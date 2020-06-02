每日星座運勢／天秤多注意人際關係 事業進展順利

2020-06-2

牡羊座

生活中做個有心人。

整體運：★★★★☆

今天你對工作容易產生怨恨的情緒，想推諉責任，缺乏責任心將使你難得同事的信任。戀愛中的人易有約會遲到的狀況，若能做好備忘並設定手機提醒，可避免不愉快。

愛情運：★★★☆☆

有點憂鬱擔心的日子，有點神經質的傾向。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合把主力放在研究、分析、自我反省上面喔！

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00淺海藍

開運方位：正東方向

金牛座

愛情漲幅不錯。

整體運：★★★☆☆

單身男士異性緣很不錯，公司的公眾場合是你尋覓愛情的好處所；投資運平平，今天還是做些輔助性工作就好，不可冒險行動；理性思考今天顯得尤為重要，會遇到熱心過頭的合作者，對方雖是無心之施，對你卻會造成不小的損失。

愛情運：★★★★☆

你不經意的關心問候，另一半都能感動半天，這也讓你獲得更多的關心，彼此都感到幸福。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很急躁，心裡雖很想做好，卻耐心不足、急於求成，工作上看不到任何效果，會使得你壓力倍增。

財運：★★☆☆☆

今日金錢上受到外力的干擾而產生錯誤的決定，例如：受人慫恿等等。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

雙子座

運勢不錯，應主動付出。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能自如的應對各種事務，拿出令人滿意的成績。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有許多機會跟異性互動呢，也容易得到異性的幫助喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感。

財運：★★★☆☆

得財順利，是金錢回收的好時刻，先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

整體運：★★☆☆☆

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

事業運：★☆☆☆☆

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

財運：★★★☆☆

得財費力，所得與期望有落差！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：22:00-24:00冷泉藍

開運方位：正北方向

獅子座

行動力較弱，比較懶散。

整體運：★☆☆☆☆

單身者面對愛情的來臨如不勇敢前行，極易錯過。財運方面機會不多，正財也還需繼續努力，不宜投機取巧，腳踏實地才能賺得踏實。工作上過於困難的任務讓你力不從心，請人幫忙不要覺得丟面子。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運進入陰雨綿綿的狀態，特別容易哭泣的一天。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，持續性不好，要注意不要草率行事，經手的事情要檢查一番。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳的一天，不宜買賣的一天，特別容易買到瑕疵品，投資上則有投資錯誤的傾向，對於保守者影響較小。

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：東北方向

處女座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙，判斷錯誤造成居多。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-16:00白鋼銀

開運方位：東北方向

天秤座

多注意人際關係的保持和維護。

整體運：★★★★★

易遇到不同以往的異性對象或感情體驗，給感情生活增添不少新鮮感；人際關係上信賴感加深，你的誠意也易感動他人；而良好的人際關係會為你今天的工作帶來很大的幫助，事業進展異常順利。

愛情運：★★★★☆

異性緣超級好的，有機會認識與背景性格差異很大的人！

事業運：★★★★★

事業運頗旺，是個名利雙收的好日子。貴人很多，容易得到長輩、上司的協助。

財運：★★★★☆

有收到意外驚喜的機會，雖然不是多麼貴重的禮物，但也能搏君一笑！

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00雪花銀

開運方位：正西方向

天蠍座

有想法才能有突破。

整體運：★★★★☆

今天想要討好對方，就得做些有創意的事情，新鮮的感覺立刻讓戀情升溫；偏財運一般，打牌若出現手氣不好時，應盡快找人代打，有轉運的作用；工作方面，能夠很快掌握工作訣竅，你可比身邊的大多數人更為迅速地完成工作任務。

愛情運：★★★☆☆

收起說教的功夫，來點甜言蜜語雙方會更和諧。

事業運：★★★★☆

思維清晰，數據分析、整理能力強，利於各種報表的統計，與資料的統籌、整理。

財運：★★★☆☆

財運普通，進財的機會不多。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00雪花銀

開運方位：正西方向

射手座

運勢起伏，心態要擺穩。

整體運：★★★☆☆

與異性約會讓你興奮異常，但對方卻姍姍來遲，讓你的好心情破壞不少。工作上需打起精神來，把百分百的熱情都投入到工作中，因為上司正在悄悄留意著你的一舉一動，對日後的工作發展有很大的影響。

愛情運：★★☆☆☆

遇到討厭的人，趁今天快狠準的拒絕他吧。

事業運：★★★☆☆

顯得懶散，有放縱自我的傾向，多提醒自己，不積極的態度會讓你失去不少商機。

財運：★★★★☆

對金錢的敏銳度較高，偏財運不錯，可以玩玩樂透或是購買短線股。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00苔蘚綠

開運方位：正東方向

摩羯座

睡眠質量影響生活質量。

整體運：★★★☆☆

操心太重，夜晚的睡眠質量較差，白天頭顯得很重；上班時打不起精神，思路一片空白，影響辦事效率；今天的桃花運挺不錯的，對你明暗示好的人一個接一個，不過你不願招惹的人也可能來湊熱鬧。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會與優雅大方的異性結緣，與對方的溝通良好，可望發展一段穩定的戀情。

事業運：★★★☆☆

處事多進行變通協調，將有助於職場關係的融洽，以及獲得他人助力。

財運：★★★☆☆

別為金錢不開心，還有更重要的事等著你去做唷！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：22:00-23:00水鑽藍

開運方位：正南方向

水瓶座

寬恕曾經傷害自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制會出現勒緊褲腰帶過日子的危險。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：16:00-18:00羽絨白

開運方位：東北方向

雙魚座

要學會釋放發洩不良的情緒。

整體運：★★☆☆☆

總感覺不安，具體什麼原因或是有什麼讓你不安的卻又說不清楚，轉移注意力讓自己沒時間和心思去想別的事；工作方面即使想要去做好，但做出來的效果總不近人意；父母的嘮叨讓原本鬱悶的心情更加有脾氣。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人應多與戀人互動，感情才能有更好的進展；單身者眼光別太高。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，雖然恨忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

財運：★★☆☆☆

游手好閒者，要賺錢困難重重。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00鉑金灰

開運方位：正東方向





