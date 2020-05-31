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殺破狼周運勢／雙子戀情面臨關鍵 巨蟹當心被裁員

聯合新聞網 / 殺破狼
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage

殺破狼2020年6月1日～6月7日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星與在家宅宮位的水星有良好連結，家人會在經濟方面給予援助，使你的壓力獲得喘息。某些白羊座則是會順利地把家中閒置的空間或房產出租，多少能貼補一些家用。

工作運方面，在志業宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，在職場會獲得重要的貴人提攜，坐在一個重要的位置，掌握許多資源。需要轉換跑道的白羊座可藉由過去認識的人脈，尋求新的發展領域。

本週須注意的部分

學業運方面，月蝕發生在學業宮位，與某個指導著關係不良，師生關係在此時斷絕。某些白羊座會發現目前學習的科目不符合自己的志趣，或是考試成績被當，在此時會決定休學或重考。

感情運方面，火星與海王星合相在心靈宮位，受到月蝕的能量影響，藏在內心的傷痕會因為某個人的遠離而潰堤，再也無法回頭，也追不回。某些白羊座的不可告人的秘密戀情曝光，必須遠離對方，避免自己成為眾矢之的。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位行進的水星與天王星有良好連結，想要轉換跑道的金牛座，會獲得一個難得的面試機會，必須要展現過人的語言能力，或是口才論述，才有機會轉換到新的領域去。

學習運方面，在學習宮位行進的水星與天王星有良好連結，重要的大考前抱抱佛腳，無意間看到的題目會成為你得分的關鍵。某些金牛座在很匆促的情況下報名一個有趣的課程，可學習到新鮮的事物。

本週須注意的部分

金錢運方面，月蝕發生在財務宮位，受到在人際關係宮位的海王星、火星影響，購買某個東西發現受騙上當，造成龐大的金錢損失。某些金牛座會捲入親友間的財務糾紛，面臨官司訴訟的麻煩。

感情運方面，月蝕發生在慾望宮位，與朋友肢體間距離須拿捏妥當，一旦越過一些禁忌的界線，不但會惹上爛桃花，甚至會捲入桃色糾紛，甚至因此需要尋求法律途徑解決。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與冥王星脫離不良相位影響，有些資產會在這段時間順利出脫，獲利了結。某些雙子座在報稅時會發現自己可以減免許多稅賦，經濟壓力減輕許多。

人際關係方面，金星在命宮退行，與許多很久不見的朋友再度聯絡與見面，會成為大家關注的焦點。某些雙子座在此時與過去的老同學開同學會敘敘舊，回憶會再度湧上心頭。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在感情宮位，受到逆行的金星影響，舊情復燃的戀情面臨關鍵，雙方經歷過的關卡再度考驗，是否該做出與過去相同的決擇，將會成為這段關係能否延續的課題。

工作運方面，在志業宮位的海王星與火星呈現合相，受到夥伴宮位的月蝕影響，得力的夥伴或助手突然離你遠去，職場一團混亂難以收拾。某些雙子座在工作領域眾叛親離，沒有人可以信任，必須獨自面對麻煩的爛攤子。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與冥王星脫離不良相位的影響，情感關係會進入新的階段，兩人在此時論及婚嫁，或是會想同居一起生活。單身的巨蟹座會與曾經喜歡過的人重逢。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與水星有良好連結，這段時間會交到有共同話題可聊的新朋友，自成為一個小團體，有許多情報相互交流，但周遭的人大多無法理解這些語言。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在工作宮位，工作領域會有巨大的人事波動，要當心被裁員，或是在此時離職。即便是工作穩定的巨蟹座，負責的業務會有一些變動，會在此時調單位。

健康運方面，月蝕發生在健康宮位，腸胃狀況不佳，當心吃壞肚子引發急性腸胃炎，或是發生胃痛、盲腸炎等急性疾病。女性則要注意婦科的問題。嚴重的話甚至需要動手術治療。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星與水星有良好連結，許多停滯已久的事務會出現突破性的進展，甚至可超前部署，搶得先機。某些獅子座會接到一份臨時性的工作，內容十分有趣。

人際關係方面，退行的金星與太陽呈現合相，會在此時參加同學會，或是與很久不見的朋友一起敘舊。某些獅子座會收到好朋友的紅色炸彈，得包一份大禮祝賀。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在戀愛宮位，戀情發生驟變，喜歡的人在此時與你分離。情感關係穩定的獅子座，則要注意寵物與小孩的健康狀況，有懷孕跡象的獅子座則要小心流產。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星與火星受到月蝕的能量影響，當心血光之災，容易發生意外傷害與急性疾病，同時會是情緒狀況不理想的時期，有許多事情焦慮傷神睡不好，甚至引發憂鬱症。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與在海外宮位的天王星有良好連結，會交到許多異國的朋友，在語言與文化方面有許多層面的交流。某些在海外的處女座則會受到當地人友善的對待。

學業運方面，在學業宮位的天王星與人際關係宮位的水星有良好連結，需要面試研究所的處女座，可獲得提攜，在這段時間順利進入某個研究單位。還是學生的處女座，這段時間報告或作業的完成效率極高，課業成績表現優異。

本週須注意的部分

家宅運方面，月蝕發生在家宅宮位，需特別注意家人的情緒與健康問題，家庭會有一些棘手的事件需要處理。某些處女座會在此時必須要搬家，工作也有轉換的現象。

感情運方面，在感情宮位的火星與海王星受到月蝕的能量影響，與情感對象的家人容易有摩擦，使得你與另一半的關係也變得緊繃。單身的處女座會被家人介紹相親對象，但你並不想被家人干涉情感關係。

工作運方面，金星在志業宮位退行與太陽合相，受到月蝕以及海王星、火星的能量影響，在職場看似光鮮亮麗，週遭的人事問題卻暗潮洶湧，甚至連家人都會扯你後腿。某些處女座則是因為工作調整，需要搬家，正在人事交接中。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的天王星與志業宮位的水星有良好連結，因工作領域特殊，賦稅會減免許多，甚至會獲得許多補助，獲得一筆意外之財。某些天秤座投資理財運勢佳，短線會有不錯的獲利。

工作運方面，在志業宮位的水星與天王星有良好連結，會很有效率地消化龐大的工作量，趕上截止的時間。然而在工作宮位的火星與海王星呈現合相，出錯率也會比較高，需更為細心謹慎。

本週須注意的部分

感情運方面，土星持續在戀愛宮位退行，必須放下一些自尊檢視自己到底對喜歡的人做了什麼不適當的行為，惹得對方討厭你到避不見面，一昧地責怪對方或耽溺在失敗中，也無法挽回愛情。

交通運方面，月蝕發生在交通宮位，需特別注意交通安全，重要的交通工具會在此時壽終正寢，此時必須改變通勤方式。當心行車糾紛，或被開罰單，在海外的天秤座會滯留在某個區域，無法回家。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星與水星有良好連結，一起學習的夥伴在報告、考試都會給予你協助，使你順利獲得不錯的成績。某些天蠍座則是會在學習場合邂逅心動的對象。

遠行運方面，在遠行宮位的水星與天王星有良好連結，有個機會可到某個城市快閃一趟，與重要的人見一面。某些天蠍座則是會與遠距的戀人在異地相聚，享受短暫的歡愉。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星與火星呈現合相，受到月蝕的能量影響，明顯感受到戀愛對象與你的價值觀有很大的落差，兩人會為了金錢有些爭執，會考慮分手的可能性。某些天蠍座的寵物與小孩身體狀況不佳，令你擔憂。

金錢運方面，月蝕發生在金錢宮位，受到逆行的金星以及玩樂宮位的海王星、火星影響，會因為戀愛、寵物、小孩、追星、玩樂、賭博、投資……相關的事物把存款敗光，事後會覺得很後悔。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的水星與天王星有良好連結，臨時接到一份外快工作，報酬十分優厚，荷包進帳不少。投資運不錯，短線有不錯的獲利，可把握高點了結。

工作運方面，在工作宮位的天王星受到水星影響，會有一個機動性的任務在此時執行，挑戰性極高，反應需要非常靈敏。某些射手座臨時需要出外勤，可獲得不錯的差旅待遇。

本週須注意的部分

感情運方面，月蝕發生在命宮，受到情感宮位的金星，以及家宅宮位的火星、海王星影響。情感對象與你的家庭無法相處，被迫要選邊站，十分困擾。某些射手座好不容易情感穩定了下來，卻因為有些壞習慣無法改變，造成分手。

健康運方面，月蝕發生在命宮，要特別當心身體健康與人身安全，腸胃不佳，當心吃壞肚子或胃痛，女性則要注意婦科問題，嚴重的話甚至需要動手術治療，不要涉入危險的事件，容易發生意外事故。

摩羯座：

整體運勢

感情運佳，在戀愛宮位的天王星與水星有良好連結，與喜歡的人有心電感應，兩人很有默契的處理好一件事，彼此會因為對方也有同樣的想法而感到驚喜。某些摩羯座會在沒有心理準備的情況下收養毛小孩，生活充滿了有趣的互動。

人際關係方面，在命宮的木星與冥王星脫離不良相位影響，擇善固執，獲得許多人的尊敬。對於你所堅持的原則，可豎立起一種典範，影響更多的人，也會因此有許多貴人站出來幫助你。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位逆行的金星受到月蝕的能量影響，已經無法繼續待在目前的職場，內心巨大的壓力使你對未來感到憂鬱，容易罹患心理疾病，多找些事情分散注意力，不要一直執著在工作方面的問題。

交通運方面，火星與海王星合相在交通宮位，受到月蝕的能量影響，交通工具故障頻頻，不斷送修，卻一直無法完全修好。通勤容易搭錯車或迷路。開車注意行車糾紛，被開罰單的機率較高。這段時間需特別注意交通安全。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的水星與在家宅宮位的天王星有良好連結，會開始需要在家辦公，發現工作效反而提升許多，可在短時間內，把工作進度超前完成。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星與水星有良好連結，需要搬家的水瓶座，會找到一個距離公司很近，交通又十分方便的居所，迅速入住。沒有搬家需求的水瓶座，最近宅在家的機會變多，可在家中打點許多事。

本週須注意的部分

人際關係方面，月蝕發生在人際關係宮位，有朋友會突然在此時離你遠去，使你感到錯愕。某些水瓶座會在這段時間脫離某個團體或社群，或是在此時與某個朋友絕交。

感情運方面，在戀愛宮位逆行的金星受到月蝕的能量影響，戀情有第三者介入，關係正面臨抉擇。某些水瓶座流連在新歡與舊愛之間，兩頭皆落空。單身的水瓶座過度迷戀某個明星，此時會有人詆毀你的偶像，使你感到氣憤。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的水星與天王星有良好連結，單身的雙魚座，會被有好感的人告白，閃電與對方交往。感情已經穩定的雙魚座，與戀愛對象會快閃到某個城市旅行，戀情更為甜蜜。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星、冥王星脫離不良相位的影響，小人雖然討厭，卻可能是為人處世重要的借鏡，立身若是中正，在不卑不亢的態度下，週遭的人都會站在你這方。

本週須注意的部分

工作運方面，月蝕發生在志業宮位，職務會有大規模的異動，某些雙魚座會離開現在的部門，或是在此時離職。當心被無預警裁員，或是面臨放無薪假的窘境，工作領域正面臨巨大的變化。

健康運方面，火星與海王星合相在命宮，受到月蝕能量影響，當心刀火燙傷見血光，容易罹患急性疾病，嚴重的話甚至需要動手術治療。某些雙魚座目前處在焦慮的環境中，有嚴重抑鬱的傾向，需注意維持身心靈平衡。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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