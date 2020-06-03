每日星座運勢／巨蟹充滿機運的一天 有利在外洽商

2020-06-3

牡羊座

心情放鬆更重要。

整體運：★★★☆☆

愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。

愛情運：★★★☆☆

已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，別想著坐享其成。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠

開運方位：東南方向

金牛座

勇於承認錯誤好過逃避責任。

整體運：★★☆☆☆

不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。

愛情運：★★☆☆☆

單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！

事業運：★★★☆☆

作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。

財運：★★☆☆☆

賺錢能拚命，花錢也很拚命的一天。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00珍珠白

開運方位：正南方向

雙子座

退一步海闊天空。

整體運：★☆☆☆☆

和戀人間各執己見，雙方都不願意謙讓，極易進入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，你能從中獲得不少收穫；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。

事業運：★★☆☆☆

今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的咧！

財運：★☆☆☆☆

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00湖水綠

開運方位：東北方向

巨蟹座

感情甜蜜溫馨的一天。

整體運：★★★★★

體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到上司的肯定。多與客戶進行溝通，瞭解對方的真實想法，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。

愛情運：★★★★★

愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。

財運：★★★★☆

充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00玉米黃

開運方位：東北方向

獅子座

不與人計較會讓你過得很快樂。

整體運：★★★☆☆

感情較弱，但能很好地處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，放點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，給你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現。可以考慮挑戰高難度的工作。

財運：★★☆☆☆

財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：06:00-08:00青金石藍

開運方位：正西方向

處女座

運勢較低迷，處事宜低調。

整體運：★★☆☆☆

今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧、冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！

事業運：★★★☆☆

情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。

財運：★★★☆☆

財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫

開運方位：正西方向

天秤座

發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。

整體運：★★★☆☆

發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。

愛情運：★★☆☆☆

外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。

事業運：★★★☆☆

周圍人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。

財運：★★★★☆

多做善事，樹建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00可可棕

開運方位：東北方向

天蠍座

幸運的一天，擁有明確的目標。

整體運：★★★★☆

今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供奉著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤快而努力，收穫頗多。

愛情運：★★★★★

今日你能全盤把握兩人關係的微妙變化，你和對方有時雖然若即若離，卻從不會跑調，更不會脫離主題曲。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

事業運：★★★★☆

會有出色表現，可以清楚地透過長期觀察的心得，找到自己的工作方向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

財運：★★★★☆

機會與挑戰同在，有賺錢的機運，

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00深茄紫

開運方位：東南方向

射手座

好運多在外，待在家中易生矛盾。

整體運：★★★☆☆

有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。

愛情運：★★☆☆☆

容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。

事業運：★★★☆☆

感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。

財運：★★★★☆

有突如其來的偏財運，中獎機會大！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍

開運方位：正北方向

摩羯座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾，要及時解決，不然會到難以挽回的局面；經濟上的問題，諮詢一下你的父親，他是你今天的招財福星；把你的方案請你的上司看看，不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲。

愛情運：★★★☆☆

平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

透過朋友，有機會瞭解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集資料。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00湖水綠

開運方位：正北方向

水瓶座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多無用功哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：09:00-11:00寶石藍

開運方位：正北方向

雙魚座

賺錢容易守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族科考運佳，能在考試中取得不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：正南方向





