每日星座運勢／巨蟹充滿機運的一天 有利在外洽商
2020-06-3
牡羊座
心情放鬆更重要。
整體運：★★★☆☆
愛情磁場強度頗高，有結婚打算的人不妨今天向對方表明心意，成功機率頗高。理財可謂一波未平，一波又起，將財權讓賢反而更得輕鬆。人際關係遇險，需警惕公司一位與你實力相當的同事。
愛情運：★★★☆☆
已婚者空閒時多陪另一半，不妨安排一些戶外活動以增進彼此的情意。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，工作上會有小障礙發生，居多來自於溝通不良，要注意口舌是非或是文件失誤喔！
財運：★★★☆☆
暗財運偏弱，別想著坐享其成。
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00苔蘚綠
開運方位：東南方向
金牛座
勇於承認錯誤好過逃避責任。
整體運：★★☆☆☆
不要妄想用欺騙的方式瞞過對方，即便能自圓其說，可在今天卻不見得有效。期望值越高反而失望越大，資金周轉時會有諸多不順。學生不必為考試擔心，即便遇到突發狀況也能化險為夷。
愛情運：★★☆☆☆
單身者別急於戀愛，在與異性交談時，話別說得太多，容易說錯話唷！
事業運：★★★☆☆
作為員工，只要按照上司的想法做事，就能順利完成任務。
財運：★★☆☆☆
賺錢能拚命，花錢也很拚命的一天。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-11:00珍珠白
開運方位：正南方向
雙子座
退一步海闊天空。
整體運：★☆☆☆☆
和戀人間各執己見，雙方都不願意謙讓，極易進入戰爭之中；學生族積極參加校園裡的活動，你能從中獲得不少收穫；購物運不佳，關注商場發派的傳單，才不會錯過最佳的購買時機。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執不合頻頻的一天，盡可能保持距離以策安全。
事業運：★★☆☆☆
今日事業不太平順，口舌上的是非多了點，只要不對號入座，也不會有什麼問題的咧！
財運：★☆☆☆☆
金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶下不宜處理財務問題。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：06:00-08:00湖水綠
開運方位：東北方向
巨蟹座
感情甜蜜溫馨的一天。
整體運：★★★★★
體貼關心的言語用在另一半身上，對方回報你的是柔情蜜意。辦事細心嚴謹，務實的工作態度，受到上司的肯定。多與客戶進行溝通，瞭解對方的真實想法，才能為對方提供更滿意的服務。出色的表現引來伯樂的橄欖枝，新的機會向你招手。
愛情運：★★★★★
愛情運很棒，是魅力四射的一天，有機會遇到追求者耶！
事業運：★★★★☆
今日事業運還不錯呢，雖然辛苦了點，可是會有實質的進展喔！尤其是遇到瓶頸時，今日會有明顯的突破。
財運：★★★★☆
充滿機運的一天，出門在外容易遇到金主，有利於在外洽商，關在家裡、作風保守的人就感受不到今日的好運。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00玉米黃
開運方位：東北方向
獅子座
不與人計較會讓你過得很快樂。
整體運：★★★☆☆
感情較弱，但能很好地處理與另一半的紛爭，雖有爭吵卻能快速和好。財運欠佳，放點零錢在身上，會有免除破財危險的效用。工作順利，有機會得到貴人賞識，給你提出許多好的建議，讓你受益匪淺。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！
事業運：★★★★☆
情緒高昂，讓你看起來活力四射，在工作中會有出人意料的出色表現。可以考慮挑戰高難度的工作。
財運：★★☆☆☆
財務耗損的日子，不是掉錢包，就是亂花錢；破壞力量強，在粗手粗腳下特別容易弄壞東西！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：06:00-08:00青金石藍
開運方位：正西方向
處女座
運勢較低迷，處事宜低調。
整體運：★★☆☆☆
今天看似機會多多，實則蘊藏危機，別被表面現象所迷惑，運用智慧、冷靜分析、判斷才能瞭解事態的本質。單身者感情別太外露，小心被外表光鮮的異性誘惑，受到傷害。資金周轉有困難，可向親友求援，易獲得滿足。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣，鬧性子時別他跟一般見識咧！
事業運：★★★☆☆
情緒比較低落，對事務的處理也會表現得特別沒有耐心，有敷衍了事的傾向。
財運：★★★☆☆
財務工作者理財要專心，否則恐有自掏腰包彌補過失的可能性。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00睡蓮紫
開運方位：正西方向
天秤座
發表意見沒有得到認可，有受傷的感覺。
整體運：★★★☆☆
發言要分清場合，尤其在工作會議上，提出的建議要有針對性和實用性。今天會有丟三落四的傾向，不妨準備一個小記事本，隨身攜帶，加強提醒，同時有加強好運的作用哦。
愛情運：★★☆☆☆
外力的干擾讓你的感情出現小波折，不是聚少離多呢就是心情鬱悶，開心點，明天會更好。
事業運：★★★☆☆
周圍人身上發生的遭遇，會讓你處理類似事情時容易處於緊張狀態，無法放鬆。
財運：★★★★☆
多做善事，樹建立良好的口碑，對日後投資賺錢有利。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：11:00-12:00可可棕
開運方位：東北方向
天蠍座
幸運的一天，擁有明確的目標。
整體運：★★★★☆
今天多花點心思打扮，女生平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老放在家裡供奉著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤快而努力，收穫頗多。
愛情運：★★★★★
今日你能全盤把握兩人關係的微妙變化，你和對方有時雖然若即若離，卻從不會跑調，更不會脫離主題曲。牢牢鎖定目標，終會如願以償。
事業運：★★★★☆
會有出色表現，可以清楚地透過長期觀察的心得，找到自己的工作方向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。
財運：★★★★☆
機會與挑戰同在，有賺錢的機運，
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-09:00深茄紫
開運方位：東南方向
射手座
好運多在外，待在家中易生矛盾。
整體運：★★★☆☆
有伴侶的人與另一半容易產生隔閡，溝通不易，親友勸解可稍微緩解氣氛。生意人主動向外活動，多與商場中有經驗的人士接觸，可為你帶來財源。上班族工作有拖延的傾向，應多提醒自己。
愛情運：★★☆☆☆
容易寂寞的一天，也容易看對方不順眼喔！與其發生衝突不如選擇獨處。
事業運：★★★☆☆
感覺茫然，突如其來的改變會讓你不知所措。別驚慌，冷靜下來就能找到解決之道。
財運：★★★★☆
有突如其來的偏財運，中獎機會大！
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：22:00-23:00冷泉藍
開運方位：正北方向
摩羯座
關心一下身邊的人。
整體運：★★★★☆
與戀人之間的矛盾，要及時解決，不然會到難以挽回的局面；經濟上的問題，諮詢一下你的父親，他是你今天的招財福星；把你的方案請你的上司看看，不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲。
愛情運：★★★☆☆
平平的愛情運，多與人接觸互動可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，雖然不太想工作，可是還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！
財運：★★★★☆
透過朋友，有機會瞭解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集資料。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00湖水綠
開運方位：正北方向
水瓶座
切忌好壞不分。
整體運：★★☆☆☆
提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多無用功哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。
愛情運：★★★☆☆
戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！
事業運：★★★☆☆
運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。
財運：★★☆☆☆
處理財務問題宜藏不宜顯。
貴人星座：天秤座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-11:00寶石藍
開運方位：正北方向
雙魚座
賺錢容易守錢難。
整體運：★★★★☆
看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族科考運佳，能在考試中取得不錯的成績。
愛情運：★★★★☆
戀情急速加溫，你的戀情令人羨慕，也容易引來一堆好奇關心者。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯認錯，不宜與人爭長道短。
財運：★★★☆☆
先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來做人際關係，送小禮來表達你的關心與善意！
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠
開運方位：正南方向
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