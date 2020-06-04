每日星座運勢／處女與人合作的項目 投資易有收穫

2020-06-4

牡羊座

順勢而為，謀求發展。

整體運：★★★★☆

今天可對自我形象做個鮮亮的改變，可以提高旁人對你的關注度，優秀異性主動接近你的機率都會高很多；財運亨通，投資時能得到貴人的指點，助你找準投資的方向；工作學習上生機勃勃，全身心投入可讓你向奮鬥目標邁進一大步。

愛情運：★★★★☆

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶上禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

事業運：★★★★☆

追求成功的慾望強烈，再小的機會也會好好把握，適時表現一番。

財運：★★★☆☆

分散投資容易散財，適合做長遠規劃。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-23:00雪花銀

開運方位：西北方向

金牛座

學會借鑒他人的優勢。

整體運：★★☆☆☆

今天是修愛情學分的好時機，不妨向他人討教戀愛的經驗，實用性很強；向別人借錢，先寫張借據，可避免日後因無字無據而引起糾紛；毫無工作激情，感覺時間過得很慢，身心也略感疲憊。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會向心儀的異性表白，感情進展會很快；已婚者容易得到另一半的支持！

事業運：★★☆☆☆

心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，小心被孤立唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，別想以投機取巧獲利，賭性太強會讓你掉入陷阱，不能自拔喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-14:00碧空藍

開運方位：正南方向

雙子座

做什麼事都要把握好「度」。

整體運：★★★☆☆

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果硬梆梆的自己會吃悶虧的。

事業運：★★★☆☆

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

財運：★★★☆☆

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

巨蟹座

說到不如做到。

整體運：★★★★☆

工作有條不紊的進行，提出的方案或建議易被上司所採納。生意之人，人氣較旺，在交易時多留意對方的反應。感情上易被另一半誤解，發生口角的機率高，須及時、積極地處理才能化解誤會。

愛情運：★★☆☆☆

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭囉！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，頭腦非常的清晰，多能做出正確的推理，瞬間掌握重點來做事，所以效率特別高。

財運：★★★★☆

財運好得令人羨慕，只要積極的運作，得財特別的順心，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00深海藍

開運方位：西南方向

獅子座

今天容易與人起爭執。

整體運：★☆☆☆☆

單身者愛情難有突破，欲速則不達，過於心急反而容易誤入愛情雷區。應酬頗多，且難以推諉，經濟較吃力。懂得吃苦的工作精神易博得同事們的好感，在工作中會有不錯的表現機遇。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者與另一半相處的時間較少，別只顧著拚命工作，抽些時間陪陪另一半吧！

事業運：★★☆☆☆

工作較忙碌，過度勞累時容易感慨薪水太少。把得失看淡點，保持穩定的情緒可遠離麻煩。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心，稍有不慎後續麻煩會跟著來！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：15:00-17:00水鑽藍

開運方位：正東方向

處女座

財運佳，投資易有收穫。

整體運：★★★★★

今天容易有不錯的收入，特別是與人合作的項目，容易看到成效，收益不錯。偏財運也很旺盛，可以玩玩樂透試試手氣。今天少有時間談情說愛，會把心思投入到工作當中，動力很強，易有成就感。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團隊活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★☆

今天是事業忙碌的一天，這會讓你感到辛苦喔！可是辛苦中能得到快樂的成就感。

財運：★★★★★

今日充滿了消費的慾望，那就花點錢來滿足內心的消費慾望囉！比較幸運的是今日眼光不錯，容易選到物超所值得好東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-21:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

天秤座

無奈與追求共存，思想在鬥爭。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得影響你的事業，反倒是不注意休息卻會使你失去健康。

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運頗佳，所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00金桔綠

開運方位：正南方向

天蠍座

為人收拾殘局的一天，有點委屈的感覺。

整體運：★★★☆☆

別人未進行完的工作會讓你繼續完成，感覺自己成了後備支援的角色，不可有所抱怨。即使有點心不甘情不願，也要拿出大度的胸襟，就當作是樂善好施。已婚者給另一半做一頓豐富的晚餐，會令對方大為感動。

愛情運：★★★★☆

容易與舊情人重逢，單身者容易墜入愛河；鬧分手的情侶晚上有機會復合。

事業運：★★★☆☆

工作忙碌但依然能忙裡偷閒，可以多把心思放在家庭生活上，關心家人，多與家人互動會讓你心情開朗。

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，把錢看淡點，看得愈重心愈難過！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-17:00和闐玉白

開運方位：西北方向

射手座

有得到就必定會有付出。

整體運：★★☆☆☆

渴望被人愛，卻又害怕付出太多而得到卻太少，今天更是因此而感到莫名的煩躁；正財運良好，偏財運略有不順，不要妄貪小財，小心因此而破財哦！藝術細胞異常活躍的人今天極易得到伯樂的垂青。

愛情運：★★★☆☆

感情平平，如果想拉近感情的距離，就多想想對方，自己多付出一些關心會很好哦。

事業運：★★★☆☆

自以為是的態度突顯，不是特別明白的事也不會向同事問清楚，而憑自己的認知去執行，這會讓你白忙活一場。

財運：★★☆☆☆

消費慾望高漲，愛買、愛賭會使金錢緩緩的流失。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：09:00-10:00竹葉青

開運方位：東北方向

摩羯座

愛情運佳，成功機率高。

整體運：★★★★☆

不太敢於表露自己的心事，就連最親近的人也難以知道你的想法，適時傾訴，會讓你釋懷。家人對你的理財方式頗為滿意，衣食無憂。工作相當努力，個人能力有所提高，但欠缺貴人運。

愛情運：★★★★☆

今日你無怨無悔的去追求，面對對方暫時的平淡表現，也毫無退卻之意。面對強勁的情敵，你也無所畏懼，反而更加堅定。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點受制於人的感覺，可是叛逆之心強烈，受人壓制時容易心生反抗。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好貨色；財務評估特別精準。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：13:00-15:00可可棕

開運方位：正北方向

水瓶座

多動腦筋才能避開沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天感情過於沉悶，注意培養跟對方的共同興趣，能給愛情生活增添色彩。對金錢的支配比較大方隨意，建議出門少帶些現金，限制消費慾望。與朋友少了些默契，遇到意見不一時，注意表達的語氣。

愛情運：★★☆☆☆

對另一半的要求增多，對方多能妥協、為你著想，讓你感覺滿足。

事業運：★★☆☆☆

做事太過於謹慎，這樣鑽牛角尖只會讓事情複雜化。

財運：★★★☆☆

賺錢企圖心強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，應有所選擇唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：20:00-22:00桐花白

開運方位：正東方向

雙魚座

感情較脆弱，容易受到傷害。

整體運：★★★☆☆

今天愁緒紛飛，憶起過往，內心傷感，不要讓這種情緒伴隨太久才好，以免影響到正常的生活與工作。財運普通，想要有新的進展不易，投資理財需謹慎，小心盲目投資而帶來的經濟壓力。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定咧，有點相小孩子般的無助，想要被呵護，怎麼辦咧，快裝無辜搏取同情！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

財運：★★★☆☆

短線投資可獲利，但貪多必失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00香吉士黃

開運方位：正北方向





