家務勞動，會讓對方很開心，回報給你更多的柔情。有小小的偏財運，不妨去商場適當地購些生活必需品，有機會成為幸運顧客哦！公司職員思維活躍，腦力激盪下，催生不錯的點子。

愛情運：★★★★☆

今日對於熱戀充滿了憧憬，有機會接觸到帥哥美女喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，有利於對外工作者，在對外接觸時多能掌握好運，內勤工作者的感受比較不強烈。

財運：★★★★☆

財運還不錯，但不是從天而降的那一種，宜自己大膽去開發後才看得到財路。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：東北方向





