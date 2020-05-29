小孟塔羅：測！我中年暴富指數高嗎？

中年是指是年齡已越過青壯年，但尚未開始步入老年族群的人。一般會以年齡45至65周歲年紀之間的人算是中年。離退休還有一段時間，易處於難以突破的階段，但有些人是大器晚成，此時柳暗花明又一村。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！我中年暴富指數高嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Antonella Castelli(Sorcerers Tarot)

A：中年暴富指數10%。(審判牌正位)

牌面上人面鳥身的動物在飛翔，男人們皆坐在草地上。

A：中年暴富指數10%。(審判牌正位)

這張牌表示當你到了中年時，你會明白之前所經歷的事情，都有要教會你的東西。如果你曾有過冒險的嘗試，無論結果是成功還是失敗，對中年時期的你來說，已經沒有想在經歷的動力了。小孟老師在此提醒你，把心思放在閒情逸致上，不也是一種幸福的模樣。

B：中年暴富指數30%。(聖杯十正位)

牌面上的女天使坐在地上，右手撐在額頭上想事情。

B：中年暴富指數30%。(聖杯十正位)

這張牌表示當你到了中年時，你剛正不阿的做事方式，可能會為你帶來麻煩。例如：你在職場上是個主管，但你太重視公平正義，一不小心便會得罪他人，甚至影響到未來發展。小孟老師在此提醒你，說話委腕臉上多點笑容，多一個朋友好過多一個敵人。

C：中年暴富指數90%。(寶劍一正位)

牌面上的一位男子，雙手握著一把鋒利的寶劍。

C：中年暴富指數90%。(寶劍一正位)

這張牌表示當你到了中年時，幸運女神將對你微笑，會有好機會來到身旁，此時若能好好把握住，財富之門將因而打開。例如：主管給你一個重要的任務，你接受挑戰後順利達成目標，將為你帶來可觀的收入。小孟老師在此提醒你，難度愈大往往報酬愈高。

D：中年暴富指數70%。(寶劍六正位)

牌面上全身罩著斗篷的人，低頭看書雙手合十祈禱。

D：中年暴富指數70%。(寶劍六正位)

這張牌表示當你到了中年時，你在新事物上能為自己加薪。因此，你若看好某個加盟店，將錢投進去後會有好的發展，正好開啟了事業第二春。抑或你學習了某個第二專長，好好運用能夠為你帶來錢財。小孟老師在此提醒你，如果擔心自己無法判斷，可向神明請示答案唷！

E：中年暴富指數50%。(寶劍二正位)

牌面上的一位女子，右手上停佇著一隻貓頭鷹。

E：中年暴富指數50%。(寶劍二正位)

這張牌表示當你到了中年時，投機的事物會帶來一些錢財。這裡指的是你買股票、基金，或是買彩券、刮刮樂等等，不完全依靠自己的頭腦，而是需要一點好運加持的事物。小孟老師在此建議你，平時要多做善事、多說好話，因為你對別人的好，最終會回到自己身上。