每日星座運勢／雙子事業忙碌受認同 桃花炫財運順

2020-06-1

牡羊座

虛心求教方能幫你度過難關。

整體運：★★☆☆☆

金錢觀念比較重的今天還是少參加活動的好，不然容易給人斤斤計較、吝嗇的印象；從未有過的無力感在事業上表現得尤為明顯，請教有經驗的同仁顯然是最為有效的方法；已婚者在柴米油鹽中領悟愛情的真諦。

愛情運：★★★☆☆

遇到喜歡的對象應主動一些，觀察、等待太久會讓你錯過良緣唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，提不起勁來做事，要特別注意，先把份內事情做完，不要光做別人的事，自己的事情毫無進展。

財運：★☆☆☆☆

財務問題波折多多，不適合打理財務問題，額外要注意周轉失靈的現象。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：2

吉時吉色：22:00-24:00珠貝白

開運方位：東南方向

金牛座

脾氣略顯急躁。

整體運：★★☆☆☆

今天有約會的人不妨把地點定在童趣味道較濃的公園，對你的愛情會有提升作用。欲速則不達，投資之事不宜操之過急。說出的話並非你的本意，卻因此而引起同事的不快，令雙方的工作熱情驟然下降。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易獲得另一半的幫忙與協助，別忘了給對方一個擁抱以表謝意喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，特別容易衝動或是意氣用事，眼光看遠點，不要疑神疑鬼，即便遇到杯葛是非先忍下來再說！

財運：★★☆☆☆

心存投機貪念時就容易受騙上當。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-17:00寶石藍

開運方位：正西方向

雙子座

工作得心應手，人也精神抖擻。

整體運：★★★★★

事業運上升，理論與實際相結合，發現問題都能及時解決。桃花運超炫，單身者多留意身邊對你表示好感的異性同事，有機會開展美妙情緣。財務狀況不錯，出門在外容易遇到有錢的主。

愛情運：★★★★★

愛情運強滾滾！羅曼蒂克的色彩濃厚，好好享受今日的美好時光吧！

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，相對的會顯得忙碌，不過呢，在忙碌中除了可以累積工作經驗外，還能讓自己獲得他人的認同喔！

財運：★★★★☆

財運順暢，股票族小有收穫，商務談判者有接到訂單的機會。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00大理石灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖然大原則不至於發生問題，可是瑣碎的小事也夠讓你頭痛的咧！

財運：★★☆☆☆

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00琥珀橙

開運方位：正東方向

獅子座

相信自己，勇往直前。

整體運：★★★★☆

不同類型的異性主動靠近，讓你沉浸在喜悅當中，不過也別忘記及時做出選擇。財運良好，但猶猶豫豫會妨礙你的判斷力，應果斷決定，財富才不會離你遠去。工作中會遇到一些困難，但只要增強自信就能彰顯才能。

愛情運：★★★★☆

異性緣相當好的天，特別容易得到異性朋友的關心照顧。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，適合挑戰變化多端以及富有創意、趣味性的範疇，工作性質太枯燥單一會讓你欲振乏力。

財運：★★★☆☆

財運普通，又注意金錢有大量流通的跡象，花錢上也有海派的衝動性，控制不佳時會有亂花錢的徵兆。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00水晶紫

開運方位：正東方向

處女座

埋怨他人前先正視自己。

整體運：★★★☆☆

婚姻生活不如預期所想，有種難解的失落感。偏財運頗好，商舖經營者在下午二點至六點可望迎來財運高峰期，進財頗多。工作積極性高，理性對待朋友們所提出的建議，助自己的事業蒸蒸日上。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎，不過就是小事！想點彼此開心甜蜜的事情吧！

事業運：★★★☆☆

需積極尋求發展機會，機會蘊藏在瑣事中，不怕麻煩者可得幸福女神眷顧。

財運：★★★☆☆

有額外的進財機會，別顧慮太多，以免錯過機會。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00和闐玉白

開運方位：正東方向

天秤座

保持空氣暢通有利於減少流感的發生。

整體運：★★★★☆

伴侶體貼入微的關懷成為今天的精神動力，對待事情的看法變得積極樂觀；工作中急於求成反而會影響工作質量，增加重工的機率；健康方面，易感到頭昏腦脹，注意室內空氣的流通很重要。

愛情運：★★★★☆

愛情運佳，戀愛中的人可望與戀人談論未來生活，是結婚的好時機。

事業運：★★★☆☆

今日事業平平，好壞參半，就看個人如何操作囉！需要注意的是，凡事不要躁進，並且多注意與同事間的溝通問題，以免因為溝通不良而引發後遺症。

財運：★★★☆☆

進財狀況不穩定卻有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00碧空藍

開運方位：正東方向

天蠍座

身體比較勞累，注意休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人的相處不錯，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，與同事也能保持良好的關係。可適當進補一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

辛苦忙碌的一天，不宜花太多心思在金錢上，把重心放在工作上吧！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：13:00-14:00玉髓紅

開運方位：正西方向

射手座

能量的蓄積要靠休息。

整體運：★★★★☆

今天的你特別的細心，懂得設身處地為他考慮問題，極易把對方感動；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益也頗多；沒得到充分的休息，工作起來易提不起勁，午間做好休息對工作極有幫助。

愛情運：★★★★☆

單身者在社交場合有機會與感性、口才佳的異性結緣；有伴侶的人別吝嗇甜言蜜語。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合在今日做點企劃性的工作，安排往後的時間進度。

財運：★★★★☆

有機會從異性手中獲得周轉金。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：07:00-09:00水晶紫

開運方位：正東方向

摩羯座

多與人互動，會有好運。

整體運：★★☆☆☆

感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。

愛情運：★★★☆☆

異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。

事業運：★★★☆☆

按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！

財運：★☆☆☆☆

財氣變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：07:00-09:00珊瑚橙

開運方位：正北方向

水瓶座

異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。

整體運：★★★☆☆

有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中與異性朋友產生情愫。工作沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一些會有更大的收穫。今天不宜急於投資，適合觀望。

愛情運：★★★★☆

會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。

事業運：★★★☆☆

只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。

財運：★★☆☆☆

財務是今日的生活重心，雖然運氣有點不穩定，外力干擾多了點，可是只要保守謹慎些，不會有太大的問題。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00蘑菇灰

開運方位：正南方向

雙魚座

愛情甜蜜，還會有意外的收入。

整體運：★★★☆☆

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

事業運：★★★☆☆

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。在做事時收起玩樂心，細心一些才好。

財運：★★★☆☆

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道似乎不容易。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00水鑽藍

開運方位：東北方向





